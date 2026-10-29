Honduras

Honduras buscará enviar trabajadores agrícolas a España

La estrategia contempla que entre 2026 y 2027, amplíar las oportunidades de empleo temporal en Estados Unidos y Canadá

La Secretaría de Trabajo proyecta enviar 3.200 hondureños a España entre 2026 y 2027. (FOTO: La Prensa)
La Secretaría de Trabajo proyecta enviar 3.200 hondureños a España entre 2026 y 2027. (FOTO: La Prensa)
Guardar

Honduras proyecta enviar 3,200 trabajadores a España entre 2026 y 2027 mediante programas de contratación en el sector agrícola y otras actividades de servicios, informó Juan Carlos Rodríguez, viceministro de la Secretaría de Trabajo, organismo estatal encargado de la intermediación laboral.

De acuerdo con el funcionario, unos 1,200 hondureños viajarán durante 2026 para trabajar en el sector agrícola de Huelva, mientras que para 2027 se prevé seleccionar a otros 2,000 trabajadores. En conjunto, la meta alcanza las 3,200 plazas para el mercado laboral español.

PUBLICIDAD

Las oportunidades también comienzan a extenderse a otras ocupaciones. Rodríguez explicó que este año se puso en marcha un programa piloto con 30 hondureños contratados como ayudantes de cocina en España, una experiencia que podría abrir nuevas opciones de empleo.

La Secretaría trabaja en proyectos para colocar entre 200 y 300 trabajadores adicionales en ese sector, aunque su incorporación dependerá del desarrollo de los procesos de contratación.

Los programas de migración laboral incluyen oportunidades en Estados Unidos, donde los puestos de limpieza y mantenimiento de habitaciones —housekeeping, en la jerga del sector— y los empleos como ayudantes de feria registraron crecimiento, según Rodríguez. La meta es enviar alrededor de 400 hondureños a trabajar en ese país durante 2026 mediante estos procesos.

PUBLICIDAD

Más destinos laborales

En Canadá, más de 600 hondureños viajan regularmente para acceder a oportunidades laborales. La Secretaría busca aumentar las colocaciones gestionadas directamente por la institución con el objetivo de fortalecer la relación con las empresas contratantes y recuperar su confianza.

Las cifras corresponden a metas y oportunidades anunciadas por el funcionario, no necesariamente a contrataciones ya concretadas.

Junto con el anuncio de nuevas plazas, Rodríguez pidió a los hondureños interesados en trabajar en el exterior verificar la autenticidad de las ofertas antes de entregar documentos personales o iniciar trámites.

Advirtió que algunas personas se aprovechan de la necesidad de empleo para ofrecer contratos falsos, presentar documentación fraudulenta o cobrar dinero por supuestos boletos de avión y trámites relacionados con embajadas.

“Nadie le tiene que pedir dinero por adelantado a usted para un trabajo”, afirmó.

La Secretaría de Trabajo prevé la selección de otros 2.000 trabajadores para España en 2027.
La Secretaría de Trabajo prevé la selección de otros 2.000 trabajadores para España en 2027.

Rodríguez recordó que el proceso de intermediación laboral de la Secretaría de Trabajo es completamente gratuito. Recomendó comprobar directamente con la institución si una oferta es legítima y denunciar cualquier intento de cobro irregular. La advertencia apunta especialmente a las ofertas que prometen salarios atractivos, viajes inmediatos o contratos garantizados.

La recomendación de las autoridades es no pagar anticipos a intermediarios, verificar la identidad de las empresas contratantes y confirmar las condiciones del empleo antes de aceptar una propuesta.

El viceministro Juan Carlos Rodríguez alertó sobre estafas con contratos falsos y cobros indebidos de boletos de avión.
El viceministro Juan Carlos Rodríguez alertó sobre estafas con contratos falsos y cobros indebidos de boletos de avión.

El envío de trabajadores hondureños al extranjero forma parte de una estrategia que comenzó a tomar fuerza en 2017, cuando el país impulsó mecanismos de contratación temporal para facilitar la migración laboral regular.

En 2022, más de 6.200 hondureños viajaron a Estados Unidos, España y Canadá mediante estos programas, según registros publicados entonces.

Recientemente, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabilizó 3.361 beneficiarios entre 2023 y junio de 2026, distribuidos entre España, Estados Unidos y Canadá.

Temas Relacionados

HondurasEstadosUnidosEspañaCanadámigración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bajo el nuevo régimen antiterrorista en Honduras, 40 pandilleros solo tienen 30 minutos de sol al día

La normativa aprobada por el Congreso Nacional en septiembre prohíbe las visitas íntimas, establece requisas diarias y permite únicamente 30 minutos de exposición al sol para los privados de libertad sometidos a medidas de máxima seguridad

Bajo el nuevo régimen antiterrorista en Honduras, 40 pandilleros solo tienen 30 minutos de sol al día

Tres hondureños capturados y deportados de Estados Unidos

Los arrestos se ejecutaron luego de verificar que los tres tenían órdenes de captura vigentes por suponerlos responsables de homicidio, asesinato y robo, en distintos procesos judiciales

Tres hondureños capturados y deportados de Estados Unidos

Honduras comenzará el 4 de noviembre la entrega de placas metálicas tras acumular más de 1.1 millones pendientes

El contrato entre el Instituto de la Propiedad y el consorcio alemán Tönnjes contempla el suministro de 2.9 millones de placas vehiculares hasta 2030, mientras miles de conductores continúan utilizando identificaciones provisionales de papel.

Honduras comenzará el 4 de noviembre la entrega de placas metálicas tras acumular más de 1.1 millones pendientes

Honduras: capturan a un hombre tras hallar restos de perros en una vivienda donde vendían tacos

La Policía Nacional encontró osamentas de caninos y tres perros vivos en condiciones deplorables durante un allanamiento en Siguatepeque, luego de denuncias vecinales por fuertes olores a descomposición.

Honduras: capturan a un hombre tras hallar restos de perros en una vivienda donde vendían tacos

CMH y Salud reportan un avance del 40% en el pago de salarios atrasados a médicos en Honduras

La Secretaría de Salud reportó que durante los primeros dos días se revisaron 217 expedientes de médicos interinos, mientras el Colegio Médico señaló que siguen pendientes conceptos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal.

CMH y Salud reportan un avance del 40% en el pago de salarios atrasados a médicos en Honduras

TECNO

Erling Haaland y Latin Mafia triunfan en los Instagram Rings 2026: estos son todos los ganadores

Erling Haaland y Latin Mafia triunfan en los Instagram Rings 2026: estos son todos los ganadores

Un robot inspirado en serpientes busca transformar los estudios en el intestino delgado: cómo funciona

ChatGPT ahora tiene su propio manual de ética y valores como un humano: de la fidelidad al respeto

Cómo detectar estafas por voz: transferencias de dinero urgente e historias difíciles de confirmar

GTA 6 vuelve a sorprender con una función insólita: los excrementos de perro también serán armas

ENTRETENIMIENTO

¿Margot Robbie regresará como Harley Quinn? Esto dijo James Gunn

¿Margot Robbie regresará como Harley Quinn? Esto dijo James Gunn

Murió Patrick Stewart, eterno Capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’ y Charles Xavier en ‘X-Men’

Kendall Jenner revela cómo la cultura de la cancelación cambió a el programa ‘Keeping Up with the Kardashians’: “La situación ha empeorado”

Tiene 72 años, ocho bisnietos y genera sensación en OnlyFans: “Un gran plan de jubilación”

Lily Phillips lanza Lily AI, su réplica digital que responde mensajes, envía videos y ofrece conversaciones personalizadas

MUNDO

Rusia y Ucrania mantienen la tregua en Oleshky por tercer día consecutivo

Rusia y Ucrania mantienen la tregua en Oleshky por tercer día consecutivo

El petróleo cae tras los contactos entre Estados Unidos e Irán que reavivan la expectativa de negociaciones

Polarización, desconfianza y malestar social: las claves del desgaste de las democracias

La oposición israelí busca socios para formar Gobierno tras la confirmación de que Netanyahu ganó pero no alcanzó una mayoría

Acusan a los hutíes de posibles crímenes de guerra por privar a los civiles en Yemen de alimentos y medicinas