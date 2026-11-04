¿Menos inversión?: las importaciones de bienes de capital cayeron casi 14% en lo que va del año

Los valores de los bienes de capital aumentaron 8,5% promedio en los primeros nueve meses de este año. (Reuters)

Guardar

Las compras externas de bienes de capital, que son básicamente las máquinas y los equipos que las empresas incorporan para mejorar su producción, cayeron 13,9% en volumen entre enero y septiembre de 2026 respecto de igual período de 2025. El dato surge del informe de índices de precios y cantidades del comercio exterior que difundió el Indec.

La baja en cantidades fue mayor que la que se observó en términos de valor. En los primeros nueve meses de este año, la Argentina importó bienes de capital por USD 10.690 millones, 6,5% menos que en entre enero y septiembre del año pasado. La diferencia entre ambas variaciones se explica por los precios: según el Indec, los valores de los bienes de capital aumentaron 8,5% en el período. Es decir, ingresó menos mercadería y se pagó más por cada unidad.

PUBLICIDAD

Fue mayor aún la caída registrada en la importación de piezas y accesorios para bienes de capital. De acuerdo con los datos oficiales, las compras de los productos contemplados en esa categoría se contrajeron 25,9% interanual en volumen en el período enero-septiembre de 2026. De esa forma, los resultados de ambas categorías (bienes de capital y accesorios), demuestran una menor cantidad de inversiones centradas en la mejora o el aumento de la producción.

La caída del rubro no fue un caso aislado dentro del comercio exterior, pero sí estuvo entre las más marcadas. El informe del Indec señala que “se registraron descensos en los volúmenes importados de todos los usos, excepto vehículos automotores”. Dentro de ese esquema, los bienes de capital retrocedieron 13,9%, más que el promedio general de las importaciones, que bajó 9,7% en cantidades.

PUBLICIDAD

Entre enero y septiembre, las empresas locales realizaron compras de bienes de capital por USD 3.965 millones a ese país. (Adrián Escandar)

Qué proveedores explican las compras

Los datos publicados por el Indec permiten conocer de dónde llegaron los bienes de capital en estos nueve meses. En términos de valor, China fue el principal origen. Las empresas locales realizaron compras de bienes de capital por USD 3.965 millones a ese país, lo que marcó un aumento de 5,3% interanual entre enero y septiembre. Brasil figura en segundo lugar, con USD 1.979 millones y una caída de 27,3%. Les siguen Estados Unidos, con USD 1.085 millones y una suba de 4,1%, y Alemania, con USD 484 millones y una baja de 3,9 por ciento.

Los datos oficiales muestran así que la baja del rubro no fue pareja entre proveedores. Las compras a China y a Estados Unidos crecieron en valor, mientras que las de Brasil y las de Alemania retrocedieron, con una caída pronunciada en el caso del país vecino.

PUBLICIDAD

Una tendencia general

En el total de bienes, las importaciones sumaron USD 56.069 millones entre enero y septiembre, 2,5% menos que en el mismo período de 2025. El Indec señala que la baja se atribuye a una caída de 9,7% en las cantidades, parcialmente compensada por una suba de 8,0% en los precios”. Del otro lado, las exportaciones totalizaron USD 77.267 millones, con un aumento de 21,6%, y el saldo comercial fue superavitario en USD 21.198 millones.

En los envíos provenientes de China, el flete llegó a USD 458,7 por tonelada. (Reuters)

Aunque el organismo de estadísticas no describe las causas que están detrás de los resultados, los datos permiten identificar algunos factores, como una base de comparación elevada, por el salto que habían tenido las compras externas en 2025, y un aumento de 8,0% en los precios de lo que se importa, que implica un mayor costo por cada unidad que ingresa al país.

PUBLICIDAD

A eso se suma el costo del transporte. En septiembre el valor unitario del flete internacional fue de USD 126,7 por tonelada, 2,9% más que un año antes. El mayor aumento se dio en los envíos desde China, donde el flete llegó a USD 458,7 por tonelada, 59,1% más que en septiembre de 2025, y ese origen concentró 40,2% del costo total de fletes de importación. En el promedio general, el flete representó USD 62,3 por cada USD 1.000 importados a valor FOB, contra USD 53,7 un año atrás. Desde China, esa relación pasó de USD 91,3 a USD 101,0.

El comportamiento no fue igual en todos los orígenes: el flete desde el Mercosur bajó 10,9%, hasta USD 62,9 por tonelada, mientras que el de la Unión Europea subió 19,3% y el de Estados Unidos, México y Canadá, 3,7%. Los datos de fletes no están desagregados por tipo de bien, por lo que el informe no permite medir cuánto incidieron en las compras de bienes de capital en particular.

PUBLICIDAD