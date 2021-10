Dirigentes del campo volvieron a criticar al Gobierno y lo acusaron de “tomar decisiones equivocadas”

Jorge Chemes, presidente de CRA

La relación entre el campo y el Gobierno nacional se encuentra en su peor momento, situación que ya se viene arrastrando hace varios meses. Si bien nunca hubo un entendimiento fluido entre ambos en este año y medio que lleva transcurrido el mandato del presidente Alberto Fernández, en la actualidad la tensión mutua y las críticas desde el sector productivo para el Ejecutivo han tomado una dimensión que un tiempo atrás no se esperaba.

No solamente la relación con las autoridades de las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace no es la mejor, sino que es inexistente la confianza de los productores para con el oficialismo. El campo, que no solo no oculta su enojo sino que hoy por hoy lo hace saber cada vez que puede, perdió su último atisbo de esperanza cuando la administración de Fernández decidió cerrar las exportaciones de carne. Por más que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, intentó relanzar el diálogo, en el sector primario descartan que se pueda reconstruir el entendimiento entre ellos.

Ayer durante la inauguración de la exposición rural de la ciudad bonaerense de Salliqueló, quedó de manifiesto. Allí, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, fustigó al Gobierno al considerar que toma decisiones equivocadas respecto al sector, al que también acusó de implementar medidas sesgadas por la ideología, que lo llevan a incurrir en “errores”.

“No conocen lo que es el campo, no tienen noción ni capacitación para tomar decisiones como estas. Y, por otro lado, creo que la visión equivocada que tienen sobre el campo, que es la del fin recaudatorio, los lleva a un camino sin salida” (Jorge Chemes)

“Estamos teniendo un Gobierno que toma decisiones equivocadas y si hay sector donde se sienten esas decisiones mucho más fuerte, es en el campo”, afirmó el dirigente rural al momento de tomar la palabra. Y agregó: “Lamentablemente, nuestros bolsillos terminan pagando los efectos de esas decisiones que no terminan de sorprendernos diariamente. Todos los días me pregunto cuál es la motivación que lo lleva a que termine decidiendo con una altísimo porcentaje de ideología y con una total falta de sentido común, tal como la que estamos viviendo con las exportaciones de carne”.

Chemes, que consideró la medida como un “cachetazo” hacia el sector ganadero, que según él, todavía se encontraba en plena recuperación de la crisis que lo afectó durante los anteriores gobiernos kirchneristas, indicó que desde la dirigencia rural se le explicó a los funcionarios los efectos de las restricciones y cómo la carne de vaca no afectaba al mercado interno. “Sin embargo nunca tenemos una respuesta lógica. Por eso creo que la ideología se interpone a lo que realmente necesita el campo. La solución es producir más y para hacerlo se necesita generar confianza. Si no hay esto, no hay inversión ni crecimiento”, dijo.

Además, el titular de CRA comentó en su discurso que durante las diferentes reuniones que han mantenido en todo este tiempo con los funcionarios nacionales, han hecho los respectivos planteos sobre la problemática del campo y hasta el momento no consiguieron respuesta y soluciones. “Tenemos el convencimiento de que si nos escuchan, no nos creen. No conocen lo que es el campo, no tienen noción ni capacitación para tomar decisiones como estas. Y, por otro lado, creo que la visión equivocada que tienen sobre el campo, que es la del fin recaudatorio, los lleva a un camino sin salida”, señaló.

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP.

Para el dirigente rural, todo esto deriva en un quiebre en la confianza del productor para con el Gobierno, ya que “hoy (el productor) no cree en ninguna de las medidas que llevaba delante hasta que no vean los hechos. Es triste y difícil decir esto, pero es la realidad del sector agropecuario. Una realidad que nos está llevando a un nivel de pobreza inconcebible en un país donde sobran alimentos y podríamos ser uno de los más ricos del mundo”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, se mostró en la misma línea discursiva que Chemes, e incluso, realizó un “llamado de atención al Gobierno” por la actual situación social y económica, no solo por las afectaciones del sector agropecuario, sino haciendo mención al grueso de la sociedad.

“Lo hago en el sentido que después de las elecciones pareció el Gobierno perder el rumbo y tuvo una semana de desatinos y, en realidad, Argentina no está preparada para desatinos. Un país endeble con un 40% de pobreza no está para que haya rencillas de poder que terminan perjudicando a los productores. Entonces, vaya de acá el pedido al Gobierno de que tenga la templanza necesaria en armar un gobierno y gobernar como pueden dos años más, que Argentina no necesita peleas de poder”, subrayó Salaverri.

Reconocimiento

Al inicio del acto inaugural, los integrantes de la Sociedad Rural de Salliqueló realizaron un reconocimiento al ex presidente de CRA, Mario Llambías, que supo liderar la entidad durante el denominado conflicto de la Resolución 125, en marzo del 2008, donde el gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó la iniciativa de aplicar retenciones móviles a las exportaciones, generando un enfrentamiento abierto con el sector agropecuario que duró meses y que dio vida a la formación de la Mesa de Enlace.

En este sentido, Llambías compartió el reconocimiento con aquellos dirigentes y productores que participaron durante el conflicto y no ahorró cuestionamientos para el actual Gobierno: “Esta circunstancia que tenemos hoy no empezó en 2008, empezó mucho antes y lo que estamos viendo hoy es casi igual, porque hasta lo tenemos a Julián Domínguez como ministro, que ingresó con la orden de destruir a la comisión de enlace, pero pudimos superarlo y salir adelante”.

Y concluyó: “Quiero decirle a los productores que somos parte de una Nación, que si el campo tiene un problema, al país le va mal. El 40% de pobreza y la desocupación es lamentable y al futuro incierto que algunos quieren llevarnos es mucho peor. El único camino es la unidad. Invito a que sigamos trabajando en ese sentido”.

