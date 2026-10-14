“El costo de revertir es más alto”: la consultora de un exministro asegura que el modelo seguirá aunque Milei no reelija en 2027

De cara a las elecciones de 2027, Abeceb evaluó qué tan probable es un cambio en las reglas de juego económicas. (Foto: Europa Press)

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Con las elecciones presidenciales de 2027 ya en agenda, el sector privado argentino empezó a preguntarse cómo prepararse ante un nuevo ciclo electoral. La Argentina tiene un historial de alta volatilidad y cambios bruscos en esos períodos, con incertidumbre financiera y virajes de rumbo que dejaron contratos incumplidos y reglas reescritas. Pero algo cambió de cara al próximo turno: hay quienes sostienen, con datos en la mano, que el superávit fiscal, la estabilidad cambiaria y el rumbo macroeconómico consolidados durante la actual gestión seguirán vigentes independientemente de quién ocupe el cargo de presidente a partir del 10 de diciembre del año que viene.

Abeceb, la consultora liderada por Dante Sica y cuya presidenta y CEO es Mariana Camino, elabora desde noviembre de 2023 el Índice de Reversión del Modelo (IRM), una herramienta que procesa 22 series cuantitativas de fuentes públicas y privadas para responder una pregunta concreta de negocio: qué tan probable es que el sistema político decida revertir las reglas de juego actuales. El índice combina cuatro dimensiones —macroeconómica, político-social, institucional-legal y micro & negocios— y construye una lectura trimestral comparable desde el inicio de la gestión Milei hasta la actualidad.

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Los números del IRM muestran una tendencia a la baja. El índice cayó 22% entre noviembre de 2023 y el tercer trimestre de 2026, pasando de 53 a 42 puntos sobre una escala de 0 a 100, donde un valor más alto indica mayor probabilidad de reversión. El descenso fue impulsado principalmente por la dimensión macroeconómica, que pasó de 75 a 30 puntos: la desinflación, la convergencia de la brecha cambiaria a cero y la acumulación de reservas eliminaron lo que hasta hace poco era el principal vector de vulnerabilidad del modelo.

El riesgo migra de la macro hacia lo social y lo productivo

La mejora macroeconómica, sin embargo, no despeja todos los frentes. Para el cuarto trimestre de 2026, desde Abeceb advierten que la atención debería concentrarse en los ejes político-social y micro & negocios. El desgaste preelectoral, la caída de imagen del gobierno y cierta conflictividad social configuran una dimensión político-social que el índice clasifica como “desafiada”, mientras que la transformación de la estructura productiva mantiene al segmento micro en “tensión”.

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La consultora ABECEB identificó cuatro sectores exportadores como los principales motores del cambio estructural en la economía argentina REUTERS/Agustín Marcarian

El riesgo, en síntesis, ya no viene de un shock financiero sino de la fricción social y microeconómica.

Esa tensión se explica en parte por la convivencia de dos velocidades dentro de la misma economía. Por un lado, el boom exportador: la Argentina proyecta USD 100.000 millones en exportaciones para este año, un registro que la consultora describe como un cambio estructural de la matriz productiva, sostenido por cuatro sectores —energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento— que en conjunto explican la mayor parte de ese volumen y que ya no dependen de la estacionalidad del agro.

Por otro, el mercado interno sigue sin encontrar tracción, con el consumo, el empleo y la recuperación salarial rezagados respecto al dinamismo que muestran los sectores exportadores.

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El RIGI y los contratos firmados hacen difícil cualquier marcha atrás

Uno de los argumentos centrales del análisis de Abeceb es que una parte relevante del cambio en curso ya se volvió difícil de desandar. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque es una ley, tiene contratos firmados, inversiones en curso y litigios internacionales asociados que acotan la discrecionalidad de cualquier gobierno futuro. A eso se suman gasoductos operativos —como el VMOS—, acuerdos de largo plazo y capital hundido en sectores de energía, minería y agroindustria. “El costo de revertir es más alto que el de continuar”, sintetizó Camino durante la presentación del índice.

Esa lógica es la que alimenta la tesis central del IRM: frente a un año electoral, hay incentivos concretos para que cualquier administración, independientemente de su signo político, continúe con el cambio de tejido productivo y de matriz exportadora en lugar de desarmarlo.

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Las decisiones de inversión no deberían esperar al resultado electoral

El foro de Abeceb se realizará el próximo 5 de noviembre en el Faena Art Center de Buenos Aires y convocará a líderes políticos, empresarios y referentes internacionales como el expresidente Mauricio Macri; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Daniel Hadad, fundador de Infobae; Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista, entre otros.

El presidente Javier Milei encabeza un esquema económico que, según Abeceb, tiene cada vez menos chances de revertirse. (Foto: Europa Press)

De cara a ese evento, la consultora propuso debatir el lugar que deberá ocupar la Argentina en un contexto mundial cada vez más desafiante, justo cuando el FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica.

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Ese escenario convive con un contexto local también complejo. Por un lado, los sectores exportadores traccionan con fuerza; por el otro, hay industrias que atraviesan un proceso de reconversión forzosa, presionadas por la apertura importadora y la pérdida de competitividad frente a productores del exterior.

La consultora distingue tres grupos de empresas con situaciones muy distintas. El primero opera en sectores de punta, se financia en el exterior con tasas competitivas y toma decisiones de inversión de largo plazo sin que la coyuntura electoral las condicione. El segundo trabaja con una combinación de producción local e importada y puede adoptar una posición de mayor cautela. El tercero atraviesa un proceso de reconversión forzosa o de salida del mercado.

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La competitividad, advierten desde la consultora, ya no es sectorial sino empresa por empresa, con cada organización obligada a encontrar su lugar dentro de cadenas de valor que se reorganizan a escala global.

En ese marco, desde Abeceb sostienen que 2027 es el año para tomar decisiones, y que las industrias en transformación tienen tiempos propios que no coinciden necesariamente con los del calendario político. El contexto internacional suma presión adicional: un orden global con reglas menos definidas, tensiones geopolíticas que pasaron de ser un dato de contexto a una variable de planeamiento estratégico, y un mundo que crecerá menos en los próximos años. Para América Latina, y para la Argentina en particular, esa reconfiguración implica una ventana de oportunidad como proveedora de recursos y alimentos en un escenario de alta demanda, aunque la consultora subraya que esa ventana no estará abierta indefinidamente.

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