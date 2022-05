Alfonso Bustillo, presidente de la raza Angus: “Hemos demostrado una vez más el potencial ganadero y el liderazgo genético que tenemos, sólo nos falta mayor previsibilidad”

Alfonso Bustillo, presidente de la Raza Angus, en la pista central de la exposición del centenario. (Asociación Argentina de Angus).

La Asociación Argentina de Angus cumplió en septiembre de 2020 su primer centenario y tras las complicaciones que generó la pandemia de coronavirus, recién esta semana pudo realizar el festejo correspondiente, con una imponente exposición en el predio de la Rural de Palermo.

Allí cientos de productores de la raza vacuna más importante del país se congregaron del 24 al 27 de mayo, dando no solo lugar al reencuentro, sino también consolidando el protagonismo del Angus en nuestro país, que según mediciones de la propia Asociación, representa más del 50% del rodeo nacional y que alcanza el 75% si se toma en cuenta sus cruzas. Así, ahora la centenaria entidad expuso su preponderancia con la exposición de sus toros, vacas y terneros, como así también el orgullo de los criadores, guardianes del pedigree que es reconocido a nivel mundial.

Durante toda la Semana del Centenario se realizaron remates en vivo televisados y vía streaming, tanto en el Predio Ferial como en otros puntos del país. En total se subastaron 50 mil animales, entre ellos 10 mil novillos. Por las pistas pasaron más de 560 animales de 120 cabañas. Además, 70 empresas del sector acompañaron la propuesta y tuvieron oportunidad de concretar negocios durante la muestra, que recibió a miles de visitantes se consolida como el evento técnico sectorial que marca el pulso de Angus en el país y el mundo.

La historia de Angus en Argentina es extensa. El 18 de septiembre de 1920 un grupo de entusiastas criadores de esta raza, que nació hacia el 1500 en Escocia, fundó la llamada Corporación Argentina de Aberdeen-Angus, cuyo objetivo estaba centrado en mejorar su negocio, defender sus intereses y promover las virtudes de la raza a lo largo y ancho del país. Con el tiempo, cambiaron de nombre a Asociación Argentina de Angus, crecieron en cantidad de rodeos controlados, animales registrados y rodeos comerciales- también en cabañas adherentes a los programas de producción y carne certificada, siempre con el foco puesto en la innovación constante. Hoy la entidad centenaria cuenta con 1800 socios y se ha posicionado como una organización de referencia no solo para la ganadería local sino a nivel mundial, con exportación de carne certificada y genética bovina.

El Angus es una raza productora de carne, reconocida por su precocidad reproductiva, facilidad de parto, aptitud materna y longevidad, destacan sus criadores. Por eso los ejemplares de la raza deben poseer buenas masas musculares y producir carne de buena calidad (veteada, tierna, jugosa, sabrosa, etc.), a la vez que es necesario que sean voluminosos, de buena profundidad y con un buen balance o armonía de conjunto.

Los criadores aseguran que en un buen ejemplar de Angus sus formas deben ser suaves, de contornos redondeados, con facilidad de terminación y sin acumulaciones excesivas de grasa. Asimismo, “el temperamento debe ser activo, pero no agresivo, y ágil en sus desplazamientos, demostrando aplomos correctos y articulaciones fuertes. La piel debe ser medianamente fina, elástica, cubierta de un pelaje suave, corto y tupido de color negro o colorado”.

Imponente marco para la elección de los grandes campeones en la exposición de los 100 años de Angus. (Asociación Argentina de Angus).

Infobae, durante los festejos por los 100 años de la entidad que engloba a productores y marca las pautas genéticas y para su cría y producción de la raza más importante del país, realizó una entrevista al presidente de la Asociación, Alfonso Bustillo. A continuación los principales tramos de la misma.

- ¿Qué sensaciones dejó la muestra del Centenario?

Deja sensaciones muy lindas. Realmente hemos tenido una semana del Centenario que superó todas nuestras expectativas en cuanto a cantidad de hacienda comercializada en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, por internet y televisión, cantidad de animales de pedigree en esta exposición, cantidad de gente que nos acompañó, de stands, la presencia de carne Angus certificada tanto en la gastronomía como un frigorífico acompañándonos para que la gente pueda adquirir la carne. En fin, terminamos una semana inolvidable.

- Como presidente de la Asociación de Angus, ¿cómo vivió estos días? ¿qué pasó por su cabeza?

Son regalos que te da la vida. Hace mucho años que transito esta institución, la he caminado en todas sus comisiones, sobre todo la técnica. Nunca había querido ser presidente ni nunca me había tocado el momento de serlo. Ahora me tocó y desgraciadamente por la pandemia tuvimos que postergar los festejos, pero hemos demostrado una vez más el potencial ganadero y el liderazgo genético de la raza.

- En estos 100 años de la raza, ¿cuáles son los aspectos a resaltar?

Tenemos una raza que durante 100 años ha ido creciendo y mejorando todas sus características productivas hasta llegar a lo que es hoy: una raza para la producción de carne en toda la zona templada cálida, la zona central, y la cuenca del Salado. En toda el área de producción ganadera no hay una raza que se iguale por su habilidad materna, su fertilidad, adaptación al medio, por su sanidad y la calidad de carne. Sabemos que una vaca Angus en un campo es una parte importante del negocio de la cría asegurado.

- Todo esto es fruto del esfuerzo del productor tranqueras hacia adentro, pero también de una genética que fue evolucionando mucho en los últimos tiempos

Hay una pirámide donde está en la cúspide hay una genética de punta pedigree puro controlado que va derramando esa selección hacia los rodeos comerciales. Esa selección fue mejorando muchísimo. Hemos ido teniendo herramientas mucho más útiles. No solo la selección genotípica en la que somos especialistas y hemos tenido los mejores jurados del mundo, sino que también tenemos herramientas objetivas para seleccionar nuestra hacienda, como es el programa E.R.A. de la Asociación donde tenemos DEPs (Diferencias Esperadas en la Progenie) para todas las variables de interés económico: crecimiento, fertilidad, calidad y cantidad de carne, y hemos ido sumando más tecnología.

Los ex presidentes y el actual titular de la Asociación Argentina de Angus. (Asociación Argentina de Angus).

Ya desarrollamos nuestro programa genómico, ya nuestros DEPs se han enriquecido y ahora estamos desarrollando un nuevo desafío: DEPs de eficiencia de conversión. Estas herramientas, tan importantes, hacen que no se vaya más a ciegas, que el ganadero elija el camino por el cual quiere ir. Yo hago un pedido a todos los criadores: el toro o el reproductor que se incorpora al rodeo, tiene que ser un reproductor con información. No se puede incorporar al rodeo, en un negocio de tan largo plazo, animales que no sabemos qué van a transmitir a su descendencia.

- Hubo productores de Angus de la región, de Brasil, de México, de Uruguay, ¿qué dicen de lo que pasa en Argentina?

Ellos son prudentes y no comentan nada. Vienen y se quedan muy admirados de nuestros animales y genética, la quieren y se la llevan. Ellos ven que en sus economías y producciones los gobiernos promueven con políticas sostenibles en el tiempo la producción ganadera, cosa que no vemos acá. Entonces observamos como Brasil triplica su rodeo y producción de carne, como Uruguay y Paraguay explotan todos los mercados que deja Argentina para ganarlos ellos y hacer un buen negocio a expensas de los malos nuestros.

- Los focos de la humanidad están puestos en la ganadería con el tema del cambio climático. ¿ Qué están haciendo ustedes desde lo comunicacional para tener una cercanía con la población para que sepa cómo se desarrolla la ganadería en Argentina?

Estamos trabajando fuertemente. En plena pandemia empezamos con seminarios explicando desde lo productivo, lo científico, lo holístico, qué pasa con nuestra actividad, demostrando que tenemos una actividad por la positiva, mostrando las bondades de nuestros sistemas pastoriles donde tenemos emisión de gases de efecto invernadero por la rumia de nuestros animales, pero también tenemos captación de carbono, reciclaje de carbono que vuelve al suelo con las heces de nuestros animales, captura de carbono por la fotosíntesis de nuestros sistemas pastoriles y silvopastoriles y que el mundo y las poblaciones urbanas entiendan que la producción ganadera es carbono neutro, ni emite más ni capta más.

Es muy difícil que la gente no entienda que al prender el auto está emanando gases de efecto invernadero, pero sin embargo no vamos a parar los autos. Nosotros tenemos sistemas que están buscando sustentabilidad, que sean amigables con el medio ambiente, pero también tenemos un alimento único por sus características nutricionales, que aportan a la dieta aminoácidos esenciales que el organismo no puede generar y proteínas.

- ¿Cuáles son los desafíos de la Asociación para lo que viene en el corto y largo plazo?

En el corto estamos trabajando en un nuevo DEP que es el de eficiencia-conversión tratando de armar un población de referencia con distintas pruebas para detectar aquellos animales que consumiendo menos producen lo mismo en líneas generales, por lo que van a emitir menos gases y ser más amigables con el medio ambiente.

La Raza Angus volvió a mostrar todo su potencial. (Asociación Argentina de Angus).

A mediano plazo tenemos que seguir trabajando fuerte para que nuestros programas comerciales y desde la asociación sigan llegando a los ganaderos comerciales, que se sumen a los programas que van a generar mayor rentabilidad y también queremos llegar con nuestra carne Angus certificado en el mercado interno y se lo empiece a valorar.

- En un mano a mano con el ministro de Agricultura Julián Domínguez, ¿qué le diría?

Le diría que me dio alegría que venga una persona que entiende el sector y es pro-sector. Estamos cascoteados, nos cuesta creer, pero me parece que está haciendo las cosas bien. Entiende nuestra problemática, pero le pediría que nos deje trabajar en paz y nos den proyecciones de largo plazo y que esta producción, que es de inversión a largo plazo, crezca finalmente por tener políticas ganaderas.

SEGUIR LEYENDO: