El rescate de SanCor: el Gobierno asegura que “nunca llegó el aporte de los empresarios para armar el fideicomiso”

Sigue la crisis de Sancor

En medio de un malestar gremial que incluyó un paro de 24 horas el vienes pasado en las plantas de SanCor, desde el Gobierno aseguraron que el fideicomiso que se creó para rescatar a la empresa láctea en problemas “hoy no está funcionando, porque los empresarios que supuestamente iban a trabajar en la empresa no están, no aparecieron”. Así lo expresó Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, quien salió a aclarar que el mencionado fideicomiso ya no está vigente.

En una situación muy compleja desde lo económico y financiero, SanCor había aprobado durante una asamblea realizada el año pasado el desembarco de un grupo de empresarios, que junto al gremio y al aporte del Estado llevarían adelante un fideicomiso con el objetivo de sumar unos USD 60 millones para que la empresa produzca 1,5 millones de litros de leche por día, al mismo tiempo que achicaba su plantilla de 1.700 a 700 empleados.

En ese sentido, en diálogo con el portal Bichos de Campo, Navarro dijo que el gremio “reclama por un fideicomiso que se había comenzado a trabajar en la gestión de Matías Kulfas y Julián Domínguez. Esto es real. Además, afirman que el fideicomiso esta trabado en despachos y piden que el Gobierno reaccione. Yo me veo en la obligación de aclararles que aquel fideicomiso hoy no está funcionando, porque los empresarios que supuestamente iban a trabajar en la empresa no están, no aparecieron”.

“En el transcurso de estos dos años nunca se materializó el aporte de los empresarios para armar ese fideicomiso. Parecía que ellos solo iban a administrar el recurso que iba a poner el Estado. Pero el sector privado también tenía que que invertir. Yo no estuve en esa negociación, pero se hablaba de USD 25 millones y nunca apareció el dinero”, agregó Navarro, quien además señaló que está trabajando junto al ministro de Economía, Sergio Massa, para buscar una salida al problema. Al respecto, habría voluntad política para aliviarle la carga tributaria ante la AFIP y gestionar el cobro de una deuda pendiente de Venezuela por 18 millones de dólares, que se había interrumpido durante el Gobierno anterior.

Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete

Por último, Navarro dijo que hubo reuniones con integrantes del gremio, para que se integren a una mesa de trabajo con los directivos de SanCor, con el objetivo de trabajar en un plan estratégico. Además de intentar gestionar el cobro a Venezuela, que confirmara Navarro como un objetivo a futuro, Infobae pudo confirmar que estaría encaminado otro plan trazado, que pueda fortalecer a la Cooperativa para seguir recuperándose.

Protesta del gremio

Tal como había sido dispuesto, el pasado viernes la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) cumplió desde la hora 0 con un cese de actividades en todas las plantas de SanCor del país por 24 horas. La medida fue la última alternativa que encontró el gremio para intentar llamar la atención del Gobierno para que se reactive el fideicomiso.

Durante 24 horas, sin presencia en los lugares de trabajo ni manifestaciones se llevó a cabo este cese de actividades en todas las plantas de la Cooperativa, incluidos los centros de distribución. En Atilra no descartan repetir en el mediano plazo otra de estas medidas, aunque no confían en que se nacionalice la protesta como se había planteado en un principio.

Según comentaron en la cadena láctea, un paro durante un día viernes tiene un impacto relativo, porque SanCor termina la mayor cantidad de proceso de leche de la semana y se prepara casi exclusivamente para recibir durante el fin de semana, tal como lo hacen muchas pymes, para reducir el costo laboral de los sábados y domingos.

