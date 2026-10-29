Sociedad

La UBA actualizó el ranking de las mejores ciudades para vivir en el conurbano bonaerense: cuál lo lidera

El estudio fue elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y evalúa el plano político e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura

Vicente López encabezó el Índice de gestión estratégica de ciudades del conurbano bonaerense con una calificación de 3,78 puntos. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Vicente López encabezó el Índice de gestión estratégica de ciudades del conurbano bonaerense con una calificación de 3,78 puntos. (REUTERS/Agustin Marcarian)
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Vicente López lideró el Índice de gestión estratégica de ciudades del conurbano bonaerense con 3,78 puntos sobre cinco, de acuerdo con la edición 2026 elaborada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La medición evaluó 31 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires en cinco áreas y expuso diferencias de hasta 2,20 puntos entre los extremos.

El estudio elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA analizó las dimensiones político-institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. El puntaje final surge de 31 variables y 159 indicadores, calificados en una escala de cero a cinco.

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Tres de Febrero, con 3,55 puntos, quedó en el segundo lugar, seguido por Escobar, que obtuvo 3,35. San Isidro, con 3,31, y San Miguel, con 3,11, completaron el grupo de cinco distritos que superó los tres puntos globales.

El promedio de los municipios analizados fue de 2,59 puntos y 16 localidades quedaron por encima de ese valor. La distancia entre los cinco mejor calificados, con un promedio de 3,42, y los cinco últimos, con 1,83, alcanzó 1,59 puntos, una diferencia equivalente al 87 %.

Vicente López Propiedades
La UBA diseñó el estudio para conocer el conurbano

Vicente López ocupó el primer puesto general y también encabezó cuatro de las cinco dimensiones: político-institucional, con 4,03; sociedad, con 3,88; y tecnología e infraestructura, con 4,00. En desarrollo económico compartió el valor más alto, 3,72, con Tres de Febrero.

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El municipio del norte del conurbano también quedó tercero en medio ambiente, con 3,29 puntos. Entre los factores considerados en su evaluación figuran la cobertura de servicios en sus nueve localidades, el alumbrado público completamente reconvertido a tecnología LED y la recolección de residuos en todo el territorio.

Tres de Febrero se ubicó segundo en el índice global y fue el municipio mejor calificado en medio ambiente, con 3,45 puntos. También registró 3,72 en desarrollo económico, 3,52 en el plano político-institucional, 3,46 en sociedad y 3,62 en tecnología e infraestructura.

Escobar fue una de las siete localidades incorporadas a la edición 2026 y alcanzó el tercer puesto general. Sus valores más altos se concentraron en tecnología e infraestructura, con 3,77 puntos, y medio ambiente, con 3,37.

El distrito cuenta con un parque solar en Loma Verde compuesto por 3.700 paneles, con una potencia de 2,3 MW. Según el relevamiento, la instalación generó 4.291 MWh y evitó la emisión de 1.969 toneladas de dióxido de carbono.

San Isidro quedó cuarto con 3,31 puntos y superó el promedio general en las cinco áreas evaluadas. Su mejor resultado correspondió a tecnología e infraestructura, con 3,77, mientras que en sociedad obtuvo 3,10, su menor puntaje relativo.

San Miguel, quinto en la clasificación con 3,11, obtuvo su calificación más elevada en la dimensión político-institucional, con 3,48. El estudio destacó además un acuerdo vigente desde 2020 para abastecer con energías renovables el 100 % del consumo municipal.

Medio ambiente, la dimensión con la brecha más amplia

La dimensión ambiental fue la de menor promedio entre los 31 municipios, con 2,32 puntos. A la vez, mostró la mayor distancia relativa entre los cinco distritos mejor ubicados y los cinco de menor puntuación: 124 %.

En ese apartado se examinaron aspectos como movilidad y transporte, espacios verdes, eficiencia energética, cultura ecológica, gestión de residuos y políticas de adaptación frente al cambio climático. Tres de Febrero alcanzó el máximo puntaje, 3,45, mientras que Presidente Perón registró el mínimo, con 1,17.

Sociedad fue el rubro de mayor promedio, con 2,74, y también el de menor distancia entre los extremos: 61 %. La dimensión incluye indicadores vinculados con educación, salud, seguridad, empleo, cultura, desarrollo social y espacio público.

Tecnología e infraestructura alcanzó una media de 2,71 puntos, apenas por debajo de sociedad. Allí se evaluaron la cobertura de agua, cloacas, gas y electricidad, junto con conectividad, acceso ciudadano a tecnologías de información y digitalización de servicios municipales.

En desarrollo económico y en el plano político-institucional, el promedio fue de 2,60 puntos. La primera dimensión revisó solvencia fiscal, gestión, competitividad, promoción de inversiones, industrias basadas en conocimiento, emprendedores y proyección internacional; la segunda incluyó planificación urbana, participación, transparencia, modernización y alianzas estratégicas.

Cuatro de los cinco últimos puestos de la tabla correspondieron a municipios incorporados este año: Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Paz. Cañuelas cerró la nómina con 1,58 puntos, seguido por Presidente Perón, con 1,76, y General Rodríguez, con 1,81.

La incorporación de siete distritos amplió el universo que en 2025 se limitaba a 24 municipios. Además de Escobar, ingresaron Pilar, General Rodríguez, Marcos Paz, Presidente Perón, Cañuelas y San Vicente, localidades caracterizadas por un alto crecimiento demográfico, presencia de barrios cerrados y parques industriales y, en algunos casos, urbanizaciones populares informales.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que la ampliación consideró el denominado conurbano ampliado. “Los siete que se agregaron en esta edición se caracterizan por un alto crecimiento demográfico, fuerte presencia de barrios cerrados y parques industriales, algunos de ellos con urbanizaciones populares informales que profundizan la fragmentación social”, afirmó.

Entre las 24 localidades incluidas en las dos ediciones, el promedio global tuvo una variación mínima: pasó de 2,71 puntos en 2025 a 2,72 en 2026. Sin embargo, nueve municipios mejoraron su calificación y 15 la redujeron.

Ezeiza fue el distrito con mayor crecimiento, al pasar de 1,96 a 2,77 puntos. La suba respondió tanto a acciones implementadas entre ambos períodos como a una mayor disponibilidad de información pública para acreditar capacidades que ya existían durante la evaluación anterior.

José C. Paz registró la caída más pronunciada dentro de la muestra comparable: descendió de 2,29 a 2,05 puntos. La reducción se concentró en sociedad y estuvo asociada a un ajuste en la atribución de acciones con respaldo documental verificable y a limitaciones en el acceso a información pública.

El índice advierte que sus resultados deben interpretarse con cautela porque no todos los indicadores están disponibles a nivel municipal y porque el acceso a datos es desigual entre distritos. Parte de las diferencias puede reflejar la disponibilidad de documentación, además de las políticas y servicios efectivamente implementados por cada gobierno local.

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