Economía

Ranking de precios en dólares: en qué rubros la Argentina está más cara que la región

En agosto, los precios de Argentina en dólares se abarataron 0,3% frente al promedio de América Latina, aunque el país todavía resulta 3% más caro que al inicio del gobierno de Javier Milei

El nivel general de precios del país se ubicó 1,7% por debajo de la media regional al cierre del mes.
El nivel general de precios del país se ubicó 1,7% por debajo de la media regional al cierre del mes.
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Argentina se abarató 0,3% frente al promedio de América Latina durante agosto, aunque la evolución fue dispar entre los distintos bienes y servicios y el país mantuvo precios relativos elevados en varios capítulos de consumo.

El resultado surge de un seguimiento mensual de Fundar que mide los precios en dólares de Argentina frente a sus pares de la región y del resto del mundo. En el mes, la inflación local fue de 1,7% y el tipo de cambio oficial aumentó 1%. Esa diferencia implicó un encarecimiento de 0,7% en dólares para Argentina. Sin embargo, el promedio de América Latina subió 1%, por lo que el nivel de precios argentino cayó 0,3% en la comparación regional.

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El relevamiento utiliza el Price Level Index (PLI), un indicador del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial que expresa el nivel de precios de un país como proporción del promedio mundial. Para la comparación regional, el índice toma como referencia 100 al promedio latinoamericano y organiza el consumo en capítulos basados en una clasificación internacional de Naciones Unidas.

El nivel general quedó 1,7% debajo del promedio regional

El índice general ubicó a Argentina un 1,7% por debajo del promedio de América Latina al cierre de agosto. La distancia es acotada, pero representa una baja frente al mes anterior en términos relativos. El país, de todos modos, conserva un costo de vida en dólares 3% superior al que tenía al inicio de la administración de Javier Milei y 75,6% por encima del nivel de enero de 2021.

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Gráfico de barras y puntos con el índice de precios de doce rubros de consumo en Argentina en comparación con ocho países latinoamericanos
Los precios en restaurantes y en indumentaria superan en 51% y 34% respectivamente a la referencia regional.

La comparación por países muestra que el costo de vida argentino se mantiene por debajo del de Uruguay, Costa Rica y México, y también de la mayor parte de las economías desarrolladas. A la vez, es levemente superior al de Chile y supera los niveles de Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador, de acuerdo con el seguimiento.

La variación de agosto no supone que todos los precios locales hayan descendido en dólares. El dato refleja que los precios argentinos crecieron menos que los de la región en conjunto. Por ese motivo, el índice permite observar la posición relativa del país y no reemplaza las mediciones de inflación ni la evolución de los precios en pesos.

Recreación e indumentaria lideraron la baja relativa del mes

La reducción mensual frente a América Latina alcanzó a ocho de los 11 capítulos relevados. Recreación, indumentaria, equipamiento del hogar y transporte fueron los rubros que más se abarataron en la comparación regional durante agosto.

En recreación e indumentaria, la baja mensual se suma a un proceso de corrección que ya se había observado desde fines de 2023. Ambos permanecen por encima del promedio latinoamericano, pero recortaron parte de la brecha que acumulaban. El equipamiento del hogar también redujo su diferencia respecto de la región, mientras que transporte descendió hasta ubicarse en el promedio regional.

En sentido contrario, las comunicaciones, las bebidas alcohólicas y el tabaco, y la educación se encarecieron respecto del promedio latinoamericano. En estos casos, la variación de los precios en dólares de Argentina fue mayor que la registrada en el conjunto de países comparados.

El comportamiento de las comunicaciones resalta dentro del informe. Es uno de los rubros en los que el país ya tenía precios relativos altos y durante agosto amplió esa distancia. Según el relevamiento, Argentina es el país más caro de América Latina en comunicaciones, con Costa Rica como única economía que se le aproxima en este capítulo.

Restaurantes e indumentaria concentran los precios más altos

La comparación sectorial indica que Argentina es más cara que el promedio regional en cinco de los 11 rubros: restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación y equipamiento del hogar. Restaurantes e indumentaria son los dos capítulos en los que el país presenta la mayor diferencia y encabeza la región en nivel de precios.

Gráfico con valores numéricos y puntos de colores que compara doce rubros de consumo frente al promedio de cien en América Latina
Los precios en dólares de Argentina cayeron 0,3% frente al promedio de América Latina durante agosto.

En restaurantes, el índice se ubicó en 151 puntos en agosto, lo que equivale a precios 51% superiores al promedio latinoamericano. La indumentaria alcanzó 134 puntos, 34% por encima de la referencia regional. Comunicaciones llegó a 140 puntos; recreación, a 116; y equipamiento del hogar, a 105.

El transporte se ubicó en 100 puntos, en línea con el promedio regional. En cambio, el país resultó más barato en alimentos, educación, vivienda y servicios, alcohol y tabaco, y salud. Entre esos capítulos, salud registró el menor nivel relativo, seguida por alcohol y tabaco. Vivienda y servicios y educación también quedaron por debajo de la media regional, aunque ambos se encarecieron frente a América Latina desde noviembre de 2023.

La corrección desde 2023 avanzó de forma desigual

Desde la asunción de Milei, en noviembre de 2023, el informe identifica una recomposición parcial de los precios relativos. Los rubros que partían de niveles más elevados —indumentaria, equipamiento del hogar, recreación y restaurantes— se abarataron frente a América Latina, aunque continúan en terreno superior a la media regional.

La trayectoria fue distinta en vivienda y servicios, comunicaciones, educación y transporte. Estos cuatro capítulos se volvieron más caros en relación con la región desde noviembre de 2023. En transporte, esa dinámica llevó al índice hasta el promedio regional, mientras que en comunicaciones la suba consolidó a Argentina en el extremo superior de la comparación.

En la medición interanual, Argentina se encareció 4,4% en dólares frente a América Latina. Indumentaria fue el sector que más se abarató en ese período, seguida por alcohol y tabaco y equipamiento del hogar. Del otro lado, vivienda y servicios, comunicaciones, educación, transporte y alimentos registraron los mayores encarecimientos relativos.

El seguimiento se elabora con datos del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial, índices de precios al consumidor de la Organización Internacional del Trabajo y organismos estadísticos nacionales, tipos de cambio del Fondo Monetario Internacional y cifras de población del Banco Mundial. La metodología pondera por población a los países de América Latina incluidos en el promedio regional.

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