Mientras se debate su futuro en la Argentina, otro auto apela a la historia para reinventarse en versión eléctrica

Peugeot mostró el conceto E-T16 en el Salón de Paris, como una reinterpretación del histórico y exitoso 205 T16 de Grupo B, que dominó el mundial de Rally en los años 80.

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El prototipo que Peugeot presentó en el Salón de París 2026 toma el nombre E-T16 y adelanta rasgos de la próxima generación del E-208. Su referencia histórica, sin embargo, es el Peugeot 205 T16, el modelo con el que la marca conquistó los títulos mundiales de rally con los potentes autos del Grupo B en los años 1985 y 1986.

La similitud con aquel auto es total e inconfundible, y representa también un cambio estético significativo para el actual 208, virando a la actual tendencia europea de usar los íconos de otras épocas para fortalecer su oferta de modelos eléctricos para los próximos años. Es algo que comenzó con Renault al reinterpretar el R5, el R4 y el Twingo (que probablemente llegue a Argentina en 2027), y que Stellantis también aplicó en este mismo Salón de París con el Citroën 2CV eléctrico.

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Pero si aquel auto tan exitoso en las carreras se destacaba por su bajo peso y gran potencia, cercana a los 600 CV, el modelo que Peugeot llevó al Salón de París 2026, llamado Peugeot E-T16 Concept, es más potente aún, ya que al ser un vehículo con propulsión únicamente eléctrica, ofrece nada menos que 816 CV a través de tres motores. La marca lo define como un adelanto de tecnologías, diseño e interfaces que podrán llegar al futuro Peugeot E-208, el modelo eléctrico actual.

Un vehículo Peugeot 205 T16 fue Campeón mundial de Rally en los años 1985 y 1986. Es la inspiración del nuevo estilo que adoptará el 208 eléctrico.

Una base para la transformación

El concept adopta una configuración con un motor eléctrico en el eje delantero y dos en el trasero. El sistema permite administrar de forma independiente el par de cada rueda posterior y repartir la potencia entre ambos ejes según las condiciones de conducción.

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Según los datos preliminares de la marca, el E-T16 acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza los 300 km/h desde parado en 16 segundos. Con esas cifras, pasa a ser el Peugeot de producción conceptual más potente de su historia, y solo desplazado por la versión real del 208 T16 Pikes Peak que estableció el récord de la subida estadounidense del mismo nombre en 2013.

La tracción integral eléctrica es uno de los ejes del proyecto desarrollado junto con Peugeot Sport. Los dos propulsores traseros permiten una vectorización de par que regula la entrega de fuerza a cada rueda, una solución pensada para mejorar la motricidad y el comportamiento en curva.

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La vista posterior es la que más semejanda muestra con el vehículo de los años 80.

El vehículo incorpora también varios programas de conducción que modifican la respuesta de los motores, el reparto de par y el funcionamiento de la suspensión. Entre ellos figuran un modo Track, orientado al uso en circuito, y otro que el conductor puede configurar.

Gran autonomía y rendimiento

Peugeot informó que la batería cuenta con un sistema de refrigeración derivado de la competición. El mecanismo enfría las celdas a través de sus paredes laterales, lo que le permite completar tres vueltas al Nürburgring Nordschleife a máximo rendimiento sin una reducción de potencia causada por alta temperatura.

Aunque su planteo visual y sus prestaciones lo acercan a un hiperdeportivo, el E-T16 Concept está equipado con una batería de 85 kWh en arquitectura eléctrica de 800 voltios. Peugeot estima una autonomía de hasta 400 kilómetros y anuncia que la recarga del 10% al 80% puede completarse en menos de 15 minutos.

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A nivel estético, el vehículo tiene varios guiños con el 205 T16. El color gris, la línea roja iluminada que recorre el perfil y las proporciones anchas buscan conectar al concept con el coche de rally de los años ochenta. También hay grandes entradas de aire, pasos de rueda ensanchados, un difusor posterior de dos niveles y un alerón de grandes dimensiones como en la última evolución del histórico auto de competición.

El Peugeot E-T16 es un vehículo conceptual eléctrico que reinterpreta el modelo 205 T16 de rallys para anticipar la nueva generación del 208.

Otro de los homenajes aparece en la parte trasera: el conjunto puede abrirse para exponer componentes mecánicos. En lugar del motor turboalimentado de cuatro cilindros que llevaba el 205 T16, quedan a la vista los dos propulsores eléctricos posteriores y elementos de la suspensión.

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Nueva firma luminosa y el volante del futuro

El E-T16 estrena una interpretación horizontal de las tres garras luminosas que identifican a Peugeot. Tres barras finas iluminadas aparecen tanto en el frontal como en la zaga y enmarcan el emblema de la marca. Este lenguaje, denominado “Futuro Felino”, está previsto para los próximos lanzamientos de la compañía y tendrá presencia en la siguiente generación del E-208.

En el habitáculo, el prototipo presenta una evolución del Peugeot i-Cockpit con una pantalla panorámica curva de 21 pulgadas. El elemento central es el sistema de dirección electrónica Hypersquare, que reemplaza al volante convencional por un mando de forma rectangular inspirado en los controles de competición.

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Durante el evento de presentación en el Salón de Paris, el CEO de Peugeot, Alain Favey, dijo que la marca deberá competir con los fabricantes chinos mediante diseño, identidad e innovación tecnológica, antes que por precio, algo en lo que se parece al concepto aplicado por Renault y Volkswagen, las otras dos marcas europeas que apelaron a autos icónicos del pasado reconvertidos en modelos eléctricos.

El interior del prototipo Peugeot E-T16 muestra centralmente el nuevo volante Hypersquare en el Salón de París 2026.

El contexto local

Para los argentinos, el Peugeot 208 es, además, un modelo de vital importancia en la industria automotriz, ya que es el único auto compacto de dos volúmenes que se fabrica a nivel nacional, en la planta de Stellantis en Palomar, provincia de Buenos Aires, y que está atravesando una época difícil, con una caída de ventas del 38% en el acumulado de los primeros 9 meses del año, pero aún mayor, superior al 40% en las ventas en Brasil, principal mercado de exportación del vehículo.

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Días atrás, el presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, se refirió a la situación particular de la planta argentina de Palomar con conceptos preocupantes, ya que dejó abierta la posibilidad de cerrar una planta de las dos que tiene la automotriz en Argentina, cerrar una o continuar sin modificaciones. “Todo puede ocurrir”, señaló.

Más allá de las recientes declaraciones del presidente regional de Stellantis, desde la filial argentina confirmaron que la producción de Peugeot 208 y 2007 está asegurada para todo 2026 y 2027 REUTERS/Benoit Tessier

“El libre mercado en Argentina nos ha dejado fuera de juego, y cualquier cosa puede pasar. Podríamos cerrar una o ambas fábricas, o podríamos mantenerlas. Pero el costo de producción es muy alto allí; el costo de la mano de obra, por ejemplo, duplica el de Brasil. Además, la cadena de suministro es corta; la mayoría de las piezas provienen de Brasil”, dijo el ejecutivo.

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Aunque desde la filial argentina confirmaron que la producción de Peugeot 208 y 2007 está asegurada para todo 2026 y 2027 inclusive, el futuro de estos dos modelos enfrenta un desafío mayúsculo ya que una planta automotriz funcionando con menos del 50% de su capacidad productiva no es eficiente y esa es la realidad actual de Palomar.

Entre las alternativas que podrían surgir, y que no fueron confirmadas por la marca, están la de separar la producción de ambos modelos llevando uno a la planta de Ferreyra y otro a Brasil, o seguir produciendo localmente uno de ellos e importar el restante, siempre y cuando las ventas no recuperen el nivel necesario para sostener una producción local de ambos vehículos.