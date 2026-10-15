Movistar dejará de existir como marca de telefonía celular: cuál va a ser el nuevo nombre

Telecom aceptó la propuesta de Metrotel valuada en 450 millones de dólares para cumplir las exigencias de la Autoridad Nacional de la Competencia.

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La marca Movistar comenzará a desaparecer del mercado argentino de telefonía móvil a partir del traspaso de parte de sus clientes a Tuenti, la enseña que utilizará Metrotel para ingresar al negocio masivo. El cambio forma parte de la desinversión exigida a Telecom Argentina para recibir la aprobación definitiva de la compra de Telefónica de Argentina.

La operación prevé que cerca de 6 millones de usuarios de telefonía celular dejen de pertenecer a Movistar y pasen a la nueva compañía. También abarca unos 200.000 clientes de internet fija. El directorio de Telecom aceptó la propuesta de Metrotel, valuada en USD 450 millones, y las partes deberán completar los contratos definitivos e instrumentar el acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

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Parte de los usuarios de Movistar, mientras tanto, quedarán dentro del ecosistema de Telecom Argentina, que controla la red de Personal, y se manejarán con sus propias marcas.

El proceso tendrá una consecuencia visible para millones de personas. Quienes sean incluidos en la cartera transferida recibirán primero una comunicación de Movistar y, más adelante, otra de Tuenti, según indicaron fuentes de Telecom. El cambio será gradual y comenzará en los próximos días, con la expectativa de que la nueva marca tenga operación propia antes de que termine el año.

Tuenti será la marca con la que Metrotel buscará operar en telefonía móvil

La salida de Movistar del segmento móvil se vincula con la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. La empresa adquirió la filial local por USD 1.245 millones, una transacción que involucró una compañía con alrededor de 20 millones de clientes entre servicios móviles y banda ancha.

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Para evitar una mayor concentración del mercado, Telecom debía desprenderse de una porción de esos activos y usuarios. La ANC ya había aprobado a Metrotel como adquirente. Con la aceptación de la oferta, resta la presentación formal del acuerdo definitivo ante el organismo para ejecutar la transferencia.

La marca elegida será Tuenti, que volverá a tener presencia en la Argentina bajo una estructura distinta. Metrotel aportará la infraestructura y los servicios requeridos para atender a los usuarios que reciba. El objetivo es consolidar un tercer competidor de escala en un mercado donde Personal, de Telecom, y Claro concentran una parte relevante de las líneas móviles.

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La transferencia de activos abarca derechos de uso de espectro radioeléctrico y tendidos de fibra óptica en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Difusión)

La transición no implica que todos los clientes de Movistar se mudarán a Tuenti. Telecom conservará una porción de los usuarios y activos que compró con Telefónica. La operación de desinversión alcanza la cartera definida en la propuesta de Metrotel, que reúne aproximadamente seis millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija.

El acuerdo incluye espectro, fibra óptica y uso compartido de redes

Los USD 450 millones no corresponden solo a la cartera de clientes. El acuerdo contempla derechos de uso de espectro radioeléctrico, elementos de infraestructura física y la transferencia de determinados contratos necesarios para el funcionamiento del negocio.

Entre los activos figura el núcleo de red, conocido en la industria como core, y componentes de la red de fibra óptica hasta el hogar desplegada en la Ciudad de Buenos Aires. Esos recursos son centrales para brindar conectividad y administrar el tráfico de datos y llamadas de los usuarios que migrarán desde Movistar.

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Telecom y Metrotel también prevén firmar un acuerdo marco para compartir infraestructura. Ese entendimiento incluirá mecanismos de uso conjunto de redes de acceso radioeléctrico, servicios de roaming y coubicación de infraestructura pasiva, como torres, sitios técnicos y otros soportes físicos. Además, Telecom prestará servicios transitorios durante la puesta en marcha de la nueva operación.

La transacción considera asimismo un convenio para el uso de la marca Tuenti en la Argentina. De ese modo, Metrotel tendrá una identidad comercial para captar y conservar clientes en el negocio móvil, mientras avanza con la integración de los servicios y los activos adquiridos.

El cambio accionario de Metrotel no modifica la autorización de competencia

La empresa que recibirá los activos también atravesó modificaciones en su estructura de propiedad. El 51 % de Metrotel quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, a través de Nippur Fiber Holding. El 49 % restante fue adquirido por Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth.

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Telecom aceptó la propuesta de Metrotel valuada en 450 millones de dólares para cumplir las exigencias de la Autoridad Nacional de la Competencia. (Foto: Shutterstock)

Los fondos estadounidenses Blackstone y Riverwood Capital, que participaban en la compañía, dejaron de ser accionistas. Según fuentes al tanto del proceso, ese cambio no altera lo definido por la autoridad de competencia porque los nuevos compradores no tendrían participación en el mercado argentino de telefonía móvil.

Booth preside Booth American Company, una firma de inversión enfocada en banda ancha, medios y telecomunicaciones. En su trayectoria figura la creación de una división europea de banda ancha en el Reino Unido y su participación, junto con Goldman Sachs, en European Cable Capital Partner, vinculada a Diamond Cable Communications, luego conocida como Virgin Media.

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Hasta ahora, Metrotel se enfocaba en una red propia de fibra óptica y una cartera orientada principalmente a grandes compañías y clientes corporativos. La incorporación de millones de líneas móviles y de accesos de internet fija modifica la escala de su actividad y la ubica frente al desafío de atender al público masivo bajo la marca Tuenti.

La gestión de la empresa continuará a cargo de su CEO, Sebastián Bardengo, quien ocupa el puesto desde 2023. El próximo paso será completar la documentación final con Telecom y formalizarla ante la ANC, mientras comienza el contacto con los clientes alcanzados por el traspaso.

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