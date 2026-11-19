En CABA, la canasta de productos relevada cuesta 894.729 pesos. (Imagen ilustrativa Infobae)

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En Argentina, una misma lista de compras, con idénticas marcas y cantidades, termina en el ticket con importes muy diferentes según la provincia donde se haga. La diferencia no responde solo a las decisiones de las cadenas: tiene que ver con la distancia a los centros de producción, con el costo de llevar la mercadería hasta cada punto del país y con el nivel de ingresos de quienes la compran.

Eso es lo que muestra el relevamiento “Changuito Federal” de la consultora Analytica correspondiente a octubre. A fines de ese mes, la canasta más cara se encontraba en Santa Cruz, con $1.079.160, mientras que la más económica estaba en San Luis, con 948.707 pesos. La diferencia es de $130.453, es decir, más de 13,7% entre un extremo y otro.

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La consultora arma una canasta fija de alimentos y bebidas que busca reflejar el consumo mensual de una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores. Para que la comparación sea válida, mantiene la misma marca y la misma cantidad por empaque en todas las provincias, de modo que la brecha no se explica por diferencias de producto.

El mapa de precios muestra un patrón geográfico claro. Las cinco provincias más caras son patagónicas: Santa Cruz ($1.079.160), Chubut ($1.075.832), Tierra del Fuego ($1.051.989), Río Negro ($1.039.667) y Neuquén ($1.032.662). En el otro extremo, junto a San Luis aparecen Mendoza ($949.745) y San Juan ($960.404), por lo que Cuyo concentra las compras más baratas del país.

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La cuarta región más económica es el conurbano bonaerense, donde la canasta tomada como ejemplo cuesta 978.182 pesos. Es algo mayor el gasto que deben realizar los habitantes del resto de la Provincia de Buenos Aires ($982.864) y las familias que viven en CABA ($948.729).

Otras provincias con mucha población, como Córdoba ($980.575) y Santa Fe ($984.414), se encuentran también por debajo del millón de pesos.

Distancias, costos y salarios

Analytica atribuye la dispersión de precios a la heterogeneidad del costo de vida entre regiones. Según los analistas, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coincide con ser la región de salarios más elevados. Santa Cruz, con la canasta más cara, tiene además el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén.

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A esa explicación se suma un factor que suele pesar en el precio final: la distancia. Las provincias del sur están más lejos de los principales polos de producción y distribución de alimentos, lo que encarece el transporte y, con él, el valor de góndola. Además, la mayor capacidad de gasto de la población vuelve más viable trasladar esos costos al consumidor.

Medido contra los ingresos, el panorama se invierte. En octubre, el changuito representó 13,6% de dos salarios promedio en Neuquén, 15,5% en Santa Cruz y 18,2% en Chubut. En el NOA y el NEA, en cambio, la proporción se acercó al 40%, con Santiago del Estero (39,4%), Tucumán (39,1%) y Misiones (37,7%) a la cabeza. Dicho de otro modo, la provincia con la compra más cara del país es también una de las que menos proporción del ingreso destina a ella.

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En octubre, el costo del changuito fue equivalente al 39,4% de dos salarios promedio en Santiago del Estero. (Reuters)

Como el promedio salarial puede esconder una alta dispersión, Analytica repitió el ejercicio con el salario de comercio al por menor, uno de los gremios con más trabajadores. Con esa referencia, el peso de la canasta es bastante mayor y en muchos casos supera un tercio de la suma de dos salarios. Los valores más altos se registran en Santiago del Estero (44,2%), La Rioja (42,7%) y Catamarca (42,5 por ciento). Incluso en la Patagonia la proporción prácticamente se duplica: en Neuquén pasa de 13,6% a 28,5% y en Santa Cruz, de 15,5% a 31,0 por ciento. La región sigue mejor ubicada que el norte, pero el margen se achica.

Aumentos que no son parejos

La dinámica de los precios tampoco es pareja. En la comparación interanual de octubre, se observa que los precios aumentaron con más fuerza en el NEA, con Misiones (32,4% de suba), Formosa (32,1%) y Chaco (31,5%) a la caebza. Las menores subas se observaron en Córdoba (25,4% de incremento entre octubre de 2025 e igual mes de este año), Mendoza (24,7%) y San Luis (23,0%). Así, algunas de las provincias con las compras más baratas también fueron las que menos se encarecieron en los últimos doce meses.

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Por su parte. las mayores subas mensuales del changuito se dieron en Jujuy (3,7%), Entre Ríos (3,5%) y Catamarca (3,3%), mientras que hubo bajas en Chubut (0,3%), Córdoba (0,4%) y Santa Cruz (0,9 por ciento). Dos de las provincias con la canasta más cara, entonces, fueron las que registraron descensos en el mes.

En algunas provincias, la canasta de productos subió más de 30% en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se toma como punto de partida el último día de agosto (anterior medición realizada por la consultora), los mayores aumentos en pesos del costo total de la canasta se dieron en La Rioja ($58.432 más cara), Catamarca ($47.158) y Tucumán ($42.450). Hubo reducciones en San Luis (la canasta es ahora $1.627 más económica), Misiones (-$4.355) y San Juan (-13.178 pesos).

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Los productos que presionan

Dentro de la canasta que utiliza Analytica para la medición, hay ciertos productos que fueron protagonistas de los incrementos en el mes de octubre. En este caso, se destacó la cebolla, que aumentó entre 20% y 50% en la mayoría de las provincias. La papa también subió, en un rango que varió entre 2,2% (en Formosa) y 38,6% (en Corrientes) .

Entre los productos envasados, el caldo subió en todas las provincias, con incrementos de entre 2% y 5% en la mayoría. La gelatina en polvo también aumentó en todas las jurisdicciones, con las mayores subas en Salta (+12,6%), San Juan (+11,9%) y Catamarca (+10,9%). La hamburguesa, en tanto, subió entre 1% y 6% en casi todo el país.

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Los datos relevados por la consultora muestran que el costo de llenar el changuito depende tanto de lo que valen los productos en cada punto del país como de lo que ganan quienes los compran. Esa combinación explica por qué la provincia más cara no es necesariamente la que más pesa en el bolsillo.