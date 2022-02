Una encuesta reveló que casi la mitad de los argentinos cree que el campo está comprometido con el medio ambiente

Un agrónomo inspeccionando una plantación se soja en un campo bonaerense REUTERS/Agustín Marcarian

Poco a poco, la sociedad argentina va dejando de lado ciertos preconceptos sobre el campo, su imagen, su importancia y relevancia para el país y la economía. Una encuesta de Synopsis/Amplificagro detectó una percepción positiva superior al 70%, que da por tierra con construcciones que se daban por hechas, aunque también arrojó otros resultados a los que el agro argentino debería prestar atención.

El relevamiento, sobre un universo de 1.162 casos a lo largo y ancho del país, dejó en claro que en el país de las grietas, hay una muy marcada en el campo y en un tópico sensible para el sector,: el medio ambiente. El estudio indagó la opinión sobre el “nivel de compromiso” del sector con el cuidado del ambiente. El 46,7% respondió que el sector está comprometido o muy comprometido y el 43,5% considera que está poco o nada comprometido. Casi un empate de opuestos.

Si se desgrana este dato, resulta que un 20% sostiene que el sector no está “nada comprometido”, mientras que en el polo opuesto el 13,9% entiende que está “muy comprometido”. Solo un 9,8% dijo no tener consideración al respecto. Los guarismos varían según la pertenencia política de los encuestados. Por caso, el 98% de los votantes de izquierda aseguran que agricultores y ganaderos no tienen un compromiso ambiental, mientras que el 67% de quienes adhieren a Juntos por el Cambio (JxC) cree que sí.

En diálogo con Infobae, el director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, explicó que esta paridad en las consideraciones se debe a la discusión pública que creció respecto a los agroquímicos -o agrotóxicos, como lo denominan sus detractores- y ganó el interés de los medios de comunicación. “Venimos viendo un proceso de deterioro en la percepción de cuál es el compromiso del sector con el medioambiente. Probablemente, hace 30 o 40 años atrás no había mucha sospecha y eso tiene que ver con que la discusión de los “agrotóxicos” ganó mucho espacio en los medios”, dijo Romero.

Romero también hizo hincapié en la necesidad de que el campo aprenda a comunicar lo que hace y cómo lo hace y en ese sentido remarcó el impulso a las “buenas prácticas agrícolas”. Eso, dijo, “ayuda a mostrar al sector preocupado por mejorar sus prácticas minimizando su impacto en el ambiente”.

El problema, según el especialista, es la falta de eficacia para difundir esas acciones. “Se precisan campañas de información y concientización respecto a qué hay de verdad en todo lo que se dice al respecto. El sector va a tener que seguir invirtiendo esfuerzos en comunicación en esta clase de campañas, pero también en otras que ayuden a desmitificar o informar correctamente cómo se utilizan algunos productos que pueden generar un impacto”.

Compromiso social

Otra parte de la encuesta abordó el compromiso social del sector, en especial la solidaridad y beneficencia del agro. Un punto del relevamiento pedía calificar la solidaridad del campo respecto a la situación general del país. Un 65,1% respondió que es “solidario y muy solidario”, mientras el 31,7% entienden lo opuesto.

A Romero estos resultados, por lo menos en estas proporciones, lo sorprendieron. “Imaginamos que podía ser mayor el número que considerara que el campo podía ser poco o nada solidario, por un motivo muy sencillo: si uno le pregunta a una persona de a pie, que más o menos consume información, cuál identificaría como conflictos con el sector agropecuario, dirían las retenciones”, dijo el especialista.

El 65% de los encuestados respondió que el campo es solidario o muy solidario, una proporción que sorprendió a Romero

“En los últimos años el conflicto dominante del sector en la opinión pública en general es que el sector no quiere pagar impuestos o que les cobran muchos impuestos y esa defensa, que es genuina y legítima, podría ponerlo en una mirada donde la gente diga que hay poca solidaridad, sobre todo un sector que en el inconsciente colectivo general es uno de los sectores a los que mejor les va y que, inclusive, durante la pandemia fueron los menos afectados”, detalló Romero.

Esto quedó plasmado en la pregunta sobre cómo le va a la mayoría de los productores, sean agricultores o ganaderos. Allí, el 60,5% de los encuestados sostuvo que les va entre bien y muy bien, mientras que el 28,7% entiende que le va regular. Solo, el 6,6% cree que le va mal y un 3,3% muy mal. Ahora bien, entre los que afirman que les está yendo bien a los productores, un 51,4% afirma que se debe a “esfuerzo y trabajo”, un 32,7% a la “herencia recibida” y un 10% a la “suerte”.

Por último, el trabajo preguntó si algún consultado conoce una actividad benéfica, que Romero sumó al concepto de responsabilidad social empresaria. El 56,3% de las personas relevadas aseguró que no conoce ninguna, mientras que el restante 43,7% respondió que sí. Según Romero, “el empresario tiene que vincularse con su entorno” y “generar por parte del sector corporativo acciones para mejorar el entorno social en el cual se desarrolla la actividad”.

En lo que respecta al sector agropecuario, “quizá es un trabajo difícil encontrar los motivos por los cuales nos sucede. Es un sector que no ha avanzado en esa materia y si ha avanzado, no lo ha comunicado bien. Ahí quizás la lectura es que puede ser síntoma de un terreno a seguir desarrollando y síntoma de problemas de comunicación.

