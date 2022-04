Viajó 17 horas, desde Chaco a Buenos Aires, por la protesta del campo: “La situación no da para más”

Vito Reigenborn, productor de Chaco.

El campo prepara su movilización de este sábado a la Capital Federal, bajo el lema “El campo se une al reclamo del pueblo”. Empezará a las 12 y tendrá epicentro por la tarde en Plaza de Mayo. No habrá discursos, sino lectura de un documento con el reclamo del sector y una visión de su potencial para ayudar a la Argentina a salir de la crisis.

La movilización comenzó a gestarse a principios de año, en diferentes asambleas en las zonas productivas del país. A partir de las propuestas de esas reuniones, productores autoconvocados y miembros de rurales del interior avanzaron en la organización de la protesta, a la que no estarán adhiriendo las entidades de la Mesa de Enlace, aunque Federación Agraria y la Sociedad Rural decidieron dar libertad de acción a sus asociados.

La marcha comenzó a tomar forma en la tarde del viernes, cuando comenzaron a llegar tractores a la zona de Costanera Norte, cerca del complejo Tierra Santa. El primero, cerca de las 14:30, lo hizo en un carretón proveniente de Luján. La logística se complicó por el clima desfavorable y los controles en los accesos a la Capital. Los organizadores acordaron semanas atrás con funcionarios del Gobierno porteño lo relacionado al operativo de seguridad, que será amplio, pues se aguarda una fuerte presencia de productores y vehículos.

“Hay que venir a demostrárselo y decirle al presidente y a los funcionarios que la situación por la que estamos atravesando, no va más”

Vito Reinbborn fue el primer productor en arribar a la Capital. Salió el miércoles desde Chaco y llegó ayer temprano a Costanera tras recorrer más de 1.500 kilómetros en su camioneta. Fueron 17 horas de viaje, con la esperanza que la marcha marque un cambio en la relación del campo con el Gobierno. “Con esta marcha vamos a expresar al Gobierno que no estamos contentos, hay que venir a demostrárselo y decirle al presidente y a los funcionarios que la situación por la que estamos atravesando, no va más”, dijo el productor en su charla con Infobae.

Ayer la llegada de los primeros tractores para la protesta del campo de mañana.

Reigenborn produce en el Impenetrable chaqueño, en un campo de 750 hectáreas dedicado a la ganadería. “Hacer producción en esa zona no es lo mismo que en la Pampa Húmeda. Es mucho más duro y con lluvias que no son muy abundantes. En todo este tiempo hemos atravesado una sequía muy grande. Y hoy lamentablemente tenemos a la producción agrícola inundada, y la zona de producción ganadera con una sequía terrible”, agregó el productor.

Mesa de Enlace

Sobre los motivos que lo llevaron a formar parte de la movilización y colaborar con las tareas de organización de la misma, Vito comentó: “La marcha tiene que ser en Buenos Aires porque es el lugar donde pensamos que tienen que escucharnos. La situación no da para más, con una enorme carga impositiva que sufrimos y nos complica la actividad, y además no vemos que ese dinero se utilice para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Todos sabemos que primero se reparte el dinero en la clase política, y lo poco que queda va a la gente”.

Además, el productor chaqueño sostuvo que hay una gran expectativa por el resultado de la movilización. “Lo nuestro es no molestar a la gente, no generar caos, no cortar el tránsito. Simplemente nos vamos a movilizar para que la gente vea que es representativo y poder entregar un petitorio para que el presidente cambie las actuales políticas que ya no las soportamos más. Nosotros los productores queremos producir y llevar el país adelante. Y eso lo venimos haciendo porque llevamos en la sangre la actividad agropecuaria, pero necesitamos ser valorados”, señaló el productor, quien además reclamó reducción del gasto público y mejoras en materia de infraestructura.

Por último, Vito Reigenborn expresó su malestar y el de muchos productores sobre la falta de adhesión a la movilización por parte de la dirigencia del campo que integra la Mesa de Enlace. " Hubiera sido sensacional que la marcha sea encabezada por los dirigentes o por lo menos hubiera sido otra la sensación que sentiríamos, porque tenemos representantes que no nos representan. En esto momento nos gustaría estar empujándolos y llevándolos a ellos delante nuestro, o que ahora están diciendo que si un productor se manifiesta ellos lo van a acompañar. No es así la cosa. Nosotros los productores tenemos que acompañarlos a ellos y ellos tienen que conocer nuestra realidad”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: