Nicolás Pino, presidente de la Rural: “Es una movilización muy importante, el campo se va hacer notar”

Nicolás Pino hace instantes en la zona de Costanera Norte, donde están estacionados los tractores que encabezarán la marcha del campo a Plaza de Mayo.

A horas del inicio de la marcha del campo a Plaza de Mayo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, visitó la zona de Costanera Norte donde desde ayer están estacionados los tractores que encabezarán la protesta de hoy, organizada por productores autoconvocados y rurales del interior en rechazo a la política oficial. El malestar del sector es por la presión impositiva y la intervención en los mercados, principalmente.

Si bien la Mesa de Enlace no adhiere a la marcha, la Rural decidió “acompañar” el reclamo de los productores e integrantes de la entidad participarán esta tarde del mismo. Estaría descartada la presencia de Pino. La marcha seguramente significará para la dirigencia agropecuaria un debate puertas hacia adentro, que podría significar cambios en la relación con las bases de productores.

“Creo que hoy será una movilización muy importante, donde el campo se va hacer notar”, dijo Nicolás Pino en declaraciones a Infobae, durante su recorrido por el lugar donde los productores aguardan con sus tractores iniciar la marcha a Plaza de Mayo, que comenzará a las 12hs desde Avenida del Libertador y Udaondo. Y agregó: “Como va a ser un día difícil para saludar a los productores que trajeron los tractores a la Ciudad de Buenos Aires, me di una vuelta ahora por Costanera Norte para saludarlos. Directivos de la Sociedad Rural Argentina va a estar acompañando a la manifestación de hoy. Como decimos desde la entidad, donde haya un productor, allí está la Rural. Y eso es lo que vamos a hacer acompañando a los productores”.

Además, el dirigente comentó que la Mesa de Enlace Agropecuaria no participó en la toma de decisiones sobre la marcha a Buenos Aires. “Más allá de eso, desde nuestro lugar como corresponde vamos a estar acompañando. Faltaría a la verdad si digo que no estuve con gente que de una u otra manera organiza esto. Pero la realidad es que cuando nos invitaron a opinar y participar básicamente estaba todo definido. Todo, la forma, cómo y dónde. Y dijimos, perfecto, directamente no pudimos participar en la toma de decisiones y por lo tanto con mucho respeto, sabiendo que no nos queríamos adueñar de nada, se dispuso seguir para adelante, y que cada uno acompañará de la manera que le parezca”.

Pino también se refirió a lo que puedo llegar a suceder en la relación con el Gobierno a partir de mañana y luego de la protesta a Capital Federal. Al respecto, señaló: “La relación con el Gobierno tiene que seguir siendo como hasta ahora, basada en el diálogo donde muchas veces alcanzamos acuerdos y muchísimas veces sucede todo lo contrario, pero tenemos que seguir insistiendo. Acá no hay que enojarse y discutir, hay que insistir. No solamente el sector, el país tiene que salir adelante, y el campo es la herramienta más adecuada para que ese país se desarrolle”.

Por otro lado, aseguró que “la Mesa de Enlace se nutre de las bases de productores, y debemos tener una relación más fluida y no tienen que existir internas que no conducen a nada. Además, sobre el espacio que integramos con las demás entidades seguiremos trabajando, con una confianza que se va acrecentando día a día y cada vez trabajamos con más soltura, y respetando las decisiones que cada entidad tiene”.

Los tractores estacionados en Costanera Norte, a la espera de encabezar la marcha del campo a Plaza de Mayo.

Por último, ante declaraciones de sectores oficialistas que plantean que la marcha de hoy es de sectores de la oposición, el presidente de la Rural señaló que “siempre hay una política mezquina que se viene a apropiar de algo que no le corresponde. Cuando uno se manifiesta de alguna manera, el oportunismo siempre existe. El mensaje a los políticos es que hagan lo que tienen que hacer, como es el caso de todos los legisladores, y que el Poder Ejecutivo asuma sus responsabilidades. Hay índices horribles en materia de pobreza e indigencia, y hay un equipo de primera que es el productor agropecuario para sacar el país adelante y aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo”.

De qué se trata la marcha

Las demandas de los denominados productores autoconvocados son varias y de diversos temas, donde se conjugan reclamos sectoriales, pero también económicos y políticos en general. En diálogo con Infobae, Diego Pascuale, uno de los organizadores de la marcha, hizo hincapié en la cuestión en cuestiones que afectan directamente a la producción como una de las premisas más importantes de la movilización.

“Nos movilizamos porque pedimos retenciones cero, ya que son inconstitucionales y no tienen sustento político, pero también porque no se puede trabajar con este desdoblamiento cambiario, porque queremos que bajen los impuestos a todos aquellos que producen y porque queremos saber dónde está la plata que pagamos con nuestro impuestos. Es imperante que baje el gasto público”, sintetizó Pascuale.

Para Pacuale, agricultor de la localidad santafesina de Carcarañá, llevar estos reclamos a la Capital Federal tiene como finalidad magnificar y visibilizar las demandas e incurrir en otro tipo de estrategias para hacer valer los intereses del campo. “Lo llevamos allá porque para encontrar resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Estar al lado de la ruta en nuestros pueblos es una medida que casi ha caducado. “Encima, allí ya saben de la realidad de la producción. Entonces debemos dar un impacto fuerte en Capital. Lo nuestro es un reclamo legítimo y es un comienzo”.

SEGUIR LEYENDO: