Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural: “Massa nos prometió que van a trabajar para rever las medidas del BCRA”

Nicolás Pino, en su visita a la Exposición de la raza Angus.

La dirigencia del campo sigue expresando su malestar por las últimas medidas que se adoptaron desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en pleno funcionamiento del esquema “dólar soja”. Tras aumentar la tasa de financiamiento para aquellos productores de soja que mantengan el 95% de la cosecha almacenada, y luego prohibió a las empresas del agro que operan en el “dólar soja” acceder a los dólares financieros.

Frente a esta problemática, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dijo a la prensa que “he cruzado mensajes con el ministro de Economía y el Secretario de Agricultura para expresarles el descontento, y les pedí que revean ambas medidas. Y (Sergio) Massa me dijo y prometió que van a trabajar en eso. Espero que internamente el Gobierno pueda solucionar este tema casi hasta político, para que derrame hacia la economía un poco más de tranquilidad”. Las expresiones del dirigente ocurrieron durante su recorrida por la Exposición Nacional de primavera de la Raza Angus, en Olavarría.

Además, el titular de la Rural, que mañana va por su reelección al frente de la histórica entidad, se refirió a cómo seguirá la relación de las entidades del campo con el Gobierno: “Los dirigentes tenemos que tener trato y contacto con el gobierno. Pero las medidas que se están tomando no fortifican esa confianza que hoy no existe y que se tiene que ir generando. Hemos planteando al ministro de Economía y al Secretario de Agricultura que esto no suma en nada en el proceso de ir aumentando esa confianza. Yo espero que recapaciten y se vuelva para atrás”.

Bahillo se reunió hoy con las autoridades de Coninagro.

Pino tampoco descartó que el reclamo del campo pueda llegar a la Justicia. “Nosotros desde la Rural le pedimos a nuestros asesores legales que estudien esto, porque nos parece que estos actos rozan la ilegalidad. Veremos cuáles son los pasos a seguir. Estamos hablando con los demás integrantes de la Mesa de Enlace para ver que alternativas surgen, y en el mientras tanto esperar que termine este momento y ver cómo se sigue. No es bueno queel Banco Central empiece a determinar medidas que en algunos casos fueron extorsivas, como el aumento de tasas a los productores que tengan más del 5% de la cosecha almacenada. Todo esto no ayuda a generar la confianza que necesita el sector con el gobierno”.

Otro de los dirigentes que visitó Olavarría fue Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), quien no se mostró optimista en poder avanzar en un diálogo con el Gobierno que aporte soluciones a los problemas del campo, en medio de esta situación polémica. “Hace un mes y medio que estamos en diálogo, donde la Mesa de Enlace presentó 17 puntos, de los cuales solo se tomaron tres. Y las medidas del Banco Central no ayudan en nada”, expresó.

Reunión

A todo esto, el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se reunió ayer con la cúpula de Coninagro, otra de las entidades de la Mesa de Enlace. Según se informó desde el ámbito privado, en el encuentro se planteó ante el funcionario la disconformidad por las decisiones adoptadas por el Banco Central.

“De manera indirecta se perjudica a otros actores de la cadena y que no necesariamente son productores de soja, tal es el caso de los productores ganaderos o tamberos. Consideramos que las medidas son perjudiciales para el productor, tal cual expresa la nota enviada al secretario”, dijo Elbio Laucirica, Vicepresidente de Coninagro, a lo que el presidente, Carlos Iannizzoto, agregó. “Consideramos que las resoluciones no son para nada oportunas”.

La entidad, además, presentó propuestas para fortalecer el sistema cooperativo, y pidió rebaja de impuestos. En ese sentido, se elevó a las autoridades nacionales que se contemple la posibilidad de baja de los derechos de exportación para papa, limón, arroz, maní, mosto, vino, pulpa de frutas, tabaco, azúcar, alimento balanceado, entre otros. Además, reducir el “impuesto al cheque” para la consignación, especialmente en leche, yerba mate y vino y así equiparar a las cooperativas con el resto de las empresas.

