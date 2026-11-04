Economía

Tras la suba del riesgo país, el Gobierno mueve fichas para reactivar la economía y el consumo

Los bonos soberanos cayeron y el indicador alcanzó los 831 puntos básicos. Caputo anunció alivios para las pymes, créditos y subsidios para apuntalar la actividad

El riesgo país se ubicó en 831 puntos básicos en la última jornada. (Fuente: AFP)
El riesgo país se ubicó en 831 puntos básicos en la última jornada. (Fuente: AFP)
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Con la vista puesta en las elecciones de medio término, los inversores operaron con cautela, pero apostando a una derrota de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esta vez, las casas de apuestas y la encuestas coincidían en un triunfo de los demócratas por amplio margen.

Pero la realidad no influyó en Brasil, donde la Bolsa de San Pablo padeció una caída de 1,43%. El ETF que lo representa bajó 1,3% y acumula un retroceso de 2,2% en lo que va del mes. El real se devaluó 2% a 5,50 por dólar y los activos brasileros siguen sin mejorar.

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En efecto, el riesgo país del país vecino se aproxima a 200 puntos básicos y desplazó a República Dominicana del top five de países de más elevado riesgo de Latinoamérica. Con dos puntos más sobrepasaría a Honduras. El ranking, que no incluye a Venezuela, es encabezado por la Argentina.

Por cierto, al país no le fue bien porque los inversores tienen cada vez más dudas sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2027. De esta manera, la caída de los bonos Globales, que tienen ley extranjera, propiciaron que el riesgo país suba 26 unidades (+3,2%) a 831 puntos básicos.

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Además del factor político, incidió la baja de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que elevaron su rendimiento a 4,95 por ciento. Los inversores saben que los fundamentos de la economía están dentro de lo comprometido por el FMI y la Argentina forma parte de los pocos países con superávit fiscal.

Pero la falta de despegue del consumo y la actividad económica no lo favorecen y son los factores que más inciden en el voto. Tampoco la política ayuda. El anuncio de que los CEDEAR —certificados de tenencia de acciones o ETF extranjeros que cotizan al contado con liquidación (CCL)— tributarían un 15% de impuesto a las Ganancias para las compras realizadas después de octubre fue desmentido poco después. La explicación fue que se trataba de “un borrador viejo” incluido en el bloque de reformas de la Ley de Competitividad Financiera.

El Gobierno mejoró los reflejos porque sabe que necesita algo más que números macroeconómicos para lograr votos en las elecciones. Por eso, envió señales mínimas.

Un hombre de traje oscuro y corbata habla ante un atril transparente frente a una pantalla azul con la frase Talento argentino
Luis Caputo anunció una serie de medidas para las pequeñas y medianas empresas. (Maximiliano Luna)

En la Conferencia Industrial de la UIA, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la suspensión de embargos de ARCA para pymes hasta mayo de 2027, la búsqueda de acuerdos con las provincias para la eliminación del impuesto a los Sellos, créditos del Banco Nación a tasa fija del 20% con un plazo de 3 a 5 años para el sector automotriz y la utilización del 100% del saldo a favor por exportación para cancelar deudas aduaneras. Además, se prolongaron los subsidios al transporte y otras tarifas, sin contar que no se ha trasladado a pleno el costo del aumento del petróleo a los combustibles.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista respondió al igual que en otras partes del mundo, con alzas. La divisa subió 0,14% frente a las seis principales monedas del mundo. Por eso, con operaciones por USD 468 millones y con otra rueda sin compras del Banco Central, el dólar subió $5,50 (+0,4%) al récord de 1.551 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el interés abierto se incrementó USD 190 millones y se hace evidente la aceleración luego del balotaje en Brasil lo que coincide con una mayor frecuencia en las jornadas sin compras del BCRA y un tipo de cambio en alza de 1,4% desde la previa a la victoria de Lula (7 ruedas). Los activos argentinos, el peso inclusive, siguen sintiendo tanto la volatilidad internacional, como la incertidumbre política local en un contexto de altas tasas globales”.

En la plaza financiera, el MEP subió $9 (+0,6%) a $1.575, mientras el contado con liquidación (CCL) tuvo un salto de $20 (+1,2%) a $1.674. El canje o costo del cable, la diferencia entre ambos dólares, aumento a 5,80%. El “blue” subió $5 (+0,3%) a 1.570 pesos.

La Bolsa tuvo una leve reacción. El Merval de las acciones líderes aumentó 1,6% en pesos y apenas 0,4% en dólares debido al aumento del CCL. Transportadora Gas del Sur (+4,8%), Banco VALO (+4,4%) e YPF (+3,5%) fueron los papeles más destacados.

Las tasas de las LECAP, que son referencia del mercado, se mantuvieron en 1,97% para el corto plazo y subieron, a partir de abril, por encima de 2 por ciento.

El petróleo, tras la fuerte caída del día anterior, seguía en baja. En el mercado overnite, anoche el Brent cedía casi 0,50% a USD 104 por barril.

Según Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, “es una semana de definiciones para el petróleo, con las elecciones de Estados Unidos como factor binario para los precios. Los USD 115 del Brent de la semana pasada tenían incluidos una continuación de los ataques pasadas las elecciones, ignorando totalmente los fundamentals del mercado reciente, e hizo falta una declaración apenas vaga para desarmar esa posición que venía acumulándose hace un mes.

“Sin ataques, el precio colapsa bajo su propio peso, ya que tenemos indicadores en el mercado físico de sobreoferta en el corto plazo. Lo cierto es que las exportaciones e importaciones de octubre en crudo están en línea con los volúmenes pre guerra, a pesar de la narrativa. Sin acción militar, que con Trump no se puede descartar, va a ser difícil que el petróleo se mantenga por encima de los 100 dólares en el corto plazo”, sumó.

La volatilidad cumplió y fue a la cita, tras la buena rueda de ayer de las Bolsas de Nueva York. Anoche operaban en rojo con caídas en las acciones tecnológicas de 1,25% promedio. El Nasdaq, había subido el martes, 0,83% por un rebote en el sector de inteligencia artificial. El oro seguía en alza y marcaba 0,53% de aumento, pero está lejos de perforar el techo de USD 4.000. el dólar se debilitaba 0,46 por ciento.

La Argentina puede tener otra rueda de indefiniciones. Los bonos soberanos después de la caída, pueden tener un rebote. Por lo menos, los más cortos.

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