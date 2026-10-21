Riesgo país: por qué las elecciones quedaron en segundo plano y la clave que el mercado espera confirmar

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York. (Foto: EFE)

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Los bonos soberanos reflejaron que el escenario externo pesa más que las elecciones de 2027. Tras una caída inicial que llevó al riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, los títulos revirtieron la tendencia y cerraron en alza. Resta conocer el impacto del anuncio de Estados Unidos de apoyar a la Argentina con USD 20.000 millones, una medida que podría moderar la demanda de dólares y garantizar el pago de los vencimientos de 2027 y parte de 2028.

Los bonos Globales más largos, que son los que más inciden en el cálculo del riesgo país, se sobrepusieron a una fuerte caída inicial y terminaron con alzas que rozaron 1% y lograron que el riesgo país baje 3 unidades (-0,4%) a 672 puntos básicos, un nivel que sigue siendo elevado, pero marca que el mercado le marcó un piso.

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Separar a los bonos soberanos locales de los internacionales, es imposible. El rendimiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos sigue elevado en 5,12% y marca un rendimiento que duplica a la inflación. Pero también subió el rendimiento de los bonos españoles y la caída de los títulos franceses los volvió a arrimar al 5%. Solo Japón está mostrando leves mejoras que ubican su rendimiento en apenas por debajo de 3 por ciento.

El informe del equipo de Research de Adcap advirtió que “el aumento de los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se está trasladando al crédito corporativo argentino, con una suba promedio de 74 puntos básicos en los rendimientos durante el último mes. El ajuste fue más significativo en los bonos de mayor duración, lo que provocó un aplanamiento de las curvas corporativas. Por este motivo, favorecemos los bonos de duración corta a media”.

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El reporte señaló que “algunos bonos corporativos argentinos continúan ofreciendo un carry trade atractivo en comparación con sus pares regionales, incluso al considerar las diferencias en las calificaciones crediticias y la duración”.

Y enumeró: “El bono YPF 2031, emitido por la mayor productora de petróleo y gas de la Argentina, se destaca por ofrecer un rendimiento del 7,95% y un spread de 305 puntos básicos frente al bono Petrobras 2033, emitido por la principal productora de petróleo y gas de Brasil, que presenta un rendimiento del 6,3% y un Z-spread de 118 puntos básicos. Esto representa aproximadamente 165 puntos básicos de rendimiento adicional, con una duración menor (3,7 frente a 5,1 años)”.

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A juicio de los autores del análisis, “estos diferenciales de rendimiento reflejan, en parte, el mayor riesgo soberano y político de Argentina, y no necesariamente fundamentos crediticios individuales más débiles”.

En tanto, los bonos soberanos podrían recuperar compradores en el corto plazo si los títulos y las acciones de las empresas de inteligencia artificial siguen sembrando dudas.

Por caso, en las Bolsas de Nueva York, el Dow Jones —el índice con menor exposición a las tecnológicas y con una mayor presencia de empresas industriales y de salud— subió 1,02%. El S&P 500 avanzó apenas 0,29%, ya que las alzas de las compañías de salud compensaron las bajas de las firmas vinculadas a la inteligencia artificial. El Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cerró la rueda con una leve caída de 0,02 por ciento.

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A la vez, el nuevo índice de las líderes locales terminó con una baja de 0,3% en pesos y en dólares. Hubo pocas subas entre las que se destacaron las de Ternium (3,5%) y las de YPF (+1,8%).

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 74 millones que le permitieron al Banco Central comprar 103 millones de dólares. El dólar mayorista subió 50 centavos a 1.525 pesos.

En la plaza financiera, el MEP subió casi $5 a $1.545, mientras el contado con liquidación quedó en 1.623,76 pesos. El “blue” subió $10 (+0,7%) a 1.570 pesos.

El dato positivo fue que el Tesoro logró canjear el 73% de la Letra vinculada al dólar D30O6, cuyo vencimiento opera a fin de mes. Según la consultora F2 de Andrés Reschini, además de canjear un buen porcentaje de los títulos se “logró reducir el valor nominal emitido desde USD 5.348 millones a 1.450 millones. De esta manera, el fixing de estos instrumentos sigue siendo seguido de cerca por el mercado, pero hace meses que ya no genera presión en el tipo de cambio”.

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Anoche en el overnite, las Bolsas de Nueva York mostraban volatilidad. Tras la buena performance de ayer, el Dow Jones abría levemente negativo, mientras el Nasdaq recuperaba 0,65% apostando a que tras el cierre de hoy se conocerán los balances de Tesla y Meta que definen al sector tecnológico, pero también estará el balance de Abbott en momentos en que el sector salud está atrayendo inversores.

Lo que preocupa es el renacer del petróleo que anoche anotaba subas de más de 1% del Brent que lo devolvía a la zona de los 110 dólares. La noticia negativa la daba el Bono del Tesoro de Estados Unidos que estaba en baja y aumentaba su retorno a 5,13%. El dólar, tras la baja de ayer, recuperaba terreno frente a las seis principales divisas del mundo.

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La rueda de hoy mostrará si es sostenible el alza de los bonos soberanos argentinos, el dato que más inquieta a los inversores.