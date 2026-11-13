¿Hay cada vez más autos importados en Argentina?: cuál es el verdadero peso de los vehículos que llegan del extranjero

El buque BYD Changzhou llegó el 20 de enero a Argentina con 5.800 autos. Fue impactante, pero la proporción de mercado de las nuevas marcas todavía es de bajo impacto (AP Foto/Víctor R. Caivano)

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Sobre un total de 451.139 automóviles particulares y vehículos comerciales livianos que registraron ventas por más de tres unidades en lo que va del año, la industria automotriz argentina tiene un 33,6% de las ventas totales, representado por 151.793 vehículos.

La industria brasileña es la que prevalece en mayor porcentaje de participación de unidades con un 41,5% que son sus 187.323 automóviles exportados a Argentina.

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Pero si se suman los vehículos producidos entre ambos países se alcanza un total de 339.116 autos que equivalen al 75,1% de los patentamientos de enero a octubre. Pero si a ese número se adicionan las unidades ensambladas en Uruguay para las terminales argentinas, y los autos que se fabrican en Colombia para Renault (Duster), el total asciende a 343.764 vehículos, es decir el 76,2 por cieno.

Visto de este modo, no pareciera que el impacto de los autos importados sea tan significativo, ya que la mayoría de esos los vehículos producidos en plantas de países regionales pertenecen a las propias automotrices argentinas.

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Una de las claves del cambio de la decisión de las automotrices argentinas de importar autos desde otras regiones en volúmenes significativos. Aprovecharon la apertura para mejorar su oferta de vehículos

Mirando el vaso medio vacío, en el total de poco más de 450.000 unidades hay 107.375 automóviles que llegan al país desde otras regiones, sin embargo, tampoco son competidores que les sacan mercado a las marcas locales, porque una porción significativa de esos autos “extrazona”, son importados por las mismas automotrices que producen en la región.

Los importados de las automotrices

Ford Territory se lleva 17.374 autos chinos, Volkswagen Taos suma 7.661 mexicanos, Chevrolet tiene 3.494 unidades de Captiva y 455 Spark EUV, es decir otras 3.949 unidades también procedentes de China.

Pero además, Ford suma también 2.344 pickups Maverick y 2.107 Bronco Sport, otros 4.451 autos de México, y también 1.765 Everest desde Tailandia. Renault trae 1.685 Arkana y 265 Koleos de Corea, es decir 1.950 autos desde ese país asiático.

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No pareciera que el impacto de los autos importados sea tan significativo,

Después está una marca que ya no produce, pero sigue siendo de las tradicionales del mercado y tiene fuerte presencia regional como Nissan. Excluyendo los modelos que vienen de Brasil y las pickups que se vendieron este año que pertenecían al stock de la fabricación nacional de Santa Isabel, solo entre los mercados de México y Japón, con los modelos Sentra, Versa y X-Trail, suma otros 3.356 autos.

También están los autos que importa Stellantis desde Europa y China, que suman 2.953 entre todos, de acuerdo al detalle de 1.103 Fiat 600 Hybrid, 562 Peugeot 3008, 449 Citroën C4 Hybrid, 368 Leapmotor B10, 193 Leapmotor C10, 105 Peugeot 408, 90 Peugeot 5008 y 83 Citroën C5 Aircross.

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Las nuevas marcas crecieron en su cuota del mercado, pero todavía no representan más del 12% del total de patentamientos del mercado

Y después están los volúmenes menores como los que trae Toyota de Japón, que son 946 unidades, entre las dos generaciones de RAV4, Land Cruiser, Crown, GR86 y bZ4x; los Jeep y Ram que Stellantis trae de Estados Unidos y que suman otros 173 vehículos; los Ford de la misma procedencia, (F150, Mustang y Bronco V6) que suman también otros 1.458 vehículos; los Honda extrazona como CR-V, ZR-V y Civic que son 605 vehículos, y las pickup Chevrolet Silverado de México que suman 421 unidades más.

El saldo para las marcas del exterior

Si se hace la cuenta total de estos autos importados por las terminales y marcas tradicionales, que son 47.062 unidades en total, de los 107.375 que no son de origen regional, solo quedan 60.313 vehículos de marcas importadas que no tienen intereses industriales en Sudamérica, o más específicamente en Argentina o Brasil.

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Así, sobre el número inicial de 451.139 autos 0 km que se vendieron entre enero y octubre en el mercado argentino, el porcentaje que representan las marcas externas es del 13,3%. Y si la cuenta es más fina aún y se sacan todos los Mercedes-Benz, Audi y Lexus, que son importados por Prestige Auto, Volkswagen Group, y Toyota Argentina directamente, el número es más pequeño aún.

Mercedes-Benz importó y vendió en lo que va del año 3.078 autos de pasajeros y vans Vito, Audi vendió 2.701 vehículos y Lexus 254 unidades. Estas tres marcas agregan a la cuenta de las marcas con producción local de vehículos otros 6.033 autos, y resta del volumen de los importadores, dejando un saldo final de solo 54.280 unidades, es decir solo el 12% del mercado total.

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Cuando asumió el Gobierno de Javier Milei, el mercado total de autos 0km del año 2023 había sido de 449.450 unidades, con el 96% de autos fabricados entre las plantas de Argentina y Brasil. Casi tres años después, con un mercado que cerrará en 530.000 unidades, ambos países tienen el 76%, pero sus marcas llegan a controlar el 88% de las ventas por sus propias importaciones.