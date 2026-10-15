Economía

El Banco Central volvió a realizar una fuerte compra de dólares y las reservas superaron los USD 50.000 millones

La autoridad monetaria sumó USD 182 millones este jueves y acumula más de USD 900 millones en el transcurso de octubre

La autoridad monetaria ya superó en octubre la cantidad de compras de septiembre y agosto. (Foto: Reuters)
La autoridad monetaria ya superó en octubre la cantidad de compras de septiembre y agosto. (Foto: Reuters)
Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 182 millones este jueves y las reservas internacionales brutas cerraron la jornada por encima de los 50.000 millones de dólares.

Desde que comenzó la cuarta etapa del programa monetario, en enero, el Banco Central acumuló compras por 15.483 millones de dólares. El monto supera con creces la meta anual de USD 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

PUBLICIDAD

La entidad que preside Santiago Bausili intensificó la adquisición de dólares desde el cierre de septiembre, tanto a través del Mercado Libre de Cambios (MLC) como por fuera de ese segmento. En lo que va de octubre, incorporó USD 915 millones a sus reservas, una cifra superior a la de todo septiembre y también a agosto.

El mes pasado, el Banco Central había comprado USD 473 millones, el menor registro mensual de 2026. Ese desempeño quedó por debajo de los USD 768 millones de agosto y de los USD 2.162 millones de julio. Antes, las adquisiciones habían alcanzado USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

PUBLICIDAD

“Con un promedio de absorción diaria que escaló a USD81 millones durante el mes corriente (cifra que supera holgadamente los registros de agosto y casi cuadruplica el desempeño de septiembre), las autoridades explicaron que la contracción del stock bruto respondió principalmente a desembolsos de menor escala a organismos internacionales y a variaciones desfavorables en la cotización de sus activos, factores de valuación y compromisos financieros que impidieron traducir de forma directa las compras del mercado cambiario en un crecimiento efectivo de las arcas oficiales”, destacó Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital.

En paralelo, las reservas internacionales brutas volvieron a superar los USD 50.000 millones al ubicarse en 50.040 millones de dólares. De esta manera, experimentó una suba de USD 318 millones, potenciada por la suba de la cotización internacional del oro. Se trata del mayor nivel de reservas en un mes.

El dólar se mantuvo estable

El dólar mayorista cerró este jueves en $1.513, sin cambios respecto de la rueda anterior, en una jornada con operaciones por USD 510,7 millones en el segmento de contado. En lo que va de octubre, la cotización acumula una baja de seis pesos, equivalente al 0,4 por ciento.

La evolución del tipo de cambio oficial quedó por debajo de la inflación en los últimos 12 meses. Mientras la variación interanual de los precios supera el 33%, el dólar mayorista avanzó 133 pesos, o 9,6%, desde los $ 1.380 registrados el 15 de octubre de 2025.

El Central fijó el límite superior de las bandas cambiarias en 1.935,12 pesos. Así, la paridad mayorista se ubicó $ 422,12, o 27,9%, por debajo de ese tope.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 para la venta por cuarta rueda consecutiva. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió cinco pesos, un 0,3%, y terminó en 1.545 pesos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Banco CentralBCRAReservasDólarDivisasSantiago BausiliÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La deuda pública registró una leve suba en septiembre: los motivos del incremento y cómo evolucionaron los pasivos con el FMI

La Administración Central hizo operaciones financieras por USD 33.476 millones: USD 15.721 millones correspondieron a financiaciones y USD 17.755 millones a cancelaciones

La deuda pública registró una leve suba en septiembre: los motivos del incremento y cómo evolucionaron los pasivos con el FMI

El dólar operó estable y se alejó del techo de la bandas cambiaria

La divisa mayorista permaneció a $1.513, a unos $422,12 o 27,9% del límite del esquema oficial. Al público continuó a $1.535 para la venta en el Banco Nación

El dólar operó estable y se alejó del techo de la bandas cambiaria

La titular del FMI aseguró que la Argentina cancelará antes de tiempo su deuda y Caputo le respondió: “Te vas a sorprender”

El ministro de Economía participó de un panel en la asamblea anual del Fondo y el Banco Mundial en Tailandia. Defendió el modelo económico libertario y relativizó el riesgo electoral

La titular del FMI aseguró que la Argentina cancelará antes de tiempo su deuda y Caputo le respondió: “Te vas a sorprender”

Movistar dejará de existir como marca de telefonía celular: cuál va a ser el nuevo nombre

Telecom aceptó la venta de unos 6 millones de usuarios móviles y 200.000 clientes de internet fija a Metrotel, que operará bajo la marca Tuenti tras la compra de Telefónica Argentina

Movistar dejará de existir como marca de telefonía celular: cuál va a ser el nuevo nombre

Mientras se debate su futuro en la Argentina, otro auto apela a la historia para reinventarse en versión eléctrica

Peugeot revive el espíritu del 205 T16 campeón del mundo en los años 80, como un vínculo hacia la próxima generación del 208 eléctrico. En la Argentina se discute el futuro tras las recientes declaraciones del CEO regional

Mientras se debate su futuro en la Argentina, otro auto apela a la historia para reinventarse en versión eléctrica

DEPORTES

“Tuve una vida oscura”: las fuertes revelaciones de Mike Tyson a los 60 años

“Tuve una vida oscura”: las fuertes revelaciones de Mike Tyson a los 60 años

La lesión de Lautaro Martínez que encendió las alarmas de la selección argentina: el comunicado del Inter

“Nefasto”: las repercusiones sobre el polémico informe que le recomendaba al Barcelona “no fichar” a Messi cuando tenía 13 años

El nuevo comunicado de Lisandro Martínez tras la polémica con la dirigencia del United: la sanción que pone en vilo su futuro

Argentina será sede por primera vez del Mundial de Powerchair Football y buscará ser protagonista

TELESHOW

La dura crítica de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras su separación con Emanuel: “Me parece que esta no es la manera”

La dura crítica de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras su separación con Emanuel: “Me parece que esta no es la manera”

Fede Bal recordó su separación con Sofía Aldrey y dio un detalle desconocido sobre el inicio del “Lavarropas Gate”

Ivana Figueiras mostró el anillo de compromiso que le dio Darío Cvitanich: “Ahora sí”

El particular motivo por el que Dillom prefiere no realizar juntadas en su casa

Zorrito Von Quintiero pasó por Infobae en Vivo y habló del homenaje a Charly García: "Es mucho tesoro cultural"

INFOBAE AMÉRICA

El déficit comercial de bienes de El Salvador superaría los USD 18,000 millones en 2026, según la CEPAL

El déficit comercial de bienes de El Salvador superaría los USD 18,000 millones en 2026, según la CEPAL

Condenan a 50 años a hombre que “obligó a su esposa a beber un líquido que contenía sustancias tóxicas” en El Salvador

Estados Unidos envió más helicópteros Black Hawk a Panamá tras el terremoto y niega despliegue de 600 militares

Qué hizo una productora panameña para ser reconocida por la FAO entre las 100 heroínas

Altair Rodríguez, la productora dominicana que imita al bosque para cultivar cacao: agroecología y compostaje urbano