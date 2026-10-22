Economía

El dólar volvió a subir y anotó un nuevo máximo nominal

La divisa mayorista cerró a $1.528, en la quinta suba seguida con leve alza. Al público avanzó a $1.550 para la venta en el Banco Nación, también un récord

El dólar anota una suba de 5% en 2026. (Foto: Reuters)
El dólar anota una suba de 5% en 2026. (Foto: Reuters)
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En un monto de USD 542,7 millones en el segmento de contado el dólar mayorista finalizó negociado con leve alza de dos pesos o 0,1%, a 1.528 pesos, un nuevo máximo nominal.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio comentó que “durante la rueda de hoy el dólar mayorista alcanzó puntuales máximos en $1.530 por unidad. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 10 pesos, contra un aumento de un peso registrado en toda la semana anterior”.

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Tras encadenar cinco sesiones con incremento gradual el tipo de cambio oficial anota una suba de once pesos o 0,7% en octubre. Desde que empezó 2026 la ganancia se extiende a 73 pesos o 5%, igualmente muy atrás de la inflación de más de 24% en el período.

El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.942,50 pesos. El dólar mayorista quedó a 414,50 pesos o 27,1% de ese límite para la flotación administrada.

“Como en las últimas ruedas, el dólar mayorista continúa reacomodándose muy gradualmente, ahora en torno a los $1.528. Así, como si nada y haciendo poco ruido -lo cual es positivo-, podría ir reanudando un deslizamiento que lo deje cada vez menos rezagado respecto del ritmo de la inflación”, evaluó el economista Gustavo Ber.

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“Aun cuando la atención sigue concentrada en el ritmo de compras del BCRA, cuya aceleración durante octubre es bienvenida por los operadores, se intensifica entre los economistas el debate respecto del rol que podría tener una flexibilización de la política monetaria para impulsar la actividad, sobre todo dado que viene siendo vista como una condición necesaria para darle un mayor respaldo social a la continuidad del actual régimen económico”, consideró el titular del Estudio Ber.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.550 para la venta en el Banco Nación, también un nuevo máximo. El dólar blue quedó sin variantes, a $1.565 para la venta, tras haberse negociado a $1.570 por la mañana.

También alcanzaron precios récord las paridades bursátiles -implícitas en activos como acciones y bonos-. El dólar “contado con liquidación” subía 0,9%, a 1.654 pesos, lo que amplió la brecha respecto del dólar mayorista a 126 pesos o un 8,2 por ciento. El dólar MEP subió 0,5%, a 1.558 pesos.

Esta ampliación de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos puede atribuirse principalmente a demanda de cobertura ante la debilidad de precios de acciones y bonos, que se canaliza en la compra de divisas a través de la Bolsa.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, enfatizó que se mantiene “la senda del crawling peg administrado bajo la tutela del Banco Central”, en un contexto donde “la balanza comercial registra desempeños históricos gracias al fuerte impulso exportador del sector hidrocarburífero en Vaca Muerta, la minería y el agro, alcanzando exportaciones récord que superaron los USD 10.000 millones en el mes y consolidando un superávit comercial acumulado que fortalece el flujo de divisas comerciales”.

Mientras que el BCRA acelera la absorción de divisas en octubre, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, señaló que “la continuidad de las compras va a depender, en parte, de la oferta de divisas y del ritmo de liquidación de exportaciones y emisiones de deuda corporativa”.

“Según lo señalado por Vladimir Werning en una presentación reciente en Bangkok, todavía quedarían alrededor de USD 4.000 millones pendientes de liquidación vinculados a obligaciones negociables. Ese flujo podría contribuir a sostener la oferta de dólares, aunque su concreción y el ritmo al que se liquide serán determinantes”, añadió Botto.

“La señal principal es una mejora parcial del frente financiero local: el BCRA compró divisas, las reservas aumentaron”, a la vez que “el canje dólar linked también redujo la presión inmediata del vencimiento de fin de octubre”, indicó Vector Investments.

“El principal riesgo sigue siendo externo. Los rendimientos estadounidenses permanecen por encima de 5% en el tramo largo y la tensión energética europea agrega incertidumbre sobre inflación, actividad y política monetaria. En ese marco, los activos argentinos conservan una sensibilidad superior a la de otros emergentes”, añadió Vector Investments.

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