El 40% de los productores sojeros quedó atrapado en la nueva restricción del BCRA

(Foto: Franco Fafasuli)

La reacción del agro a las medidas del Banco Central no hay que buscarla en el monto de negocios de ayer que fue de USD 335 millones, porque corresponden a partidas anteriores a la controvertida circular del Banco Central del lunes. El efecto se observó en el volumen de operaciones físicas. Se espera que el ingreso de divisas comenzará a menguar desde mañana o el jueves acompañando la caída de las liquidaciones.

El problema es que la corrección de la circular que exceptúa a las personas físicas de la prohibición de acceder al dólar MEP y contado con liquidación, dejó afuera a los productores que integran sociedades y representan 40% de la producción agrícola del país.

“Como era de esperarse bajó la atracción del productor para vender. Lo único que lo seduce es el de la compra de insumos importados y es lo que puede traccionar alguna que otra venta, pero no mucho más. Los operadores comentan que los que querían vender ya vendieron y los que no lo hicieron no lo van a hacer. Hoy el mercado colapsó en negocios físicos. El último dato que vi de operaciones realizadas es 50% menor al de la rueda anterior y va a seguir bajando porque se quebró la credibilidad”, señaló Salvador Vitelli, especialista en agronegocios.

“Las liquidaciones de más de USD 300 millones no coinciden con lo que se operó físicamente en soja y porque la relación no es lineal. Muchas veces las operaciones se liquidan a posteriori y otras antes. En este régimen donde todos sabían que estaban atados a un dólar de $200 hubo operaciones que se prorratearon en varios días porque todo se iba a hacer al mismo tipo de cambio. La exportación sabía que iba a comprar a un valor fijo de $70.000 por tonelada. Hace 4 ruedas que vale ese precio. Por eso en cada rueda no se liquida lo que se termina negociando”, agregó Viletti.

Otro tema que pesó en los dólares financieros fue la controversia que había entre las Alyc (agentes de Bolsa) por el vacío legal que dejaba la nueva regulación. Los compradores aducían que sus operaciones estaban hechas con anterioridad a la disposición del BCRA y con sus pesos podían comprar dólares MEP. Si por caso no se liquidara nada desde ahora, todos quedarían habilitados a comprar dólares porque es visible que están afuera de las nuevas regulaciones.

A pesar de los argumentos se paralizaron muchos negocios porque las Alyc estaban bajo presión y la orden era no facilitar operaciones. Esto explica porque en un mercado donde se operaron hasta USD 200 millones por día, ayer se negociaron USD 177 millones.

Fue así como el dólar MEP cedió $2 (-0,7%) a $295,10 y el contado con liquidación, 44 centavos (-0,1%) a $302,89. Los dólares abrieron en alza, pero rápidamente comenzaron a bajar para luego rebotar y culminar la rueda con precios cercanos a los del lunes.

El mercado libre tuvo numerosos nuevos clientes. El “blue” estuvo muy pedido ante la reducción de la plaza alternativa. Por eso aumentó $8 a $286 y quedó firme para hoy.

En la plaza mayorista, el Banco Central compró USD 335 millones a los exportadores del complejo sojero, pero vendió USD 155 millones a importadores y se quedó con un neto de USD 180 millones que elevaron las reservas en 81 millones a USD 38.331 millones. La mayor parte de la diferencia entre la compra y la suba de reservas se la llevó una nueva devaluación del yuan, un dato para tener en cuenta por el Gobierno porque es un goteo cuando hay liquidación de divisas y un grifo cuando no entran dólares.

El mercado de futuros sigue reflejando una devaluación. El dólar a fin de año está en $191,40 lo que equivale a una tasa efectiva de devaluación de 178% anual.

Los bonos de la deuda tuvieron leves bajas que fueron compensadas por la caída de los títulos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, que son la referencia para calcular el riesgo país. De esta manera, el riesgo subió apenas 4 unidades a 2.388 puntos básicos.

La Bolsa soportó una toma de ganancias contagiada del mal clima del exterior y por la circular del Banco Central que afectará a toda la economía. Con negocios en acciones por $1.950 millones, el S&P Merval, el índice de las líderes, perdió 1,55% en pesos y 1,4% en dólares.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- padecieron caídas generalizadas.

Hoy las miradas seguirán puestas en las liquidaciones del agro y ver qué medidas toma el Banco Central o el Ministerio de Economía para asegurar que las reservas sigan creciendo.

