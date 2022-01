Las pymes temen que por el ausentismo derivado del COVID cierren comercios y quieren pedir el pase sanitario a sus empleados

Varias personas acuden a realizarse una prueba para detectar la covid-19 en el Hospital Pedro Elizalde, hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Enrique García Medina

Luego de que industriales advirtieran esta semana por la continuidad del abastecimiento en medio de la tercera ola de coronavirus y el consecuente aumento del ausentismo del personal, empresarios pymes alertaron por el cierre de comercios y buscan que se les habilite la posibilidad de exigir el pase sanitario a sus trabajadores de manera incentivar la vacunación contra el Covid-19.

La tercera ola del virus en el país trajo aparejado una gran cantidad de contagios a tal punto que se viene superando en las últimas jornadas los 100 mil positivos diarios. En ese marco, diferentes sectores de la economía se están viendo afectados por la situación que genera mayores costos y caída de la productividad.

En ese marco, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), propuso que se habilite a las industrias y comercios a solicitar el pase sanitario que acredite el esquema de vacunación completo contra COVID-19 a los trabajadores “para proteger al empleo y evitar que se interrumpa la reactivación económica”.

“No estamos en contra del pase sanitario como instrumento de control para mejorar el sistema sanitario pero que sea con reglas más claras” (Grinman)

“Los empresarios pedimos que nos permitan solicitar el pase sanitario a nuestros empleados porque queremos que estén cuidados y que vengan a trabajar, pero no de cualquier manera, sino protegidos por la vacunación, que ha demostrado ser efectiva para reducir las muertes y las internaciones por Covid-19″, manifestó Marcelo Fernández, presidente de CGERA.

En este sentido, Fernández explicó: “Estamos de acuerdo en que el pase sanitario sea solicitado en boliches, recitales y eventos masivos para fomentar el turismo, pero también creemos que es necesario que sea acreditado en las industrias y comercios para no frenar la reactivación que se está observando en los distintos sectores productivos”.

“Debido a que las empresas no tuvimos posibilidad de tener cobertura por parte de las ART en el caso de COVID-19, creemos que el pase sanitario es una buena medida para incentivar la vacunación, y a su vez, reducir la litigiosidad en el ámbito laboral”, aseveró.

Los casos confirmados de COVID-19 crecieron 582% en los últimos 14 días y empiezan a impactar en la cantidad de fallecidos EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En otro orden, Fernández dijo a Infobae que “hay comercios que están cerrando” por la situación sanitaria actual. “No sabemos qué va a pasar con la gente que vuelve de vacaciones. Si se van a reintegrar o no. Hay que decretar la obligatoriedad de la vacuna”, afirmó.

Y añadió: “El que no se quiere vacunar perjudica al resto en una pandemia. Hay que eliminar el virus y para que los comercios y las fábricas sigan abiertas y en proceso de desarrollo necesitamos que sea obligatoria, para disminuir al virus a su mínima expresión”.

En tanto, el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, dijo a Infobae que muchas pymes tienen empleados contagiados, incluido los dueños, por lo que tienen que cerrar.

“A la falta de empleados por los contagios, hay una falta de productividad y afrontamos costos de los días que no se trabajan y se pagan. No se puede mensurar la pérdida económica que genera esto, pero siete días de ausentismo sin la prestación de la productividad es difícil de afrontar”, aseguró.

En línea con Fernández, manifestó que “hay cierres puntuales y transitorios, aunque no definitivos”. Y destacó que “se cierra hasta que alguien pueda hacerse cargo del negocio”.

“A la falta de empleados por los contagios, hay una falta de productividad y afrontamos costos de los días que no se trabajan y se pagan” (Femenía)

A su turno, Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo a este medio que “son muy pocos los comercios que están cerrando hoy, salvo aquellos que se encontraron con una doble situación: personal de vacaciones y empleados que dieron positivo”.

Respecto al pase sanitario manifestó: “No estamos en contra del pase sanitario como instrumento de control para mejorar el sistema sanitario. Hay muchos países del mundo que están utilizando un sistema similar pero con reglas de juego más claras. En los casos en los que los trabajadores que decidieron no vacunarse y no tienen pase sanitario, por ende tampoco pueden ir a trabajar, el empleador no tiene la obligación de pagarles el salario”.

Para Grinman, en el caso de Argentina existe una zona gris respecto a este tema, por lo que consideró que es el Gobierno el que tiene que definir. “No lo puede dejar en las espaladas de los empleadores”, planteó.

La industria también se ve afectada por el ausentismo

Según la Unión Industrial Argentina (UIA), alrededor de 80.000 empleados del sector dejan a diario de trabajar por estar contagiados de Covid-19 o bien ser contactos estrechos, situación que, advirtieron, pone en peligro el abastecimiento. Así lo reveló este martes el presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja.

“Hicimos una encuesta entre más de 100 empresas del sector y en este momento, hay un 7,5% adicional de ausentismo. Esto representa duplicar y hasta cuadruplicar la falta de personal de la época, marcada por las vacaciones”, afirmó el dirigente.

Además, alertó que en la industria hay “con un gran nivel de estrés, por eso se ve con preocupación el abastecimiento. Hay entre 70.000 y 80.000 personas que se acumulan todos los días por ausentismo vinculado con el Covid-19″.

La industria manufacturera, con un alza del 55,1 %, fue el sector económico argentino de mayor incidencia positiva en el nivel general de la actividad económica en abril. EFE/ Enrique García/Archivo

Asimismo, la Federación de Comercio e Industria (FECOBA) reportó hoy un ausentismo del 20% en los comercios porteños a causa de los contagios por coronavirus o por contactos estrechos con personas que cursan la enfermedad. Así se desprende de una encuesta que lanzó la entidad entre sus asociados durante los primeros diez días del nuevo año, sobre un universo de 400 empresarios pymes

En tanto, el impacto social que actualmente tiene el Covid, a partir de la aparición de nuevas cepas y más agresivas para forzar el contagio, también podría afectar e imponer cambios en la normal operatoria que se viene manteniendo en las principales terminales portuarias del país dedicados al embarque y exportación de granos, oleaginosas y derivados industriales.

Se estima desde las empresas que el incremento en los casos de contagio con coronavirus podría provocar problemas para mantener las labores de carga y descarga granaria con destino al comercio exterior.

