El Banco Central volvió a realizar una fuerte compra de dólares y las reservas superaron los USD 50.000 millones

La autoridad monetaria ya superó en octubre la cantidad de compras de septiembre y agosto. (Foto: Reuters)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 182 millones este jueves y las reservas internacionales brutas cerraron la jornada por encima de los 50.000 millones de dólares.

Desde que comenzó la cuarta etapa del programa monetario, en enero, el Banco Central acumuló compras por 15.483 millones de dólares. El monto supera con creces la meta anual de USD 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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La entidad que preside Santiago Bausili intensificó la adquisición de dólares desde el cierre de septiembre, tanto a través del Mercado Libre de Cambios (MLC) como por fuera de ese segmento. En lo que va de octubre, incorporó USD 915 millones a sus reservas, una cifra superior a la de todo septiembre y también a agosto.

El mes pasado, el Banco Central había comprado USD 473 millones, el menor registro mensual de 2026. Ese desempeño quedó por debajo de los USD 768 millones de agosto y de los USD 2.162 millones de julio. Antes, las adquisiciones habían alcanzado USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

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“Con un promedio de absorción diaria que escaló a USD81 millones durante el mes corriente (cifra que supera holgadamente los registros de agosto y casi cuadruplica el desempeño de septiembre), las autoridades explicaron que la contracción del stock bruto respondió principalmente a desembolsos de menor escala a organismos internacionales y a variaciones desfavorables en la cotización de sus activos, factores de valuación y compromisos financieros que impidieron traducir de forma directa las compras del mercado cambiario en un crecimiento efectivo de las arcas oficiales”, destacó Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital.

En paralelo, las reservas internacionales brutas volvieron a superar los USD 50.000 millones al ubicarse en 50.040 millones de dólares. De esta manera, experimentó una suba de USD 318 millones, potenciada por la suba de la cotización internacional del oro. Se trata del mayor nivel de reservas en un mes.

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El dólar se mantuvo estable

El dólar mayorista cerró este jueves en $1.513, sin cambios respecto de la rueda anterior, en una jornada con operaciones por USD 510,7 millones en el segmento de contado. En lo que va de octubre, la cotización acumula una baja de seis pesos, equivalente al 0,4 por ciento.

La evolución del tipo de cambio oficial quedó por debajo de la inflación en los últimos 12 meses. Mientras la variación interanual de los precios supera el 33%, el dólar mayorista avanzó 133 pesos, o 9,6%, desde los $ 1.380 registrados el 15 de octubre de 2025.

El Central fijó el límite superior de las bandas cambiarias en 1.935,12 pesos. Así, la paridad mayorista se ubicó $ 422,12, o 27,9%, por debajo de ese tope.

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En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 para la venta por cuarta rueda consecutiva. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió cinco pesos, un 0,3%, y terminó en 1.545 pesos.

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