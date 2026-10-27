Opciones para acelerar la recuperación económica

Un gráfico conceptual contrapone la disminución del sector vacuno frente al crecimiento de la actividad minera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El EMAE desestacionalizado de agosto dio un aumento de solo el 0,1% tras la caída del 2,8% de julio. Es decir, la recuperación fue mínima respecto a las bajas que viene registrando desde marzo. Además, el indicador dio negativo 1,7% en el interanual y tendencia de ciclo dio 0% que es el número que mira el gobierno y ahora muestra estancamiento de la economía.

Es más, el Indec corrigió la serie de tendencia de ciclo y se observan cinco meses consecutivos con cero. Es decir, el Gobierno había descartado la serie desestacionalizada y empezó a considerar la serie tendencia de ciclo porque mostraba mejor tendencia, pero las correcciones muestran que no existía tendencia a la recuperación.

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La situación de tendencia hacia la recesión en el tercer trimestre, los problemas salariales por más que Milei los niegue, la mora de las familias con los créditos bancarios y demás problemas que generan angustia económica, plantean el interrogante de si el Gobierno puede hacer un giro para que la mejora que se ve en minería, energía y el campo derrame hacia el resto de los sectores de la economía.

El Indec corrigió la serie de tendencia de ciclo y se observan cinco meses consecutivos con cero

La mora familiar alcanzó 12,81%, frente a 3,80% en las empresas. Conviene precisar qué se está midiendo. El problema económico de una familia endeudada aparece cuando una porción creciente de sus ingresos queda comprometida en obligaciones anteriores. En esas condiciones se reduce su margen para afrontar nuevos gastos y también su capacidad para tomar otro préstamo.

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Milei se equivoca cuando argumenta que no es cierto que las familias se queden sin plata al 20 de cada mes sosteniendo que, ese caso, las familias estarían sin comer y beber 10 días

El financiamiento puede distribuir en el tiempo una compra, pero la posibilidad de cancelarlo depende de los ingresos futuros. Por eso Milei se equivoca cuando argumenta que no es cierto que las familias se queden sin plata al 20 de cada mes sosteniendo que, ese caso, las familias estarían sin comer y beber 10 días.

La realidad es que las familias pueden quedarse sin plata al 20 de cada mes, pero seguir comiendo y financiarse pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, y al mes siguiente hacer lo mismo. Luego, postergando el pago de los colegios de sus hijos, atrasándose en el pago de las expensas y demás deudas flotantes que puede tener.

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El Gobierno se encuentra en un dilema

La actividad económica no arranca y la minería y el petróleo todavía no derraman actividad hacia otros sectores. Se puede ver, por ejemplo, en el transporte y la actividad comercial.

¿Qué margen tiene el gobierno para acelerar el nivel de actividad? A esta altura, solo se puede pensar en parches para ver cómo llega la situación económica de la gente a las elecciones de 2027.

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¿Qué margen tiene el gobierno para acelerar el nivel de actividad? A esta altura, solo se puede pensar en parches

La realidad es que no hay tanto margen y, por eso, solo se puede pensar en parches que, obviamente, tendrán un costo. Es decir, se puede pensar en parches que mejoren algo el bolsillo de la gente, pero no va a ser gratis. Algún costo habrá que pagar.

La razón es muy sencilla. Los ingresos reales aumentan cuando primero hay inversiones. Esas inversiones aumentan la demanda de mano de obra y la productividad de la economía y generan un aumento del salario real en forma sostenible.

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¿Qué opciones tiene el Gobierno si quiere suavizar la situación de la gente?

Una opción sería que baje los encajes y que el Tesoro deje de colocarle bonos a los bancos para que haya más crédito disponible para el sector privado. Es decir, deje de desplazar al sector privado del mercado crediticio y puedan bajar las tasas de interés.

Una opción sería que baje los encajes y que el Tesoro deje de colocarle bonos a los bancos para que haya más crédito disponible para el sector privado

Otra opción podría ser eliminar el IVA sobre los intereses de los créditos para bajar el costo del financiamiento, sin embargo, como la gente está endeudada y no tiene margen para seguir tomando créditos, esta opción resulta poco práctica. Es más, los bancos están tratando de cobrar los créditos otorgados más que estar pensando en otorgar nuevos créditos.

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El Gobierno insiste con que las empresas se reconviertan dado que la apertura de la economía las obliga a ser eficientes.

El punto a dilucidar es si existen condiciones para que el capital y el trabajo se trasladen hacia nuevas oportunidades, y si esas oportunidades alcanzan una escala suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una economía de mercado implica cambios de precios relativos, reasignación de recursos y actividades que ganan o pierden participación. El punto a dilucidar es si existen condiciones para que el capital y el trabajo se trasladen hacia nuevas oportunidades, y si esas oportunidades alcanzan una escala suficiente.

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Cuando una pyme necesita modernizarse para competir, el acceso al financiamiento forma parte de esa transición. También cuentan los impuestos, las regulaciones y la previsibilidad contractual. Exigir una rápida adaptación empresarial mientras persisten obstáculos para invertir puede postergar la reconversión de las empresas y no lograr esa reasignación de recursos hacia sectores productivos. De manera que pensar que la reactivación va a venir por el lado de las pyme resulta poco probable, por ahora.

Exigir una rápida adaptación empresarial mientras persisten obstáculos para invertir puede postergar la reconversión de las empresas

Es más, la Encuesta de Condiciones Crediticias del BCRA correspondiente al tercer trimestre de 2026 muestra un dato relevante: los bancos endurecieron los requisitos para prestarles a las empresas y, al mismo tiempo, disminuyó en forma significativa la demanda de crédito por parte de las empresas.

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Christian Buteler propuso que se reduzcan los aportes de los empleados en relación de dependencia a la Anses para que puedan consumir más y, ese mayor consumo compensaría la caída de los ingresos por aportes personales vía una mayor recaudación del IVA.

Christian Buteler propuso que se reduzcan los aportes de los empleados en relación de dependencia a la Anses para que puedan consumir más

Es una opción, aunque, insisto, siempre de muy corto plazo y apostando a que el mayor consumo no se destine a compras en negro.

La mejor opción que se me ocurre es que el BCRA libere el mercado de cambios. Es decir, que elimine la prohibición de las empresas de comprar dólares, deje de obligar a los exportadores a ingresar los dólares que reciben por sus exportaciones y, sobre todo, que el Tesoro no siga colocando bonos en el mercado interno por un monto mayor al necesario para hacer el rollover.

La mejor opción que se me ocurre es que el BCRA libere el mercado de cambios

Pero la clave está en que el BCRA deje de comprar dólares emitiendo pesos, porque esa emisión, ante la baja demanda de moneda, es quitada del mercado con bonos que coloca el tesoro.

Si el BCRA baja los encajes y deja de emitir para absorber los pesos emitidos, podría bajar la tasa de interés y, al dejar de pisar el tipo de cambio, se terminaría con el subsidio a las importaciones y se nivelaría la cancha para que las empresas locales puedan competir con los productos importados hasta tanto se hagan las reformas estructurales pendientes.

Menos empresas cerradas y menos despidos podrían ayudar a mejorar el mercado interno y llegar a las elecciones con mejor humor social.

Aclaración final, no digo que haya que devaluar, digo que hay que liberar el mercado de cambios.