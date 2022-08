Más bloqueos a una empresa láctea: al registrado en la provincia de Buenos Aires se sumó otro en la planta de Villa Devoto

Integrantes del gremio Atilra en los ingresos a la planta de Lácteos Vidal.

Lejos de llegar a un acuerdo y destrabar el conflicto que se inició en la madugrada del jueves pasado, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) sigue adelante en su reclamo contra Lácteos Vidal, en la localidad de Moctezuma, en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires.

El pasado 18 de julio hubo una interrupción de la producción y que llegó al Ministerio de Trabajo de la Nación con una conciliación obligatoria ya vencida, lo que generó por parte del gremio una complicación mayor al retomarse la medida de fuerza que en las últimas horas. Mientras tanto desde Atilra aseguran que “no hay un bloqueo a la planta” y que se trata de una “huelga”. De hecho en las últimas horas algunos referentes de la protesta, subieron videos a las redes sociales con camiones ingresando a la planta. El problema se origina en que no hay personal para la descarga de la materia prima.

Por otro lado, el último fin de semana y en una carta abierta, los encargados de la protesta señalaron: “No podemos consentir tales mentiras, invitamos a todos los periodistas a concurrir y corroborar en el mismo lugar la forma pacífica y legítima en que ejercemos los constitucionales derechos de huelga y de manifestar por nuestros reclamos. La empresa se niega al diálogo y advirtieron que no se sentarán a negociar”.

Por otro lado, la falta de materia prima impide las tareas de producción, aunque a las instalaciones de la única fábrica del pueblo en las últimas horas habrían entrado algunos operarios para poder controlar la maquinaria y las instalaciones, mientras se aguarda una solución. Sin aportes sindicales adeudados, ni salarios, ni aguinaldos, el bloqueo encuentra su motivo la intención de seis empleados de dejar de estar representados gremialmente por Atilra, a lo que agregaron un cuestionamiento sobre las categorías de otras 14 personas, de las cuales sólo queda pendiente de resolución en el ámbito ministerial, una de ellas.

Mientras las autoridades de la provincia de Buenos Aires dilatan las negociaciones y resoluciones sobre el caso, tanto en Trabajo, como en Desarrollo Agrario, la manifestación activa del gremio no sólo persiste en Moctezuma, sino que esta mañana se inició frente a la planta y centro de distribución de la empresa de la familia Bada Blanco en el barrio de Villa Devoto, por lo tanto el foco vuelve a ponerse en el ámbito nacional.

La puerta de ingreso a Lácteos Vidal.

El bloqueo iniciado por la seccional Trenque Lauquen de Atilra, conducida por Gastón Moreno, tuvo de inmediato el apoyo del referente de General Rodríguez, Heber Ríos, que fue quien estuvo durante el fin de semana publicando videos y material sobre la empresa, que incluso sirvió para la elaboración de informes en medios oficialistas. En tanto, con este desembarco en Capital Federal, se entiende que existe un apoyo de la conducción nacional por parte de Héctor Ponce, a través del secretario de esa seccional, Gustavo Campos, lo cual no significa un dato menor en medio de la interna que atraviesa el sindicato hace tiempo.

Más allá de la empresa, que tuviera el día sábado un acercamiento sin resultados con el propio Ríos, por parte de su responsable, Alejandra Bada Blanco, existe un corte en la cadena productiva y económica que genera en la zona de Carlos Casares esta empresa láctea. La empresa tiene en Capital una planta donde se culmina el proceso productivo de la mozzarella y desde donde también se venden los productos que son muy reconocidos en el sector gastronómico, junto con otros quesos, ricota y manteca.

Ahora no sólo el empleo directo de 47 personas en la planta bonaerense, sino la provisión de insumos y servicios están en riesgo, pero también la recepción suspendida de materia prima. Es así que desde el día jueves, unos 20 tambos tuvieron que gestionar la derivación de su producción para no tener que descartar la leche cruda. Esta mañana se pudieron llegar a cargar camiones en Capital Federal, sin embargo no salieron al reparto, ni se recibieron a los clientes por el conflicto planteado en el ingreso al comercio.

Diálogo

Hay una disposición a colaborar por parte de las entidades de productores, empresariales de la región, que permite sostener mínimamente esta situación de crisis mientras las horas avanzan y no llegan los acuerdos. Desde muchos sectores aseguran que es responsabilidad del Gobierno de la Provincia, pero también del Nacional, disponer de una mesa de diálogo para cesar en el conflicto, sobre la base de la normativa vigente y las responsabilidades de cada sector del Ejecutivo, para no seguir arriesgando una fuente laboral de importancia en esa región.

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense.

Si se tiene en cuenta la intervención a través de redes sociales que en estos días tuvo la oposición sobre el tema, incluyendo al expresidente Mauricio Macri, que fue en definitiva lo que mínimamente activó llamados telefónicos, sobre todo el sábado, se reclama a los funcionarios que se active un mecanismo que permita cercar a las partes y conseguir una solución concreta a este conflicto

Gobierno bonaerense

Infobae se comunicó con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia para conocer las gestiones que se están llevando a cabo. “Entendemos que el tema es de actuación inmediata del gobierno nacional, porque es un tema que desde el comienzo se planteó tanto en Villa Devoto como en la provincia. Más allá de eso, planteamos contribuir, acercar a ls partes y estamos en diálogo permanente para que se encuentre un acuerdo”, señaló Javier Rodríguez.

El funcionario destacó el encuentro que el fin de semana hubo entre Alejandra Bada Blanco y Heber Ríos, a pesar de no haber encontrado solución, sin embargo remarcó que “seguimos propiciando el diálogo, mientras la medida de fuerza sigue en curso y estimamos que entre hoy y mañana podremos resolverlo, teniendo en cuenta la condición de la producción”. En estas horas se trabaja para que se convoque a una nueva conciliación, pero ya sin piquetes ni bloqueos, que se reactive la actividad en las dos plantas y se pueda dialogar sobre las inquietudes de las partes. Las horas pasan, las pérdidas para empresa y trabajadores se amplían.

