Vicentin hizo una propuesta a sus acreedores, pero el Gobierno advierte que es inaceptable e insuficiente

(Pablo Lupa)

Vicentin, la agroexportadora del norte de Santa Fe y en concurso de acreedores por una deuda de 1.573 millones de dólares, presentó un borrador de la nueva propuesta para que sea analizada por los acreedores, que incluye la venta de su participación en Renova, la mayor procesadora de soja de la Argentina y una de las más relevantes a nivel mundial.

Desde el Banco Nación, principal acreedor de la empresa, adelantaron que es “inaceptable”.

Semanas atrás el Juez que lleva adelante el Concurso de Acreedores en los Tribunales de Reconquista en Santa Fe, Dr. Fabián Lorenzini, rechazó la oferta inicial que establecía una quita del 70% todo dolarizada y plazos de pago de hasta 15 años.

En dicha propuesta la empresa pretendía cancelar primero la deuda con quita a sus acreedores comerciales y del sector agrícola, para luego pagar a los bancos extranjeros y nacionales en 13 cuotas anuales consecutivas, con el dinero producido por el flujo de negocios a partir de contratos a fasón que se firmaron con las tres empresas cerealeras que han mostrado hasta el momento interés en formar parte de la nueva Vicentin. Ellas son: Viterra, Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

La planta de Renova.

Tras el rechazo de la Justicia de Reconquista, ahora la compañía tiene plazo hasta el 31 de marzo para conseguir la aprobación de la nueva propuesta por parte de los acreedores. Si vence ese tiempo sin entendimiento con las partes involucradas en el concurso, la empresa se perfilaría hacia la quiebra. En el marco de la mesa técnica que se conformó con los acreedores, Vicentin presentó el borrador de una propuesta, a la que accedió Infobae, que en otros aspectos contempla una oferta a los acreedores comerciales de abonar el 20% de la deuda polarizada, en dos cuotas anuales: una en el presente año y la otra en 2023.

En esta nueva propuesta, Vicentin plantea destinar 270 millones de dólares que obtendría de la venta de parte de sus activos a pagar los llamados créditos quirografarios, que serían dolarizados al tipo de cambio vigente el día del inicio del concurso (60,778 pesos por dólar). Los pagos se harían, primero con 120 millones de dólares cuando se homologue la propuesta y luego con 150 millones en una primera cuota, que será durante 2023.

Por otro lado, Vicentin plantea capitalizar el saldo y convertirlo en un fideicomiso en la que los actuales socios de la empresa santafesina conservarán solamente un 10% de las acciones. El 90% del paquete restante, en el caso que la propuesta sea aprobada por los acreedores, deberían ser cedidas a los acreedores y los Interesados Estratégicos por un valor de 179 millones de dólares.

Renova

Uno de los datos relevantes de la propuesta, es que por primera para hacer frente a la deuda desde Vicentin hablan de utilizar el dinero disponible en caja, y el producido de la venta de la participación accionaria de la compañía en Renova. En relación a esa empresa, el Banco Nación es el principal acreedor con una deuda que no logró cobrar hasta el momento de 300 millones de dólares. El ofrecimiento de Vicentin a los acreedores es ceder el remanente de acciones que le quedan en esa empresa, que es del 33,33 por ciento.

“Adicionalmente, Vicentin y el Banco Nación deberían avanzar en el consenso de un plan para el nodo norte, de modo que pueda repagarse la acreencia privilegiada del Banco Nación con parte del flujo de caja del negocio de bioetanol más ciertos pagos en efectivo con una parte de los restantes ingresos de Vicentin. Para ello, además de la garantía ofrecida sobre el Nodo Norte, Vicentin podría considerar el ofrecimiento de una garantía real adicional”, se indicó en referencia a las plantas instaladas en la zona de Reconquista y Avellaneda”, se deja constancia en la propuesta.

Según el cash flow del ofrecimiento, Vicentin proyecta recaudar unos 300 millones de dólares en dos años por la venta de su participación en Renova, y por el cobro anticipado a ACA, Viterra y Molinos Agro por los contratos de fazon en las plantas de Ricardone y San Lorenzo, dos cuotas anuales de 35 millones de dólares.

Hay que sumar unos 68 millones de dólares en 15 años por la planta de etanol, y unos 50 millones de dólares en 15 años por otras ventas de activos menores y cobranzas. Con todo esto, más los ingresos de caja, la empresa proyecta generar ingresos en 15 años por 750 millones de dólares, de los cuales hay que descontar los gastos de indemnizaciones por el desprendimientos de negocio, pagar a los acreedores quirografarios, a la Afip y a otros acreedores privilegiados.

La postura del Banco Nación: “La propuesta es inaceptable e insuficiente”

El presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, en diálogo con Infobae sostuvo que la nueva propuesta de Vicentin a los acreedores “es inaceptable e insuficiente”. “Está lejos de las posibilidades de que al Banco satisfaga una propuesta de esta naturaleza. Parte de la misma se constituye con una promesa de pago a través de la facturación de un número no certificado de la planta de etanol, que produciría solo para pagarle al Banco Nación. Lo que se presenta como poco creíble”, aseguró.

Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación.

Además, el directivo sostuvo que “esta propuesta se basa en terminar de desguasar el grupo Vicentin, y separar por completo lo que quedaba de Renova, que es una planta súper moderna y productiva a nivel mundial. Y este proceso es inevitablemente, también en algún momento, un proceso de pérdida de puestos de trabajo masivo en la región. Para el Banco no es aceptable ni como acreedor quirografario ni como acreedor privilegiado. Es un despropósito hacer una propuesta solo sobre ‘el Nodo Norte’ o un grupo de empresas, ya que el crédito se destinó al conjunto de Vicentín. Este es un punto fundamental”.

A su vez, Hecker dijo que la quita de Vicentin a la deuda del Banco está cercana 65%. Y al respecto, agregó: “Si yo tomo en cuenta un ingreso anual por 15 años de cinco millones de dólares que pagarían por las utilidades de la planta de bioetanol, y aparte me dicen que todas las utilidades del etanol van al Banco Nación. ¿A vos te parece serio que la propuesta de un grupo empresario que solo va a producir etanol para pagar al Banco Nación?, cuando tampoco sabemos cuánto va a ser el corte del etanol en los combustibles dentro de dos, tres o cuatro años”.

Sobre la decisión que adoptaría el Banco Nación en este nuevo contexto que está proponiendo la empresa Vicentin, el titular de la entidad señaló que el Nación tiene una característica muy particular en esta situación, ya que por un lado es acreedor de los que están en Concurso, y por otro lado es acreedor privilegiado. “Siempre está la posibilidad de no aceptar la propuesta e impulsar un proceso que termine o en el Crown Down o en la quiebra. Esta propuesta no representa un buen camino para evitar la quiebra, y tenemos la posibilidad de ejercer el derecho de pedir esa opción. Estamos ante una situación que afecta los derechos del Banco y del conjunto de los argentinos. Los mismos que consumaron un fraude y se quedaron con una enorme cantidad de dinero, están viendo como siguen adelante en este proceso. No lo vamos a aceptar”, precisó.

Y concluyó: “El Estado tiene que ser parte de la solución. También creo que ACA o Molinos también pueden ser parte de la solución. Bienvenidos sean todos los que aporten a la solución e incluyendo a los otros acreedores granarios. Necesitamos generar una gran solución. No un único problema sino una gran solución”.

