Críticas a la intervención oficial: el campo pidió que se revise el nuevo esquema de exportación de carne

Siguen las críticas del sector agropecuario al nuevo esquema de exportación de carne vacuna.

El día después de la publicación por parte del Gobierno nacional de las normativas sobre el esquema de exportación de carne vacuna para los próximos dos años, el campo pidió una revisión de las medidas y volvió a cuestionar la política de intervención, ya que los representantes de los productores señalan que la misma no fomenta la inversión y el aumento de producción.

Además, hubo reunión de la Mesa de Enlace y duras críticas de las bases de productores a la administración nacional.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, comentó que “el texto de lo que se publicó en el Boletín Oficial no es claramente igual a lo que se había conversado”. Hay que recordar que previo a la entrada en vigencia de las medidas, hubo encuentros entre los técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Mesa de Enlace con el objetivo de consensuar los pasos a seguir.

“El texto de lo que se publicó en el Boletín Oficial no es claramente igual a lo que se había conversado” (Salaverri)

De hecho, se difundió un comunicado de la Subsecretaría de Ganadería del ministerio de Agricultura, en el cual se señaló que el esquema de exportación de carne vacuna “fue consensuado con las entidades del campo y la industria frigorífica, con el objeto de dar previsibilidad y confianza a la ganadería argentina, garantizando la producción, la exportación y el consumo de los argentinos, en base a los análisis técnicos del sector”.

Y a todo esto, provocó mucho malestar en las bases de productores un mensaje que envió desde su cuenta personal de Twitter el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, informando sobre una reunión que había mantenido con uno de los técnicos de la Mesa de Enlace. Se trata de Matías Lestani, responsable del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades más criticas de la política agropecuaria que lleva adelante la gestión de Alberto Fernández. “Su conocimiento posibilita la construcción de una visión compartida de futuro que otorga previsibilidad y confianza a la ganadería argentina y que, hoy, se hace palpable en el Plan GanAr 2022-2023″, dijo el funcionario sobre el técnico de CRA.

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP.

En este contexto, el titular de CARBAP solicitó a las autoridades nacionales que se revise el esquema de exportación de carne para los próximos dos años, y cuestionó la prorroga de la prohibición de exportar los siete cortes parrilleros hasta el 31 de diciembre de 2023, y la vigencia de las declaraciones juradas de exportación de carne.

“La prohibición de exportar los siete cortes nos parece muy lejano el tiempo y se implementa a través de un Decreto presidencial, que hace mucho más rígida la medida. Y las declaraciones juradas significa la potestad discrecional que va a tener un funcionario de permitir o no la exportación. Es por eso que nosotros no podemos estar de acuerdo con estos dos aspectos”, dijo.

A la asamblea de Armstrong la dirigencia de la Mesa de Enlace llegará muy cuestionada por parte de las bases de productores

Al respecto, el dirigente anunció que elevará a su entidad madre, Confederaciones Rurales Argentinas, para que sea tratado este tema y se haga llegar el pedido al Gobierno para que realice una rectificación de la decisión adoptada. “Ha habido un avance de lo mal que veníamos, pero no es lo que nosotros interpretamos que es necesario que es la liberación de los mercados en forma total, por otro lado la no intervención de un funcionario en la aceptación o no de la exportación, ya que si eso sigue vigente nos hace acordar mucho a la época del ex Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuando autorizaba o rechazaba exportaciones”, agregó Salaverri.

Reunión de la Mesa de Enlace

Ayer a la tarde se realizó una reunión por zoom de los presidentes de las cuatro entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace. En la misma se definieron aspectos que están relacionados con la invitación que recibieron de los organizadores de la asamblea de productores que se realizará este sábado a las 9:30hs en la provincia de Santa Fe. A último momento se cambió la sede de la misma: se pasó de Cañada de Gómez al cruce de las rutas 9 y 178 en Armstrong. La convocatoria se hará bajo el lema: “Encuentro Nacional de Productores de Alimentos”, y cumpliendo los protocolos de prevención del coronavirus.

Según pudo saber Infobae, son tres las entidades de la Mesa de Enlace que ya confirmaron su presencia el sábado: Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina. Por el lado de Coninagro, la asistencia se definirá en una reunión de urgencia del Consejo Directivo de la entidad.

Los dirigentes del campo que integran la Mesa de Enlace. (Gustavo Gavotti)

A la asamblea de Armstrong la dirigencia de la Mesa de Enlace llegará muy cuestionada por parte de las bases de productores, especialmente de sectores autoconvocados, por las negociaciones que ha llevado adelante con el ministerio de Agricultura en torno a la exportación de carne vacuna. La foto de la reunión entre el titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, y el asesor económico de Confederaciones Rurales Argentinas, Matías Lestani, generó mucho malestar y los productores expresaron el mismo en las redes sociales.

Todo indicaría que el proceder del ministro Domínguez, al postear la foto con un técnico de la Mesa de Enlace, tiene un claro propósito de neutralizar la representatividad de las cuatro entidades agropecuarias que integran dicho espacio, y provocar la división de las mismas, como sucedió en los tiempos del kirchnerismo durante el conflicto por la Resolución 125.

Críticas

Las entidades de productores del interior se pronunciaron en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno para la exportación de carne vacuna. Los integrantes de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) expresaron que las políticas de intervención y restricciones “atentan contra la producción, generando así caídas importantes en los stocks vacunos argentinos y produciendo por consiguiente considerables pérdidas de puestos de trabajo en toda la cadena, caída en la inversión directa y pérdida total de confianza por parte de nuestros clientes internacionales, situación que seguramente será aprovechada por nuestros colegas vecinos como Brasil, Uruguay y Paraguay”.

Por su parte, la Sociedad Rural de Jesús María, que adhirió a la asamblea del sábado 8 de enero, manifestó en un comunicado que los anuncios oficiales no beneficiarán a los consumidores y a los emprendimientos de los productores. Y agregaron: “En vista de lo oficializado, la medida se preocupa más por las industrias concentradoras que por toda la cadena. Producir carne requiere inversión, trabajo, mucho tiempo y riesgo. Un país que quiere sostener y proyectar sus modelos de economías debe involucrase con las bases de la sustentación del mismo”.

Por último, la Sociedad Rural de Rosario expresó que “el gobierno nacional persiste en la creación de instrumentos que erosionan la confianza del productor y lesionan el funcionamiento de los mercados”, y en medio de una profunda sequía que impacta en varias zonas productivas de Santa Fe, reclamó un un plan de emergencia agropecuaria, económica, productiva y fiscal, para aquellos departamentos afectados de la provincia.

