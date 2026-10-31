Economía

Sigue para abajo la venta de autos: los patentamientos cayeron en octubre 8,4% contra el mes anterior y 12,8% en la cuenta interanual

“Quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales”, dijo el titular de Acara

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Respecto a octubre de 2025, las ventas cayeron 12% y en el anual se alcanzaron 481.852 unidades, 12,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cierre del registro de ventas de autos 0 km de octubre dejó un resultado de 45.965 unidades patentadas, en total, entre vehículos particulares y utilitarios livianos y pesados. Así lo dio a conocer este viernes la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en su informe mensual.

La baja interanual, el dato que más preocupa en el sector, se ubicó en 12%, ya que en octubre del año pasado se habían registrado 52.261 unidades. Si la comparación es contra septiembre, se observa una baja del 8,4% ya que en ese pasado mes se habían registrado 50.207 unidades.

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El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia. Este fenómeno tiene a las asiáticas como protagonistas, que arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado. Hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que por quinto mes consecutivo estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año”.

“Quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales. Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este”, completó Beato.

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En los diez meses acumulados del año se patentaron 481.852 unidades, esto es un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 552.758 vehículos.

Las marcas y modelos más vendidos

Toyota volvió a liderar las ventas entre los fabricantes con 6.947 unidades y el 16,2% del total de vehículos matriculados este mes.

Volkswagen quedó en segundo lugar con 5.358 unidades y una participación de 12,5 por ciento sobre el total del mercado.

Uno x uno: los diez autos más vendidos de Argentina en 2020
Toyota comanda las estadísticas con 4 modelos entre los 10 más vendidos del mes.

El tercero volvió a ser Fiat, manteniendo esa posición como una constante, con 5.039 unidades, por delante de Ford que sumó 4.101 y Chevrolet, consolidada en el quinto lugar hace varios meses, que registró 3.863 unidades.

Las diez marcas que más vendieron en agosto se completaron con Renault (3.064), Peugeot (3.064), Citroën (1.426), BYD (1.377) y Jeep (1.063). El resto de los fabricantes tuvieron resultados por debajo de los 1.000 vehículos en el mes. Las posiciones del top 10 no se alteraron con respecto a los datos que informó Acara el mes pasado.

Modelos

En cuanto a los modelos con mayor demanda de este mes, nuevamente vuelve a reinar la pickup Toyota Hilux la que se quedó con el primer puesto, alcanzando ventas por 2.820 unidades, unas 200 más que el mes anterior. Le siguió otra pickup, la Volkswagen Amarok, que sumó 2.128 ventas. Luego, la Ford Ranger, con 1.953; el FIAT Cronos, con 1.799 y la Ford Territory, que bajó un puesto y registró 1.791 unidades.

El top 10 de los más vendidos se completó de la siguiente manera:

Toyota Yaris Cross, 1.256.

Peugeot 208, 1.155

Toyota Corolla Cross, 1.062

Chevrolet Onix, 1.054

Volkswagen Tera, 1.005

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