Polarización, desconfianza y malestar social: las claves del desgaste de las democracias

El politólogo Juan Negri advirtió que las democracias actuales enfrentan un proceso de deterioro gradual desde su propio interior

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Las denuncias de fraude electoral, la polarización política y el avance de dirigentes que cuestionan las reglas institucionales exponen algunos de los principales desafíos que enfrentan las democracias occidentales. Los antecedentes de Estados Unidos y Brasil reavivan el debate sobre la legitimidad de los resultados electorales, en un contexto marcado por el desgaste de las instituciones y el malestar social.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, el politólogo Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), analizó los factores que impulsan ese proceso y advirtió sobre sus consecuencias. “Ahora lo que estamos viendo son democracias que se van deteriorando de adentro”, sostuvo.

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Las denuncias de fraude y el deterioro institucional

Para Negri, el cuestionamiento de los resultados electorales puede debilitar el sistema democrático incluso cuando no deriva en episodios de violencia. La instalación de sospechas sobre la transparencia de los comicios afecta la confianza ciudadana y pone en discusión las reglas que permiten resolver las disputas políticas.

“Está como el clima de deslegitimar el resultado electoral. Eso le hace muy mal a la democracia, porque los seguidores tienden a creer ese tipo de cosas”, afirmó.

Las denuncias de fraude electoral debilitan la confianza ciudadana en las reglas básicas de la disputa política (EFE/ Sebastiao Moreira)

El especialista mencionó el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, y los ataques de seguidores de Jair Bolsonaro contra las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en enero de 2023, como ejemplos de las consecuencias que puede tener el rechazo a una derrota electoral.

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“La democracia es un sistema muy frágil. Es básicamente un sistema que depende de que todos creamos que son las reglas del juego”, explicó.

Según Negri, cuando una fuerza política considera ilegítimo el comportamiento de sus adversarios, puede terminar justificando prácticas similares. “Frente a lo que nosotros percibimos como la ilegalidad del otro, avanzamos también haciendo trampa nosotros”, advirtió.

El politólogo aclaró que estas conductas no representan necesariamente a la mayoría de la población. Sin embargo, grupos minoritarios con una fuerte capacidad de movilización pueden generar consecuencias institucionales importantes y poner en riesgo la aceptación de las reglas democráticas.

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Los ataques al Capitolio estadounidense y a los poderes públicos de Brasilia expusieron las consecuencias del rechazo a una derrota en las urnas

La influencia de Trump en América Latina

Negri también señaló la influencia de Donald Trump en la política latinoamericana y la circulación de estrategias de confrontación entre dirigentes con afinidades ideológicas. En particular, vinculó la cercanía entre el trumpismo y el bolsonarismo con la difusión de prácticas que cuestionan la legitimidad de las instituciones.

“En América Latina hay un efecto demostración de Estados Unidos: el repertorio puede incluir ese tipo de herramientas”, planteó.

El fenómeno se combina con una polarización que dificulta los acuerdos y reduce la disposición a reconocer al adversario como un actor legítimo. En Estados Unidos, observó el especialista, los votantes de ambos partidos muestran cada vez menos voluntad de negociar o compartir espacios con quienes piensan distinto.

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“La polarización ha tenido un efecto muy deletéreo”, resumió.

El diagnóstico también abre interrogantes sobre la Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Durante la entrevista, Negri mencionó las dudas que algunos sectores plantean sobre si el Gobierno aceptaría un resultado adverso, a partir de los antecedentes de Trump y Bolsonaro.

El debate sobre la aceptación de un resultado adverso genera interrogantes en Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2027 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El politólogo evitó anticipar un escenario de ruptura institucional, aunque consideró que existen motivos para prestar atención a estas conductas. A diferencia de los golpes de Estado del pasado, sostuvo, el deterioro puede avanzar de manera gradual, bajo gobiernos elegidos democráticamente.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos

Las elecciones legislativas estadounidenses del martes 3 de noviembre constituyen otra instancia relevante para evaluar el clima político del país. Los comicios definirán la composición del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Trump y determinarán el margen de acción de su gobierno.

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Negri recordó que los presidentes estadounidenses suelen perder apoyo en las elecciones de medio término. “Los presidentes en Estados Unidos siempre pierden las elecciones de mitad de mandato. Es un clásico desde la década del 50”, señaló.

Entre los factores que pueden incidir en el voto, destacó el costo de vida y el precio de los combustibles, variables que influyen directamente en la percepción de la economía familiar.

“La dirigencia estadounidense se decide por el tipo que ve en el supermercado o en la estación de servicio de la esquina cuánto está el galón de nafta”, explicó.

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El costo de vida y el valor de los combustibles definen el respaldo popular en los comicios legislativos de Estados Unidos (AP foto/Jacquelyn Martin)

Sobre la oposición demócrata, Negri señaló que todavía no existe una figura capaz de reunir a todos sus sectores frente a Trump. No obstante, consideró que esa situación puede cambiar con el desarrollo de las próximas primarias presidenciales, en las que gobernadores y senadores podrían comenzar a construir sus candidaturas.

El malestar social y la búsqueda de resultados económicos

Más allá de las disputas electorales, Negri identificó un factor central para comprender el respaldo a dirigentes que confrontan con las instituciones: la frustración de sectores de la sociedad con la capacidad de los gobiernos para responder a sus demandas.

“Las democracias no están logrando satisfacer demandas crecientes en muchos países”, afirmó.

El politólogo señaló que ese malestar también se manifiesta en Europa, donde distintos sectores cuestionan la respuesta estatal frente a sus necesidades económicas y sociales. “Vemos que hay un montón de gente en España, en Portugal, en Francia, quejándose de que básicamente no tienen respuesta del Estado”, sostuvo.

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Según su análisis, dirigentes como Trump consiguen apoyo porque representan a ciudadanos que sienten que el sistema político no los escucha. El problema aparece cuando la frustración se traduce en una disposición a resignar garantías institucionales a cambio de mejores resultados económicos.

Negri mencionó encuestas realizadas en la Argentina que reflejan esa tensión entre bienestar material y libertades políticas. “Hay un porcentaje significativo de la población que preferiría tener éxito económico y, si eso implica cierto sacrificio democrático, está dispuesto a hacerlo”, explicó, aunque aclaró que no se trata de una posición mayoritaria.

La insatisfacción ante la falta de respuestas estatales favorece el surgimiento de dirigentes confrontativos en Europa y América (REUTERS/Benoit Tessier)

El especialista también mencionó a China y a algunas monarquías del Golfo como referencias que alimentan la percepción de que existen alternativas a la democracia liberal.

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“Al final la democracia no es tan importante, la libertad de expresión no es tan importante, lo importante es que la gente viva bien”, resumió al describir esa lógica.

Para Negri, la insatisfacción social puede ampliar el espacio para liderazgos que prometen soluciones rápidas y cuestionan los límites institucionales. La combinación de ese malestar con la polarización y las denuncias infundadas de fraude constituye una señal de alerta para los sistemas representativos.

El desafío, concluyó su planteo, no consiste solamente en celebrar elecciones, sino también en preservar la confianza en las reglas que permiten competir por el poder, aceptar una derrota y volver a intentarlo.

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