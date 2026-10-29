Honduras buscará enviar trabajadores agrícolas a España

La Secretaría de Trabajo proyecta enviar 3.200 hondureños a España entre 2026 y 2027. (FOTO: La Prensa)

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Honduras proyecta enviar 3,200 trabajadores a España entre 2026 y 2027 mediante programas de contratación en el sector agrícola y otras actividades de servicios, informó Juan Carlos Rodríguez, viceministro de la Secretaría de Trabajo, organismo estatal encargado de la intermediación laboral.

De acuerdo con el funcionario, unos 1,200 hondureños viajarán durante 2026 para trabajar en el sector agrícola de Huelva, mientras que para 2027 se prevé seleccionar a otros 2,000 trabajadores. En conjunto, la meta alcanza las 3,200 plazas para el mercado laboral español.

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Las oportunidades también comienzan a extenderse a otras ocupaciones. Rodríguez explicó que este año se puso en marcha un programa piloto con 30 hondureños contratados como ayudantes de cocina en España, una experiencia que podría abrir nuevas opciones de empleo.

La Secretaría trabaja en proyectos para colocar entre 200 y 300 trabajadores adicionales en ese sector, aunque su incorporación dependerá del desarrollo de los procesos de contratación.

Los programas de migración laboral incluyen oportunidades en Estados Unidos, donde los puestos de limpieza y mantenimiento de habitaciones —housekeeping, en la jerga del sector— y los empleos como ayudantes de feria registraron crecimiento, según Rodríguez. La meta es enviar alrededor de 400 hondureños a trabajar en ese país durante 2026 mediante estos procesos.

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Más destinos laborales

En Canadá, más de 600 hondureños viajan regularmente para acceder a oportunidades laborales. La Secretaría busca aumentar las colocaciones gestionadas directamente por la institución con el objetivo de fortalecer la relación con las empresas contratantes y recuperar su confianza.

Las cifras corresponden a metas y oportunidades anunciadas por el funcionario, no necesariamente a contrataciones ya concretadas.

Junto con el anuncio de nuevas plazas, Rodríguez pidió a los hondureños interesados en trabajar en el exterior verificar la autenticidad de las ofertas antes de entregar documentos personales o iniciar trámites.

Advirtió que algunas personas se aprovechan de la necesidad de empleo para ofrecer contratos falsos, presentar documentación fraudulenta o cobrar dinero por supuestos boletos de avión y trámites relacionados con embajadas.

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“Nadie le tiene que pedir dinero por adelantado a usted para un trabajo”, afirmó.

La Secretaría de Trabajo prevé la selección de otros 2.000 trabajadores para España en 2027.

Rodríguez recordó que el proceso de intermediación laboral de la Secretaría de Trabajo es completamente gratuito. Recomendó comprobar directamente con la institución si una oferta es legítima y denunciar cualquier intento de cobro irregular. La advertencia apunta especialmente a las ofertas que prometen salarios atractivos, viajes inmediatos o contratos garantizados.

La recomendación de las autoridades es no pagar anticipos a intermediarios, verificar la identidad de las empresas contratantes y confirmar las condiciones del empleo antes de aceptar una propuesta.

El viceministro Juan Carlos Rodríguez alertó sobre estafas con contratos falsos y cobros indebidos de boletos de avión.

El envío de trabajadores hondureños al extranjero forma parte de una estrategia que comenzó a tomar fuerza en 2017, cuando el país impulsó mecanismos de contratación temporal para facilitar la migración laboral regular.

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En 2022, más de 6.200 hondureños viajaron a Estados Unidos, España y Canadá mediante estos programas, según registros publicados entonces.

Recientemente, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabilizó 3.361 beneficiarios entre 2023 y junio de 2026, distribuidos entre España, Estados Unidos y Canadá.