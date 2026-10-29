El dólar bajó en el mercado local, mientras que en Brasil volvió a subir frente al real

El dólar mantiene una suba de 1,5% en octubre.

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Con un bueno volumen de operaciones por USD 621,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista recortó tres pesos o 0,2% este jueves, a 1.539 pesos. En octubre ajusta la suba a 22 pesos o 1,5 por ciento.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 9,50 pesos, contra un aumento final de la semana anterior de 11,50 pesos”, puntualizó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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Por primera vez en la semana la tendencia del tipo de cambio oficial se diferenció del desempeño del real brasileño. Este jueves el dólar en Brasil subió siete centavos o 1,3%, a 5,41 reales por unidad. Sobre el cierre ajustaba el alza a 0,6%, en los 5,37 reales.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.949,91 pesos. El dólar mayorista quedó a 410,91 pesos o 26,7% del límite máximo para la flotación administrada.

“El dólar mayorista vuelve a presentarse más calmo, en torno a los $1.540, mientras el BCRA sigue sumando ruedas sin intervención, en busca de darle más espacio a la demanda privada y evitar así que se vea presionada la cotización. La mayor dolarización se observa también en la dinámica de la ‘brecha’, toda vez que en el contado con liquidación ya supera el 7%, un escalón por encima de la que tenía antes de las elecciones de Brasil”, expresó el economista Gustavo Ber.

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“Aun cuando el nivel todavía podría definirse como acotado, analizando su evolución, lo más destacado es que sigue reacomodándose al alza con elecciones el año próximo, un evento que suele profundizar mucho la búsqueda de cobertura”, consideró el titular del Estudio Ber.

El dólar al público quedó invariable a $1.560 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.560,67 para la venta y $1.507,68 para la compra. También estuvo negociado sin variantes el dólar blue, a 1.565 pesos.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron operados con leves bajas en un rango de 0,1% a 0,3% y un importante volumen en pesos equivalentes a USD 2.007,8 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más negociada, para fin de noviembre, subió 3,50 pesos o 0,2%, a $1.568, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en los $1.989,12 para el cierre del próximo mes.

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Además exhibieron bajas en torno a los tres pesos las paridades financieras, con un “contado con liquidación” en los $1.655 mediante acciones, y un dólar MEP a 1.567 pesos.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, observó que en la plaza cambiaria se está “manteniendo la pauta de deslizamiento controlado que administra el Banco Central en un marco de elevada cautela internacional”.

“La cotización absorbe un complejo entramado de señales estructurales que contraponen el deterioro de la actividad presente contra la liquidez y las perspectivas de mediano plazo”, a la vez que “se confirmó que el Fondo Monetario Internacional alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para liberar un desembolso de USD 900 millones en diciembre tras la tercera revisión del programa, lo que fortalece las perspectivas de reservas netas de la autoridad monetaria”, añadió Felipe Mendoza.

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Analistas de Mills Capital subrayaron que “un superávit comercial elevado puede contribuir a aliviar las necesidades de dólares de cara a 2027, aunque no resuelve por sí solo los vencimientos de deuda. Para este año se espera un saldo comercial cercano a los USD 30.000 millones, mientras que las proyecciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercad del BCRA) para el próximo período se ubican en torno a los USD 25.701 millones. La magnitud de ese superávit sería un factor favorable, pero también será importante cómo se administren las reservas y se cubran los compromisos financieros”.