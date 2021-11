Carlos Melconian: “Para llegar a un acuerdo, el FMI y el Gobierno son el hambre y las ganas de comer”

Carlos Melconian, hoy en su exposición en la Rural.

En el marco de una jornada organizada hoy por la Sociedad Rural Argentina (SRA), bajo el lema “Protagonistas de la Nueva Argentina”, el economista Carlos Melconian, se refirió a las negociaciones del Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, sobre la refinanciación de la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri. Además, hizo mención a situación inflacionaria de la Argentina.

El economista planteó que “el FMI y el Gobierno son el hambre y las ganas de comer para un acuerdo”, y agregó: “Ni el Gobierno tiene ganas de firmar y el Fondo sabe que con la Argentina no puede ir hacia un acuerdo tradicional. Entonces no es el caso tradicional de un acuerdo, donde un país al cual se le cerraron los mercados por plata fresca, tiene que firmar contra plata, bajo determinadas condicionalidades. Es el Fondo que ya lo tiene otorgado y un país que no necesita la plata, sino que tiene que rollear no es que no necesite la plata. Hay un incentivo que es nulo para firmar”.

Además, Melconian planteó que “la Argentina tiene que buscar un acuerdo para no caer en el limbo y terminar como paria internacional, y para el Fondo no es fácil tener a un deudor como la Argentina que es el 30 y 40 % de sus acreencias mundiales en default. El incentivo es el del emprolijamiento y ambos no caer en el desprestigio: uno por seguir mostrando ser un mal pagador y el otro seguir mostrando que es un crédito que ha tenido dificultades en términos de cobrabilidad”.

La presentación del economista estuvo basada en un análisis económico tras el proceso electoral del pasado 14 de noviembre..”Hay una transición nula de un gobierno que no tiene diagnóstico. Duerme enroscado en un árbol. Pero hay una muy buena noticia: la gente no tiene idea del valor de lo que votó, dijo no queremos ser Venezuela ni Nicaragua. Tenemos dos años para trabajar, es tiempo para aprovechar y sobre todo para que la oposición se ponga las pilas”, comentó.

Inflación

Al referirse al momento económico del país, el economista hizo hincapié en la situación inflacionaria. En ese sentido, dijo que “el instinto de supervivencia del Gobierno para estos dos años, es decir 720 días, es tener inflación alta y estable. Con un 50%, es una buena socia, en un modelo como el actual y con esta vocación política”.

“Es socia la inflación dado que no está la determinación política de ir a estabilidad o de tener un programa que conduzca a eso. Uno tiene que convivir, que es el instinto de supervivencia. Para no explotar, algo te tiene que ayudar a licuar y hacer eso nominalmente bajar es imposible”, agregó.

Por último, el economista aseguró que “más que estabilizar la macroeconomía es el instinto de supervivencia de la macro. ¿Cuál es un problema en modelos como éste?: la emisión monetaria originada en el gasto publico, la deuda pública en pesos, el pasivo del Banco Central, que son los instrumentos que usa para absorber y pagar tasa de interés de las Leliq. Todo eso es emisión y una bomba de tiempo, a menos que algo lo licúe. Si hay algo que lo va licuando, vamos alejando la nube negra de la tormenta, que podría ser una espiralización o una inflación muy superior a la actual. La idea es cóomo tener la habilidad para mantener una inflación alta pero estable”.

