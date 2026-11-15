La historia del desarrollo nuclear argentino: del anuncio de la fusión en la Patagonia a un posible canje por Malvinas y el status actual

Núcleo reflector de uno de los reactores construidos con tecnología argentina

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El 24 de marzo de 1951 el presidente Juan Domingo Perón anunció que la Argentina había logrado la fusión nuclear, confiando en información del físico austríaco Ronald Richter, a cargo de un proyecto secreto en la isla Huemul, frente a Bariloche.

Perón dijo que en febrero se habían hecho allí reacciones termonucleares “bajo condiciones de control en escala técnica”. La promesa era obtener energía controlada, barata y casi inagotable, pero en plena Guerra Fría generó inquietud entre las potencias mundiales y escepticismo en la comunidad científica internacional. Ningún país del mundo se creía cercano a tal proeza científica y técnica, que aún hoy no ha sido alcanzada.

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Perón no aceptó de inmediato que lo de Richter era un fraude político y científico, hasta que lo convencieron de autorizar una inspección por parte de una comisión encabezada por José Balseiro, que visitó Huemul del 5 al 8 de septiembre de 1952. Una semana después la comisión entregó un informe lapidario: lo de Richter era un completo fraude. En octubre, una intervención militar tomó control de Huemul y cerró el proyecto.

Tal la historia contada por Mario Mariscotti en “El secreto atómico de Huemul”, un libro de hace más de 40 años, cuyo hilo retomó en “La construcción de un programa atómico en la Periferia”, obra publicada este año por Eudeba y en la que, con decenas y decenas de testimonios directos, incluyendo el suyo propio, e ilustraciones del científico Alberto Rojo y prólogo de Conrado Varotto, impulsor del Invap y gran protagonista, estira la historia nuclear del país al desarrollo y construcción en Australia por parte del Invap, ganándole a competidores de Estados Unidos, Alemania y Francia, del reactor OPAL, hoy en día el principal productor mundial de molibdeno 99 y radioisótopos de uso médico del mundo.

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Mariscotti, doctor en Física Nuclear de la UBA, investigador en laboratorios de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia y exdirector de Investigación y Desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), abarca las primeras décadas de la actividad nuclear en la Argentina y el desarrollo del Invap a la sombra de la CNEA y el gobierno de Río Negro, y empieza su relato con una reunión el 9 de noviembre de 1983 entre el entonces flamante presidente electo Raúl Alfonsín, a poco de su victoria electoral y contrariado por tener que verse en secreto con el todavía titular de la CNEA, Carlos Castro Madero, un oficial de la Armada, quien le adelantó una información delicada: en Pilcaniyeu, a 60 kilómetros de Bariloche, la CNEA había alcanzado el enriquecimiento de uranio, combustible para reactores nucleares.

Sala de control del reactor OPAL, construido por Invap en Australia

Se trataba de una cuestión delicada, más aún porque el país se negaba a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), dado su carácter “discriminatorio”, y el de Tlatelolco, sobre cuestiones nucleares en el Atlántico Sur.

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Una semana después, Alfonsín y Castro Madero coincidieron en el velorio de Jorge Alberto Sábato, pionero de la metalurgia moderna en la Argentina y personaje clave de la historia nuclear del país, una gran pérdida para la comunidad científica y para el gobierno que se iniciaría el 10 de diciembre, y el viernes 18 Castro Madero anunció que la Argentina era el octavo país del mundo (después de Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, el Reino Unido, Alemania Federal, China, Francia y Holanda) en lograr el enriquecimiento de uranio.

El viernes 18 de diciembre de 1983 Castro Madero anunció al mundo que la Argentina era el octavo país del mundo en lograr el enriquecimiento de uranio

Antes, el embajador argentino en EE. UU, Esteban Takacs, se lo había comunicado a Richard Kennedy, encargado de no proliferación del gobierno de Ronald Reagan, Dan Beninson, funcionario de la CNEA, a Hans Blix, director de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la Cancillería a los demás países que tenían dominio nuclear.

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Castro Madero enfatizó el objetivo de uso pacífico, para producir radioisótopos de uso médico y generar electricidad, precisó que se trataba de uranio enriquecido al 20% por difusión gaseosa y ratificó las razones por las que la Argentina no adhería al TNP ni a Tlatelolco.

El sábado 19 los grandes diarios porteños difundieron un comunicado de Alfonsín que elogiaba la capacidad de los científicos y técnicos argentinos y subrayaba que en su gobierno habría supervisión democrática y “uso exclusivamente pacífico del desarrollo nuclear” y el lunes 21 llegó a la Argentina Hans Blix, de la OIEA, primer funcionario internacional que visitó Pilcaniyeu.

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Central de Atucha, una de las tres centrales nucleares de la Argentina

En el libro, Mariscotti cuenta que en una reunión en Bariloche, en la que acompañaba a Conrado Varotto, ante la insistencia de Gerry Whitman, agregado científico de la Embajada de Estados Unidos, de someter Pilcaniyeu a inspección, se sorprendieron cuando el funcionario norteamericano admitió la posibilidad de una suerte de “canje”: que la Argentina cediera el control de la planta a EEUU “a cambio de Malvinas o de la deuda externa”.

Mariscotti, que también cuenta hitos como el primer reactor argentino, la creación en 1976 del Invap (contracción de “Investigación Aplicada”) a raíz del empuje de Varotto, que venía de un año de residencia en la Universidad de Stanford y quería recrear en la Argentina el espíritu de tecnología aplicada e iniciativa que había visto en Silicon Valley, las exportaciones de reactores de uso civil a países como Perú, Argelia, Irán y Australia, la producción de “elementos combustibles” para uso nuclear, la competencia y posterior colaboración nuclear con Brasil y la cultura de un mundo de profesionales en el que además de competencia hay colaboración y sentido de “comunidad científica”, reconoce que no sospechaba que, para EE.UU. el desarrollo nuclear argentino tuviera un precio tan alto.

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De hecho, Washington sospechaba desde 1978, cuando había decidido el embargo de uranio enriquecido a la Argentina, entonces en plena dictadura, a raíz de la venta por parte del país de dos reactores nucleares de baja potencia a Perú, y embajadores como Frank Ortiz y Harry Schlaudeman habían hecho fuertes presiones para visitar Pilcaniyeu.

Infobae conversó con Mariscotti sobre la historia y el presente nuclear de la Argentina partiendo de aquella reunión con el funcionario norteamericano.

Mariscotti, en el jardín de su casa y en un subsuelo donde tiene algunas de sus distinciones y fotos de una larga trayectoria internacional en cuestiones nucleares

Pilcaniyeu por Malvinas o la deuda

— ¿Cómo fue la circunstancia en que un funcionario de Estados Unidos propuso “canjear” el desarrollo nuclear por Malvinas o la deuda externa?

— En enero de 1984 yo estaba en Bariloche terminando el libro de Huemul. Fui a saludar a Varotto al Invap y la secretaria viene y me dice: “Está en una reunión y me dice que quiere que usted participe”. Estaban Varotto, Horacio Osuna (técnico y directivo de la CNEA y luego del Invap, muy vinculado a la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcaniyeu) y Whitman. Estados Unidos seguía muy preocupado por el tema nuclear argentino.

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Antes de las elecciones de octubre 1983 se habían publicado varios artículos señalando que la Argentina seguía el camino de la India para fabricar una bomba de plutonio, porque además tenía en construcción un laboratorio de reprocesamiento de elementos combustibles. La idea era que el país seguía ese camino porque había optado por la línea de uranio natural y agua pesada, por razones de independencia. Como no podía tener uranio enriquecido, optamos por uranio natural y agua pesada.

“Antes de las elecciones de octubre 1983 se habían publicado varios artículos señalando que la Argentina seguía el camino de la India para fabricar una bomba de plutonio”

Había muchos artículos, uno de un joven con quien terminamos siendo muy amigos, Daniel Poneman, quien décadas después fue secretario de Energía de Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama. El anuncio de Castro Madero sorprendió a todos. Pilcaniyeu se ve desde un avión, yendo a Bariloche. Estados Unidos sospechaba que podía ser una planta para reprocesar elementos combustibles para producir plutonio. No imaginaba enriquecimiento de uranio.

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— ¿Acaso no había habido presiones previas?

— Antes de la elección de Alfonsín hubo presiones para que un funcionario de Estados Unidos visite Pilcaniyeu y a Castro Madero (CNEA) y a Varotto (Invap) se les hizo difícil oponerse taxativamente. Llevaron a Whitman a Pilcaniyeu, pero lo boludearon. Antes lo hicieron tomar vino, hacía un tiempo horrible, no estaba la llave del candado, debieron saltar un alambrado, el tipo se rasgó la campera, y le dijeron cualquier cosa. Estaba cansado, no daba más, y Pilcaniyeu no tiene nada parecido a lo que podía esperarse de una planta de plutonio. El tipo se volvió y no sé qué le habrá dicho a su gobierno.

Cuando en noviembre de 1983 se hace el anuncio oficial de enriquecimiento de uranio, el Congreso de EE.UU. criticó a la CIA, ¿Cómo no se avivaron que hacía cinco años Argentina buscaba enriquecer uranio? Se ve que a Whitman le dijeron “vas ahí y hacés lo que tengas que hacer para que podamos ingresar a la planta, ver lo que hacen, tener control de esa facilidad de uranio enriquecido”.

Cuando en noviembre de 1983 se hace el anuncio oficial de enriquecimiento de uranio, el Congreso de Estados Unidos criticó a la CIA (Foto: EFE)

— ¿Cuál era la posición argentina, o al menos el ánimo de Uds?

— Argentina venía de Malvinas y cosas tan desgraciadas. A mi me había irritado mucho un programa de la BBC “mostrando” que la Argentina estaba detrás de la bomba atómica. A raíz de eso estudié el Tratado de No Proliferación y el de Tlatelolco, porque en Malvinas los ingleses habían usado un submarino nuclear para hundir el General Belgrano. El artículo 1 de Tlatelolco prohíbe cualquier tipo de uso e instalación nuclear con fines bélicos. Un submarino nuclear que va y bombardea un barco fue una clara violación de parte del Reino Unido, que había firmado Tlatelolco. Y caigo a esa reunión en que Whitman estaba desesperado por acceder a Pilcaniyeu y le digo: “una instalación de uranio enriquecido no se puede someter a salvaguardias de la OIEA porque en el marco del TNP sería una actividad proliferante”.

Proliferación horizontal

— ¿Cómo es eso?

— El TNP es un sistema de inspecciones para asegurar que los firmantes no desvíen material ni hagan cosas “peligrosas”. Por eso dije que no se puede someter una planta de uranio enriquecido a inspecciones de la OIEA, pues podían venir inspectores de, por caso, Pakistán, preocupado por la bomba de la India. En el TNP hay dos clases de países, los países A, que poseen la bomba atómica y no están sujetos a inspección, y los B, que no la poseen y sí están sujetos. Por eso es discriminatorio. Permitir la inspección de una planta de enriquecimiento de uranio podía ser proliferación horizontal, pues eventualmente permitiría que países B adquieran conocimientos. Pero Whitman dijo: “no, porque mandaríamos solo inspectores americanos”.

— Eso abría una posibilidad de intercambio ...

— ... claro, Por eso dijimos: “eso podría ser, no sería proliferante, porque Estados Unidos ya posee la tecnología, pero debería haber reciprocidad”. EE.UU. tenía un montón de plantas de enriquecimiento, la principal Oak Ridge. Tiramos la idea de firmar un contrato, “Ustedes vienen acá, nosotros vamos allá”. Whitman, que se ve tenía una presión tremenda, dice, “eso es imposible”. Ahí le dije, sin pensar que fuera posible: “Todo se puede negociar. ¿Qué le parece si lo negociamos por Malvinas o la deuda externa?” Y para nuestra sorpresa, el tipo dijo “la mitad de nosotros hemos pensado en Malvinas y la otra mitad en la deuda externa”.

— Esa revelación tan sorprendente ¿fue transmitida a algún funcionario del Gobierno de Alfonsin?

— No que yo sepa. Yo era un don nadie: había dejado de ser jefe del Departamento de Física, era investigador de CNEA y estaba en esa reunión como amigo de Varotto. Con el tiempo me ha dado cargo de conciencia no haber hecho llegar eso a Dante Caputo (primer canciller de Alfonsín). En el libro cuento que el 7 de diciembre, tres días antes de que asumiera Alfonsín, le habíamos llevado la idea de crear un club nuclear sudamericano. A lo mejor, después de esa reunión de enero de 1984 debí hacer algo. Por ahí Varotto lo hizo, lo cierto es que no pasó nada.

El principio: del fraude al desarrollo nuclear en serio

— Yendo el principio, en su nuevo libro Usted rescata que tras el fraude de Richter en Huemul, e incluso un poco antes, la Argentina inició en serio el desarrollo nuclear.

— Sí, ayudaron mucho las medidas iniciales del coronel Enrique González, que creó la Dirección (luego Comisión) Nacional de Energía Atómica en 1951, el almirante Pedro Iraolagoitía (que la presidió en 1952-55 y 1973-76) y fueron continuadas en el tiempo por funcionarios como Castro Madero. Cuando yo empecé en la CNEA se hablaba de González con desprecio, porque era un coronel, no sabía física ni química, no era un científico, pero cuando investigué me di cuenta que esos juicios eran parte de la soberbia que a veces nos caracteriza.

González, con sus limitaciones, abrió el camino para que lo de Huemul no terminara siendo solo un fracaso, aunque el que convenció a Perón y logró llevar una comisión investigadora a Huemul fue Iraolagoitía. González primero intentó enviar estudiantes a Huemul a trabajar y cuando Richter se negó creó la Dirección Nacional de Energía Atómica, precursora de la CNEA actual, muy poco después del anuncio de Perón. Lo de Huemul se desbarrancó, pero González había tenido la inquietud de formar jóvenes argentinos en el tema. Fue muy meritorio que pensara en términos científicos, que hubiera físicos nucleares y congregara gente capaz y con buena voluntad.

“Fue muy meritorio que pensara en términos científicos, de que hubiera físicos nucleares, y congregara gente capaz y con buena voluntad”

A quienes se incorporaban a la DNEA le decían “es algo separado de Huemul” y tuvieron el acierto de buscar a gente como Carlos Mallmann (físico-matemático, director de investigaciones de la CNEA 1958-61 y del Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro 1962-66) y Juan Roederer (físico ítalo-argentino), que estaban haciendo radiación cósmica. Otra cosa increíble fue comprar el sincrociclotrón.

El sincrociclotrón, el primer acelerador de partículas con el que contó la Argentina

— .... que se desarmó estando Ud en el exterior.

— Sí, sufrí eso personalmente, quería que fuera parte de un museo. Estando a cargo de ese laboratorio empezamos a pensar en la compra del Tandar, un acelerador de partículas muy grande en el Centro Atómico Constituyentes, en su tipo el más grande del hemisferio sur, que en principio puede acelerar cualquier elemento de la tabla periódica, a diferencia de un ciclotrón o sincrociclotrón, limitados a núcleos livianos. La fecha clave fue el 3 de octubre de 1975. Era una época pésima para la Argentina, pero dijimos: “Vamos adelante, hagamos un estudio de factibilidad”. Y cuando en 1976 llegó Castro Madero, egresado del Balseiro, preguntó qué proyectos hay, estaba el del Tandar y se llevó adelante.

Desarrollo nuclear en el regreso de la democracia

— ¿Cómo fue el desarrollo nuclear durante el gobierno de Alfonsin?

— Alfonsín, sus colaboradores y los radicales en general no tenían simpatía por la CNEA. Veníamos de un gobierno militar, Castro Madero había hecho una gestión con muy buenos presupuestos, había un proyecto secreto como Pilcaniyeu y estaba el tema de los derechos humanos. Pero la reunión del 9 de noviembre entre Castro Madero y Alfonsín fue positiva, cambió la percepción. El anuncio público del enriquecimiento lo hizo Castro Madero y luego Alfonsín dijo que se ocuparía personalmente de un tema tan delicado y dio crédito a los científicos y técnicos argentinos.

Durante su gobierno se creó la Dirección General de Asuntos Nucleares (Digan) en la Cancillería. A la CNEA no le gustó mucho al principio, pero fue un acierto. El embajador Adolfo Saracho hizo muy bien en mandar a muchachos jóvenes a Invap y a la CNEA para que supieran cómo era el tema y se creó una comunidad muy sana y fructífera con la Cancillería. En abril de 1984 me nombran director de Investigación y Desarrollo y en febrero de 1985 director de Investigación: el Centro Atómico Bariloche y Pilcaniyeu dependían de mi.

La tapa del libro de Mariscotti, publicado por Eudeba

— El problema, según cuenta en el libro, era la falta de fondos...

— Más allá de que hubiera poca plata, el problema era la informalidad de la gestión del presupuesto: las partidas no llegaban, su administración era muy desordenada. Siempre me preocupó eso y lo mismo pasa hoy día: si hay poca plata, por lo menos debería definirse cuánto hay y definido eso decir, ¿qué hacemos con esta plata? Y ser disciplinado en la ejecución. La indisciplina administrativa es muy perniciosa.

La creación del Invap

— En el libro, usted le asigna mucha importancia a la creación del Invap.

— Sí, desde el punto de vista del desarrollo nuclear argentino es casi tan importante como la CNEA, y nace en dictadura con el concepto de la participación privada, tecnología aplicada, disciplina presupuestaria, buscar auto-sustentabilidad, todos conceptos que no existían previamente, algo singular y valioso.

Varotto es central. Venía de Stanford, donde vio lo que era Silicon Valley y volvió con la idea de hacer algo parecido, pero consciente de que en la Argentina no existía lo que sí había en Silicon Valley, capital de riesgo. Igual quiso llevarlo adelante y encontró un problema cultural: Bariloche era un lugar de excelencia para la física pura.

En la década del cincuenta Balseiro se había puesto muy mal cuando Iraolagoitia le dijo de hacer metalurgia en Bariloche, pero Sábato salvó las papas, porque cuando Iraola le dice de ir a Bariloche para formar el equipo de metalurgia, porque para hacer energía atómica son importantes los fierros, arregló el asunto diciendo que metalurgia se haría en Buenos Aires, cerca de la industria, y en Bariloche estudiarían metales, una disciplina pura. Por eso cuando Varotto vuelve de Stanford encuentra, por un lado, que en Bariloche no ven bien la idea de hacer física aplicada, comerciar, juntar plata. Pero aunque la cultura no acompañaba, sus jefes lo ayudaron mucho.

A mediados de los 70s, Conrado Varotto, recién regresado de Stanford, quiso recrear Silicon Valley en la Patagonia: el resultado fue Invap

— ¿Cómo fueron esos inicios?

— Varotto empieza con el Programa de Investigación Aplicada (PIA) dentro del Centro Atómico y muestra que la física aplicada rinde frutos económicos, porque no empieza con contratos de CNEA, sino con Aluar, Fate, Entel. Pudo hacer esos contratos porque le dieron recursos humanos y físicos de la CNEA, gracias a la buena onda de Hugo Erramuspe, que dirigía el Centro Atómico. Por eso se creó la figura “recursos específicos” que se reciben por una prestación particular y tienen cierta libertad de uso. La idea de pensar en una empresa había empezado a germinar en 1975 y se concretó en 1976.

Varotto buscó una figura que sea una empresa del Estado, pero no nacional, para no estar sujeto al Tribunal de Cuentas, que es muy pesado. Se le ocurrió que sea una empresa de Río Negro y tuvo la suerte de encontrarse con Morgan Fuerte Rees, un funcionario muy ejecutivo de la gobernación. Le explicó lo de los 4 escalones de empresa: ciencia básica, desarrollo tecnológico, aplicación, y comercialización. Ahí mismo Rees se puso a escribir un decreto de interés provincial para crear Invap y mientras piensan qué figura usar aparece otro tipo de la gobernación que cuenta que se acababa de crear la figura de “Sociedad del Estado”, que se ajusta bien a lo que necesitaban.

Varotto no quería que hubiera injerencia nacional, pero Invap se apoyaba en los recursos de la Conea

— ¿Cómo se establece la relación de la CNEA e Invap?

— Varotto no quería que hubiera injerencia nacional, pero Invap se apoyaba en los recursos de CNEA. Cuando venía un pedido de un cliente externo, se satisfacía con los recursos del Centro Atómico Bariloche o de Constituyentes. Entonces escribió un convenio por el cual la CNEA tiene mayoría y poder de decisión en el directorio, pero no es dueña de la empresa. Lo notable, y le doy mucho mérito, es que Castro Madero aceptó y lo apoyó. Así empezó a funcionar Invap en septiembre de 1976.

A partir de allí, la sinergia entre Invap y la CNEA pasó a ser un pilar del desarrollo nuclear y más tarde incluso satelital de la Argentina, con desarrollos como la “esponja de zirconio” (clave en las centrales nucleares, pues desde el punto de vista metalúrgico se comporta igual que el acero, pero no absorbe neutrones, que es lo que hay que economizar en los reactores, para que funcione la reacción en cadena), la construcción de reactores y el enriquecimiento de uranio.

El desarrollo nuclear en la Argentina actual

— ¿Cómo ve la situación hoy en Argentina el desarrollo nuclear y científico en general?

— Estoy preocupado. Algunas ideas son rescatables, otras cosas que se están haciendo son muy desafortunadas. El Gobierno de Milei creó una Secretaría de Energía Nuclear, un despropósito, como lo fue cuando Mauricio Macri creó la Subsecretaría de Energía Nuclear. Recuerdo que le escribí entonces a Marcos Peña recordándole que cuando Castro Madero era presidente de la CNEA no había vicepresidente, ni gerente general y menos secretario o subsecretario de Energía Nuclear y las cosas funcionaban e incluso la CNEA tenía a su cargo el control de las centrales nucleares (hoy a cargo de Nucleoeléctrica Argentina SA, NASA, una empresa mixta).

El Gobierno de Milei creó una Secretaría de Energía Nuclear, un despropósito, como lo fue cuando Mauricio Macri creó la Subsecretaría de Energía Nuclear

Si quieren tener control de la CNEA no necesitan crear un nuevo raviol, sino poner un presidente de CNEA que cumpla con las directivas del presidente de la Nación.

— Lo cierto es que ahora hay Secretaría de Asuntos Nucleares

— Sí, y a cargo está un muchacho de 31 años, abogado y con menos de dos años de experiencia en el sector (Federico Ramos Nápoli). Tiene impulso y alguna parte de ese impulso es sana: quiere que CNEA dé resultados económicos y se traslade al sector privado. En buena medida, estoy de acuerdo. Ahora tenemos un desafío muy importante, el reactor RA-10, que ojalá se termine. Cuando empiece a funcionar (en principio, en los primeros meses de 2027) va a producir molibdeno 99 (clave en la producción de radioisótopos de uso médico) y es una enorme oportunidad para el mercado internacional.

Vamos a competir con el reactor de Australia, el OPAL (hecho por Invap), que es hoy el principal productor mundial de molibdeno-99. Es muy importante que participe el sector privado: todo lo que es comercialización y demás es para los privados. Soy un defensor acérrimo del modelo Conuar (empresa argentina de combustibles nucleares) que fue un acierto y tiene mayoría privada. Lo malo es que este muchacho tiene un desprecio total por la ciencia básica y la investigación científica. La CNEA se construyó en base a la investigación básica, de ahí se desprenden los desarrollos tecnológicos y los frutos económicos.

Otra cosa que me irrita son los lineamientos que escribió, con soberbia infinita. Desconoce por completo todo lo que la CNEA ha hecho. Critica todo y eso cae muy mal. En la comunidad nuclear están todos muy irritados, con pocas ganas de trabajar y perdiendo mucha gente.

Héctor Otheguy, presidente del Invap desde 1991, y Helen Garnett, de la autoridad nuclear australiana, celebran el inicio de operaciones del reactor OPAL, un proyecto de la empresa argentina (Gentileza, Mario Mariscotti)

— ¿Por ese documento u otros motivos?

— Por toda la política. Los sueldos de CNEA son casi la mitad de los sueldos de Conicet y de las universidades, que ya están muy deprimidos. Estamos perdiendo recursos humanos importantes. Y ahora se les ocurrió la idea no muy original del retiro voluntario. Mala idea, porque es obvio que se van los mejores. Sin plan, sin presupuesto concreto, sin esa disciplina que mencioné antes y sin objetivos, no hay entusiasmo.

— ¿Qué piensa del desarrollo de los pequeños reactores modulares (SMR, según su sigla en inglés)?

— Invap desarrolló una nueva patente de un SMR, el ACR300. Le dicen pequeño, pero es grande como Atucha. En virtud de esa patente apareció un inversor iraní-americano (Hamid Ansari, que cuenta con el apoyo del embajador de EE.UU., Peter Lamelas) que quiere invertir en este proyecto. Formaron Meitner Energy, que está trabajando en Vicente López y en Bariloche. Tiene casi 200 ingenieros nucleares argentinos que si no fuera por Meitner estarían en el exterior, porque en la CNEA no hay trabajo.

“Formaron Meitner Energy, que está trabajando en Vicente López y en Bariloche. Tiene casi 200 ingenieros nucleares argentinos que si no fuera por Meitner estarían en el exterior”

Según el Gobierno, es lo que se necesita para esta etapa de la Argentina, de que todo sea privado. Pero Ramos Nápoli cree que Meitner no sirve. Meitner está ahora negociando un lugar en Atucha para poner el prototipo del ACR 300. Lo ideal sería que se concrete. Tengo entendido que están abriendo una licitación que va a demorar mucho para el uso del predio de Atucha y no hay candidatos, salvo Meitner. Temo que las cosas se vengan abajo. Y hay un precedente: antes de Nápoli estuvo Demián Reidel, que hizo un despelote grande en NASA.

— Otros sectores del mundo nuclear, del kirchnerismo, critican la desactivación del proyecto Carem.

— La situación del Carem es complicada, ahí hubo malos procederes. Se avanzó mucho en la obra civil, pero en ingeniería quedaron puntos flojos. Hasta que no se resuelvan, no vale la pena seguir poniendo plata ahí.

— Es lo que dicen el gobierno y Ramos Napoli.

— Sí, y en eso estoy de acuerdo. La realidad es que el Carem tiene problemas sin resolver. Se invirtió mucha plata en infraestructura civil y es un monstruo. Para ser un reactor de 25 MW, podría haber ido enterrado y ahorrar esa mole faraónica de hormigón armado que hicieron en Atucha. Eso fue un error.

— ¿Entonces lo de los SMRs y el ACR 300 le parece viable?

— Lo considero una gran oportunidad para la Argentina. No sé si tendrá éxito o no. Es valioso que este inversor haya puesto USD 50 millones y tenga 200 personas trabajando. He visitado el lugar y realmente están trabajando, en Vicente López y en Bariloche. La idea es que Atucha sea la sede de la construcción del prototipo, pero para llegar ahí hay que invertir unos USD 1.200 millones. Si eso progresa, es una oportunidad para Argentina, pero es necesaria verdadera colaboración. Es una contradicción que el Gobierno quiera, por un lado, favorecer al sector privado y por otro muestre resistencias, reservas, escepticismo.