Productores de Buenos Aires envían fondos a Corrientes para combatir los incendios: “No alcanza la ayuda de Nación”

Sigue siendo dramática la situación en el lLitoral por los incendios. (Emilio White)

Casi una docena de asociaciones rurales del noroeste de la provincia de Buenos Aires realizaron una colecta de fondos para enviar a Corrientes para atender necesidades de sus pares del Litoral y también proveer de herramientas, como mochilas hidrantes, para que los bomberos voluntarios puedan luchar contra el incendio de campos, bosques y pastizales. Hay que recordar que ya son más de 500 mil las hectáreas afectadas y las pérdidas superan en las diferentes cadenas productivas, superan los 25.000 millones de pesos.

Para los productores encargados de realizar la colecta, los moviliza una visión de “ausencia total del Estado” en la lucha contra la sequía y la quema de campos, y/o el envío acotado de fondos desde el Gobierno nacional. Su sensación es que los fondos y acciones dispuestos por los funcionarios para asistir al Litoral, “no alcanzan” y consideran que con la actitud oficial “parece que nos toman el pelo”.

Entre las entidades rurales que cumplieron con la recaudación de fondos entre sus asociados para destinar a Corrientes figuran Rojas, San Pedro, Pergamino, Baradero, San Antonio de Areco, Arrecifes, Salto, Capitán Sarmiento, Colón, y Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana. Si bien, todas se encargaron de recaudar fondos, cada una de ellas dispondrá de un modo particular la entrega del dinero a sus pares correntinos.

Alberto del Solar Dorrego, presidente de la Sociedad Rural de Rojas, comentó a Infobae que “el fuego comenzó en Corrientes hace más de un mes, cosa que vimos con impotencia desde nuestras localidades en Buenos Aires, cuando recién hace pocos días se decretó la emergencia. Como distintas rurales bonaerenses mantenemos contacto con los bomberos voluntarios de Mercedes, en Corrientes, nos llegó un aviso de la búsqueda de una colaboración para comprar mochilas (para cargar agua) que sirven para combatir los incendios forestales, cada una tiene un valor de 25 mil pesos. Tomamos nota de esto, y dijimos ‘pucha, tenemos que colaborar y dar una mano’”.

El ruralista afirmó que este tema fue presentado en la habitual reunión semanal y por zoom que mantienen dirigentes de las once entidades rurales ubicadas en el noroeste provincial, y acostumbrados a actuar de manera conjunta, se dispuso cumplir cada uno bajo su modalidad, con una recolección de fondos.

Del Solar Dorrego precisó que en el caso de la Rural de Rojas se dispuso cumplir con la compra de dos mochilas que serán entregadas a los bomberos voluntarios de Mercedes, y también se envió una carta para que dicha entrega sea fiscalizada por sus pares mercedeños de la Sociedad Rural local. En otros casos, con recaudación que van desde los 20 mil a 80 mil pesos, obtenidos de modo individual por cada entidad, este dinero será acercado a distintas entidades de localidades como Mercedes, Ituzaingó, o bien Curuzú Cuatiá, entre otras que fueron seriamente afectadas por el fuego.

El ruralismo presiente la ausencia del Estado

Según Del Solar Dorrego, desde las entidades ya se procedió orgánicamente a “rechazar” lo actuado por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, de quien también expresaron oportunamente su malestar por los dichos del funcionario quien señaló a los productores como autores del encendido de fuegos en sus campos con el objeto de renovar sus pasturas. “Esto es realmente ofensivo”, expresó el titular de la Sociedad Rural de Rojas.

“Con las colectas no queríamos dar a publicidad el hecho pero sabemos que el ejemplo cobra fuerza cuando se toma conocimiento del mismo. Esperamos poder ayudar así donde aún hay fuegos encendidos. La situación es complicada. Al mismo tiempo, vemos una ausencia total del Estado. En una situación tan grave como la que vive Corrientes, se deberían movilizar muchas fuerzas vivas, incluso al ejército, tal como pasaría con una inundación. Como productores, ver lo que padecen nuestros colegas y pares en Corrientes, nos duele”, explicó Del Solar.

“Faltaron aviones hidrantes y también hay autoridades abocadas al Carnaval mientras que se queman campos, bosques, casas, y kilómetros de alambrados. Lo peor será para la ganadería, faltarán pasturas, se necesitarán años. Por más que llueva, no va a llover pasto”.

Consultado sobre la decisión del Ministerio de Agricultura de la Nación de conceder dos líneas de créditos por unos 200 millones pesos, y una segunda línea de ayuda financiera por otros 500 millones, Alberto Del Solar Dorrego manifestó: “Con la sequía no entrarán en celo las vacas, y habrá un bajísimo nivel de preñez. Ya se ha perdido hacienda, y será peor en el invierno. Harán falta al menos tres años vista, y la van a pasar muy mal. Por eso, los fondos concedidos “por supuesto que no alcanzan”, dijo.

“Los 200 millones de pesos en créditos enviados primero son un millón de dólares, es decir dos cosechadoras. Parece que nos toman el pelo. Igual con los 500 millones restantes, por supuesto que no alcanzan. Lo peor es que recaudan, y luego de años de cobrar retenciones: ¿qué le han devuelto a la agricultura, a la ganadería? Si falta infraestructura. Va a volver a llover, y no hay infraestructura que valga: no han hecho nada en años”, concluyó el titular de la Sociedad Rural de Rojas.

