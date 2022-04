Fin de la calma cambiaria: el dólar libre subió a $203 y puede impactar en los precios

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense. Imagen tomada el 14 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El veranito cambiario parece ir llegando a su fin de acuerdo a los datos que arrojó el mercado cambiario esta semana después de varias en calma. Es que el dólar libre subió un peso hoy y alcanzó los $203 terminando la semana con un alza de $8 o 4,1%. Asimismo, los dólares financieros también ganaron terreno y registraron alzas significativas en las últimas cinco ruedas superando los $206 en ambos casos.

El alza inflacionaria y los temores de una mayor emisión monetaria para financiar las medidas de recuperación de salario por parte del Gobierno son algunas de las causas que hicieron que el MEP se disparara más de $18 o 9,5% y el CCL más de $15 o 8,2% en la semana. De esta manera, cerraron este viernes en $209,08 y $206,24, respectivamente.

“Los dólares libres habían bajado mucho en el último tiempo. Había mucha especulación con aprovechar tasas de interés más altas y los bonos ajustados por inflación que emite el Gobierno en un contexto en el que en abril, mayo y junio entran muchos dólares y le da cierta tranquilidad al mercado cambiario. Ahora, en el acuerdo con el FMI, está comprometido el Gobierno a no intervenir más en los dólares alternativos. Tampoco están entrando muchos dólares, la inflación de marzo fue un muy mal dato y con eso el dólar quedó bastante atrasado. Ha habido un aumento de la desconfianza esta semana que se trasladó a estos tipos de cambios. Vamos a vivir semanas de volatilidad”, analizó el economista Camilo Tiscornia.

En tanto, según Gustavo Ber, economista del estudio homónimo, “se extiende el repentino reacomodamiento alcista de las últimas ruedas, y así es que los dólares financieros ya se ubican por encima de los $205 - con una brecha del 80% -,mientras los operadores debaten si extender el carry trade, una dinámica compartida a nivel regional, o inclinarse por ir cerrando apuestas según su visión respecto a la histórica carrera tasa versus dólar”.





“La dinámica cambiaria exhibida en los últimos días parece haber confirmado el cambio de tendencia en los dólares financieros. Luego de avanzar $1,88 el martes y $2,94 el miércoles, el contado con liquidación (CCL) se disparó $9,57 el jueves, trepando desde $194,15 a $203,73. Este salto abrupto se posicionó como la mayor suba diaria desde el 5 de mayo de 2020″, consignó un informe de Portfolio Personal Inversiones.

“Vale recordar que el CCL había caído $44 desde entonces, cuando se alcanzó el principio de acuerdo con el FMI, a lo que se sumaron las altas tasas nominales en pesos que incentivaron el carry trade. Como suele ocurrir con esta estrategia, el timing lo es todo. Una muestra de ello es que en apenas tres días se borró el carry de dos meses para un inversor que estuvo “haciendo tasa” en pesos con un plazo fijo ajustable por BADLAR o algo más de un mes para un inversor posicionado en el tramo corto de la curva CER”, agregó el reporte.

Los temores en mercados centrales respecto de un endurecimiento de la política monetaria en EEUU hicieron de la de ayer una jornada dura para los mercados emergentes, que pegó en las cotizaciones financieras del dólar. Además, la inyección de unos $200.000 millones en bonos para paliar la inflación a nivel local promete que la demanda por divisas se incremente, dijeron operadores.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $119,69, con una suba de 11 centavos en relación a la víspera. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 14 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $114,23.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $155,59 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $197,48.

“El timing lo es todo. Una muestra de ello es que en apenas tres días se borró el carry de dos meses para un inversor que estuvo ‘haciendo tasa’ en pesos” (Portfolio Personal)

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con compras por casi USD 15 millones, mientras que en la semana acumuló USD 152 millones y en el mes está en el orden de los USD 174 millones.

En tanto, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 171,889 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 39 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 356 millones.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $1,26 respecto del cierre de la semana anterior y quedó como la corrección semanal más elevada desde la registrada en la finalizada en 2 de octubre de 2020. En lo que va de abril, el valor del dólar mayorista acumula una suba del 2,90% y también se encamina a superar la marca del mes precedente” afirmó el operador de Pr Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Y agregó: “El Banco Central pudo terminar esta semana con compras netas por unos USD 159 millones, aproximadamente, y eleva el acumulado del mes a los USD 174 millones de compras netas en el mercado. De mantener este ritmo de compras en lo que resta del mes, es probable que la autoridad monetaria supere lo obtenido en marzo en materia de recuperación de reservas pero sin poder exhibir por ahora un salto importante en el proceso que se ha transformado en el objetivo a cumplir en el primer semestre del año”.

Sobre este punto, cabe recordar que más allá de las metas de acumulación de reservas fijadas en el acuerdo con el FMI, el segundo trimestre del año es, estacionalmente, el de mayor liquidación de divisas por parte de los agroexportadores. Por ello, es el momento del año en que el Banco Central puede comprar dólares en el mercado con mayor intensidad.

En tanto, la Bolsa porteña operaba con leve alza sobre el cierre del viernes por compras especulativas en los segmentos energético y financiero, en momentos en que las plazas externas caían ante señales de una inminente alza de tasas en las principales economías globales.

Las tensiones políticas en la coalición del Gobierno peronista de Alberto Fernández y las dudas sobre el futuro económico local, pese a un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pesan sobre el ánimo de los inversores, coinciden operadores.

El índice accionario S&P Merval mejoraba un 0,4%, a 91.832,53 puntos, a las 17 horas, luego de perder un 1,15% en la sesión previa.

Los bonos soberanos globales mientras tanto también experimentan bajas del orden del 2,8% en toda la curva. Mientras que el riesgo país saltaba 20 unidades hasta los 1.750 puntos.

