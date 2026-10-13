Se agravó la crisis global de bonos soberanos y pone a prueba la baja del riesgo país argentino

Estados Unidos concretó un acuerdo con Rusia para abastecerse de diésel y gasoil ante el alza del costo de los combustibles. (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

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Hoy la Argentina comienza a operar en un mundo que ayer se complicó. La crisis de los bonos soberanos, que tiene como protagonistas centrales a Estados Unidos, Europa y Japón, se agravó.

Pero el país más apremiado es Francia, que, con un rendimiento de sus bonos del 5%, el más alto desde 2002, alcanzó un riesgo país de 160 puntos básicos. Ningún país europeo superó los 100 puntos. Grecia está en 99 puntos e Italia en 95. Después todos se ubican por debajo de los 50 puntos.

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El conflicto se agravó. Rusia atacó centrales eléctricas de Ucrania y contradijo a Trump, que había asegurado que existía un acuerdo entre ambas partes para no atentar contra las fuentes de energía, incluidas las refinerías. Trump acaba de firmar un acuerdo con Rusia para proveerse de diésel y gasoil, combustibles clave para el transporte. La reacción de la oposición al quebrar el bloqueo fue intensa. La necesidad tiene cara de hereje. Los combustibles en Estados Unidos están a punto de quebrar el récord. La nafta está en USD 4,50 por galón, lo que equivale a USD 1,15 por litro. Este precio es promedio. Algunos estados tienen precios más altos que otros. En California la nafta supera los 5 dólares.

Pero el precio que preocupa es el del gasoil que cotiza a USD 6,25 por galón o USD 1,65 por litro, en tiempos en que se avecina el invierno y la demanda alcanza los niveles más altos del año. Para los estadounidenses, el gasoil a ese precio representa un aumento de los gastos de USD 900 por familia. Es una enorme caída del salario que acompaña a las tasas hipotecarias que rozan 8% y al aumento de los alquileres.

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En Europa el panorama es más grave. La crisis francesa ha derribado las acciones de los bancos más grandes del continente que tienen en su cartera bonos galos cuya calificación será revisada por Moody’s el 23 de octubre. Además, el Banco Central Europeo (BCE) está por subir las tasas porque la inflación está en 3,80% y la mayorista de setiembre dio 1,8% en el mes. Los meses que vienen adelantan una inflación mayor por la dependencia de la importación de combustibles.

Por otra parte, los mercados esperan que mañana Estados Unidos difunda el dato de inflación.

La tensión está en todos lados. La Argentina hoy se encontrará con un dólar que tuvo una fuerte alza de 0,21% frente a las seis principales divisas del mundo. Esto implica una devaluación del yuan, que en una semana perdió 0,18% de su valor, y del euro, que cayó por debajo de 1,12. Ambas divisas son clave en las reservas. La suba del oro puede atenuar esta adversidad.

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El aumento en el precio del gasoil representa un gasto adicional de 900 dólares por familia en el mercado estadounidense. (REUTERS/Fred Greaves/File Photo)

El otro problema son las acciones de Inteligencia Artificial. Corea dio el aviso. La Bolsa coreana bajó ayer 3% y en el semestre acumula 26% porque Taiwán lo superó como el centro de la IA. Los inversores venden acciones coreanas para comprar taiwanesas. El dato trasciende a la región, porque trae preocupaciones sobre una burbuja en este sector que recuerda a las Telco. Cuando aparecieron los primeros teléfonos celulares, las empresas se endeudaron para ganar licitaciones donde el costo de entrar al mercado cotizaba por habitante. Con el tiempo aparecieron nuevos jugadores con tarifas más bajas y las principales empresas de telecomunicaciones, fuertemente endeudadas, padecieron una crisis de grandes dimensiones. Grandes empresas desaparecieron del mercado, otras se fusionaron o fueron compradas. Se disolvió en ese momento la leyenda de “las siete hermanas”, como se llamaba a las empresas de comunicaciones más grandes del mundo.

Al analizar estos datos, la pregunta es qué hubiera pasado con la Argentina si no hubiera tenido superávit fiscal. Sudamérica está casi al margen de esta crisis mundial y la Argentina tendría mejor riesgo país si no fuera por las dudas electorales. El resultado del ballotage en Brasil, el 25 de octubre, es clave. Si gana Flavio Bolsonaro, el favorito teórico, la confianza en la Argentina puede subir, pero con límites por los problemas políticos internos.

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La Fundación Mediterránea en su informe señala que “en un escenario de desaceleración inflacionaria y con una depreciación del tipo de cambio por debajo de la dinámica de precios, el sostenido flujo hacia la divisa responde fundamentalmente a una reconfiguración de portafolios ¿El motivo? Por un lado, los débiles indicadores de actividad económica afectan la probabilidad percibida de reelección de Milei; por otro, el temor de una eventual reversión hacia esquemas de dominancia fiscal e intensificación del control de cambios que representa la oposición, un combo que termina anticipando el impacto del proceso electoral del próximo año”.

El evento importante de hoy será la licitación de Bonos del Tesoro que tiene que renovar casi $5 billones de la LECAPS16O6 pero que pueden ser cubiertos con holgura porque el Tesoro tiene depositados $8 billones en el Banco Central.

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Según Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. “el menú es acotado con solo 4 instrumentos ofrecidos (Tasa fija, TAMAR, Dual CER/TAMAR y Dual DLK/TAMAR). Luego de cuatro licitaciones consecutivas sin ofrecer títulos con vencimientos post-elecciones, la compresión de rendimientos de los últimos días permite volver a ofrecer Duales 2028 y 2029. En cambio, por cuarta subasta consecutiva sigue sin reabrirse el Bonar en dólares AO29, que actualmente rinde 12%. La liquidez del sistema se ubica en niveles razonables en torno a $1,5 billones, con lo cual el Tesoro podría apuntar a un rollover cercano al 100%, tal como sucedió en las últimas cuatro subastas”.

Para F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, “esta vez, Finanzas cambió la estrategia de colocaciones cortas por una que incluye una LECAP con vencimiento en enero de 2027 e instrumentos con vencimientos entre enero de 2028 y diciembre de 2029 entre los que se encuentran el dual TAMAR / DL a enero 2028. Es probable que la LECAP absorba la gran mayoría del monto a vencer y con el resto el gobierno intente estirar vencimientos más allá de 2027 para bajar riesgos de tensión en el tránsito a las elecciones presidenciales. Los hard dollar siguen brillando por su ausencia y esto es un punto débil para enfrentar los vencimientos en moneda extranjera del año próximo junto con una eventual mayor demanda de divisas de privados”.

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Anoche, el escenario en el mercado overnight no era optimista. El S&P 500 y el Nasdaq abrieron en rojo. La buena noticia es que el petróleo Brent estaba con una leve baja de 0,8% a USD 105,76. El Bitcoin seguía en caída y apuntaba a un piso de USD 81.000, mientras el dólar se mantenía estable.

En el mercado local, los bonos soberanos son la incógnita. Lo ideal es que el riesgo país se mantenga por debajo de los 600 puntos.