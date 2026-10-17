Economía

Cuánto cobran los empleados bancarios tras el nuevo aumento definido en paritarias

El gremio que lidera Sergio Palazzo pactó un aumento de 1,9% para septiembre, en línea con la inflación. El detalle del básico y los adicionales

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El 6 de noviembre los trabajadores cobrarán el bono anual por el Día del Bancario. (Franco Fafasuli)
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Mientras otros gremios cierran acuerdos por tramos, con porcentajes fijados de antemano para varios meses, el sector bancario conserva un esquema que acompaña la inflación de cada período. Ese mecanismo volvió a aplicarse y redefinió lo que perciben quienes trabajan en los bancos del país.

La Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, firmó con las cámaras empresariales un aumento de 1,9% para septiembre. La suba alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

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Con ese ajuste, el sueldo inicial de la actividad quedó en $2.552.560,34 brutos. A ese monto se suma una participación en las ganancias de $73.786,55, por lo que el ingreso total de quien comienza a trabajar en el sector asciende a $2.626.346,89, según lo comunicado por la Asociación Bancaria.

El sindicato informó que el mismo mecanismo continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. Es decir que, hasta fin de año, los sueldos seguirán la evolución de la inflación mensual según lo pactado. La negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de enero de 2027.

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Por lo pronto, con la suba de septiembre los salarios del sector acumulan un aumento de 23,6% en los primeros nueve meses de 2026. El cálculo se hace sobre los sueldos vigentes en diciembre de 2025 y resume los ajustes aplicados a lo largo del año.

Sergio Palazzo
Sergio Palazzo, al frente de la Asociación Bancaria, firmó con las cámaras empresariales un aumento de 1,9% para septiembre (Maximiliano Luna)

El acuerdo también actualizó el monto del bono por el Día del Bancario, un beneficio que el sector cobra todos los años en noviembre. El valor mínimo quedó en $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre. Es una cifra algo inferior al salario inicial mensual que se suma al ingreso regular de ese mes.

El balance de los salarios frente a la inflación

No solo los bancarios han firmado paritarias en las últimas semanas. Otras ramas de actividad también buscan ajustar sus ingresos para no perder frente al avance de los precios. Los datos oficiales muestran que los salarios formales tuvieron una mejora en agosto, aunque con diferencias marcadas entre actividades.

Según los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en ese mes respecto de julio, en la serie desestacionalizada. En el mismo período, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos avanzó 0,9%. En ambos casos, la variación refleja una mejora del poder de compra frente a la inflación.

El balance desde noviembre de 2023, justo antes de que Milei asumiera la presidencia, es distinto. El salario promedio del sector privado registrado se ubica 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el de los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%. De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, los salarios privados cayeron con fuerza en diciembre de 2023 y enero de 2024, se recuperaron hasta superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzaron un máximo en el primer trimestre de 2025. Después atravesaron fluctuaciones, pero en agosto de 2026 conservaban una mejora acumulada.

Mano de una persona sujeta una caja de medicamentos de 50 mg y un fajo de otras cajas; estanterías con envases de fármacos al fondo de una droguería.
Los empleados de farmacia tuvieron una mejora real de sus salarios del 11% desde la llegada de Milei, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los salarios negociados en paritarias avanzaron hasta comienzos de 2025. Desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo.

Entre las actividades con mayores incrementos reales acumulados en la era Milei figuran las entidades deportivas, con 15%, y la actividad gráfica, con 13,2 por ciento. Gastronomía y hoteles, y farmacias, registraron una suba de 11% cada una. También mostraron mejoras transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera.

En el extremo opuesto, la actividad textil tuvo la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con 18% de retracción, transporte de pasajeros, con 13%, y encargados de edificios, con 12,1% de pérdida. Por su parte, sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción, sectores con peso relevante en el empleo formal, acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales.

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