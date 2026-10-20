Economía

El embajador de Estados Unidos respaldó al Gobierno y anticipó USD 20.000 millones en inversiones hasta 2027

Peter Lamelas reveló ante empresarios en Neuquén que las agencias del gobierno de Trump canalizarán inversiones y créditos para proyectos de energía y minerales críticos

Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas.
Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas. (Embajador de Estados Unidos)
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El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, reveló este martes en Neuquén que el gobierno de Donald Trump destinará hasta USD 20.000 millones en inversiones y financiamiento para proyectos críticos del país antes de que termine 2027. El anuncio, formulado ante cientos de empresarios durante la cumbre de energía organizada por la Cámara de Comercio Argentina en Texas, casi triplica el paquete de USD 7.000 millones que la Argentina y Estados Unidos habían acordado en septiembre. Un día antes, en la apertura de la AOG Patagonia 2026, el presidente Javier Milei había insinuado que el monto crecería: “No descarten que pueda aumentar el número”, dijo sin precisar cifras.

“Vinimos poniendo la plata sobre la mesa”, afirmó el embajador, y detalló que los USD 20.000 millones llegarán a través del Exim Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Departamento de Estado y otras agencias del gobierno estadounidense. “Son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de Argentina que se van a hacer realidad”, agregó. Lamelas cerró con un respaldo explícito al rumbo económico del país: “Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes, que lo van a lograr”.

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El compromiso anunciado por el embajador se inscribe en el acuerdo bilateral que el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Chris Landau, firmaron el 22 de septiembre en el Consulado argentino en Nueva York. Aquel entendimiento preveía USD 6.000 millones del Exim Bank orientados al proyecto Argentina LNG —la megainversión de YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG— y contemplaba respaldo adicional de inversores privados.

Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas.
Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas. (Embajada de Estados Unidos)

Lamelas comparó a los operadores de Vaca Muerta con la selección argentina de fútbol

El embajador abrió su discurso con un elogio al ritmo de crecimiento de la producción petrolera. Recordó que cuando llegó a la Argentina, el año pasado, el país había superado el récord histórico de producción de crudo que databa de 1998, y que en septiembre de 2026 volvió a romperlo. “Si producir petróleo de shale fuera fútbol, ustedes estarían jugando en la selección nacional de Argentina aquí en Neuquén”, dijo, y arrancó una ovación.

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Según los datos que presentó Milei un día antes, la producción de Vaca Muerta pasó de 310.000 barriles diarios en promedio durante 2023 a más de 670.000 en agosto de 2026. A nivel nacional, el total trepó de 635.000 a 932.000 barriles diarios en el mismo período, y se encamina a alcanzar el millón antes de fin de año. Lamelas destacó que ese salto convirtió a la Argentina en un país con superávit comercial energético, un resultado que, según dijo, “asombró al mundo”.

El Corredor Andes-Atlántico, la pieza estratégica que conecta pozos con puertos

Gran parte del discurso del embajador giró en torno al Corredor Andes-Atlántico (Andes Atlantic Corridor), una iniciativa conjunta entre Argentina y Estados Unidos firmada en Washington tres semanas antes del evento en Neuquén. El proyecto busca modernizar la infraestructura que conecta los pozos petroleros y las minas de las provincias cordilleranas con los puertos del Atlántico, para posicionar al país como proveedor confiable de energía y minerales críticos en las cadenas globales de suministro.

Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas.
Peter Lamelas disertó en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y Texas. (Embajada de Estados Unidos)

Lamelas vinculó ese corredor con el proyecto de exportación de gas licuado Argentina LNG, cuya decisión final de inversión (FID) se concretaría el 26 de noviembre, según confirmó semanas atrás Horacio Marín, presidente de YPF. También mencionó la iniciativa PAX Silica, que posiciona al país como socio clave de Estados Unidos en materia de minerales estratégicos.

En tanto, el tramo más político del discurso fue la advertencia sobre la tecnología vinculada al gobierno chino. Lamelas citó la ley de inteligencia de China y afirmó que obliga a las empresas a entregar datos sensibles al Partido Comunista Chino “sin control judicial y en secreto”. “No existe compañía privada en China. Todo existe bajo el régimen comunista”, sentenció.

El embajador llevó la cuestión al terreno concreto de Vaca Muerta. Mencionó que YPF utiliza más de 300 antenas de Starlink sobre sus pozos para conectar en tiempo real las operaciones con su centro de inteligencia artificial en Puerto Madero, donde cada pozo envía más de 35 millones de datos. “¿De qué sirve tecnología barata si después pueden entrar y llevarse los datos y quedarse con la llave de la casa? Lo barato a veces sale más caro”, advirtió, y remató: “La seguridad energética es seguridad nacional”.

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