Rey del azúcar: un heredero de Ledesma quiere comprar otro ingenio en Tucumán para destronar a su familia

Tras su salida del directorio de Ledesma, Santiago Blaquier inició su propio camino en el negocio azucarero. Con esta incorporación pasaría a liderar el mercado local

Tras dejar el directorio de Ledesma, el empresario inició su propio camino en el negocio sucroalcoholero con foco en Tucumán y una estrategia de expansión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de presentar su renuncia al directorio de Ledesma -el mayor grupo azucarero de la Argentina- Santiago Blaquier, uno de los herederos de la compañía, inició su propio camino en el negocio sucroalcoholero a principios de año y ya se perfila para liderar el mercado local del azúcar.

Durante los últimos días de 2025, el empresario compró el Ingenio Concepción, uno de los establecimientos más importantes del complejo sucroalcoholero de Tucumán por 100 millones de dólares. Ahora, está cerca de concretar la adquisición de La Trinidad, otro establecimiento dedicado al procesamiento del azúcar, en una operación que rondaría los 40 millones de dólares.

Previo a estas transacciones, Blaquier había creado Ingenios de Tucumán S.A., la sociedad mediante la que tomó el control del ingenio Concepción y la empresa que formalizó su ingreso al negocio azucarero, dejando atrás su rol anterior en la compañía familiar.

Según pudo saber Infobae, si bien no existe a la fecha una operación cerrada, la empresa firmó una carta de intención con el objetivo de avanzar en la compra de la planta azucarera.

El repunte de las exportaciones y la mayor previsibilidad del negocio impulsan nuevas inversiones y un proceso de concentración en el NOA

“Ambas partes se encuentran en pleno proceso de due diligence, una instancia habitual en este tipo de operaciones, por lo que todavía no se definió una fecha de cierre", informaron. Las negociaciones, en tanto, se están desarrollando con Ricardo Sixto Ansonnaud, principal accionista del ingenio ubicado en el departamento Chicligasta.

Ingenios de Tucumán, cuyo gerente general es Martín Franzini -exdirector del Negocio de Azúcar y Alcohol en Ledesma-, explicó que el propósito de la operación es alcanzar una mayor escala dentro del sector, siempre que se cumplan las condiciones acordadas.

Personas vinculadas a la gestión anticipan que el proyecto podría cerrarse hacia finales de febrero. El objetivo es que Concepción y La Trinidad comiencen la próxima campaña operando bajo una única administración.

De concretarse la operación, la compañía podría alcanzar un potencial de molienda de casi 5 millones de toneladas de caña de azúcar bruta durante la zafra 2026, lo que lo ubicaría en la cima del ranking del sector, por encima de Los Balcanes (4,4 millones) y del propio Ledesma (3,3 millones).

Blaquier es uno de los cinco hijos de Carlos Pedro, quien desde 1970 y por más de cuatro décadas, estuvo al frente del grupo agroindustrial Ledesma.

De concretarse la operación, la compañía podría alcanzar un potencial de molienda de casi 5 millones de toneladas de caña de azúcar bruta (Inta)

Previo a la salida de Santiago de la empresa y luego del fallecimiento de Carlos Pedro, la conducción de Ledesma había quedado en manos de Carlos Herminio, Alejandro –actual presidente de Ledesma–, Santiago e Ignacio Blaquier Arrieta y Juan Ignacio Pereyra Iraola, hijo de María Elena, la única hija mujer.

Un buen momento para el azúcar argentino

La apuesta de Blaquier se da en un momento en el que el negocio azucarero vuelve a mostrar señales de recuperación, impulsado por el crecimiento de las exportaciones y una mayor previsibilidad para el sector.

Según informó el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), durante la campaña 2025-2026, el Noroeste argentino ya superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas, por encima de los compromisos asumidos al inicio de la zafra, con ingresos cercanos a los 280 millones de dólares.

Esto se dio en un escenario de mayor demanda externa y diversificación de mercados, lo que le dio a los ingenios locales la posibilidad de capturar mejor las oportunidades del comercio exterior, optimizar costos y amortiguar el impacto del aumento de los costos de producción y la volatilidad de los precios internacionales.

Además, la expansión se apoya en una industria que logró adaptarse al nuevo ciclo, con contratos de exportación anticipados y una oferta cada vez más diversificada —que incluye azúcar crudo, refinado y orgánico—, además del crecimiento del negocio de alcohol y bioetanol, un factor clave para mejorar la ecuación económica del complejo sucroalcoholero.

