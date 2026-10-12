La dura queja de Marcos Galperin contra la norma del BCRA que obliga a informar el costo financiero de los préstamos de su app

Galperín advierte que el CFTEA refleja un costo que no se aplica en "decenas de millones de préstamos otorgados". (Bloomberg)

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El costo de un préstamo puede expresarse de distintas maneras y no siempre resulta claro cuál es el número que refleja lo que realmente paga quien toma un crédito. Tasa nominal, tasa efectiva, Costo Financiero Total (CFT): cada indicador responde a un cálculo diferente, y la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece qué debe mostrar exactamente una entidad financiera a sus clientes.

Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, cuestionó dicha normativa y aseguró que la información que el BCRA obliga a compartir con los usuarios puede ser “falsa” e “incorrecta”.

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Todo comenzó con una publicación del economista Agustín Etchebarne en la red social X. Bajo el encabezado “Educación financiera básica”, escribió: “Jamás tomes un préstamo a tasas altas. Tienes que mirar el costo financiero total. Es preferible ahorrar y que los intereses jueguen a tu favor”. El mensaje incluía la captura de pantalla de una simulación de préstamo de Mercado Pago, en la que el usuario recibe $10.000 en su cuenta y paga 12 cuotas fijas de $1.208,02, para un total a pagar de $14.496,24. La pantalla muestra además una Tasa Nominal Anual (TNA) de 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 79,59% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de 102,36 por ciento. Este último dato aparece resaltado con un trazo verde, y la imagen incluye la leyenda “Baratitos los préstamos de MELI”.

Marcos Galperín respondió a esa publicación con el siguiente mensaje: “El ‘Costo Financiero Total Efectivo Anual’ que el BCRA obliga a publicar es FALSO, INCORRECTO (y por ende INFLACIONADO). Asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence. En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre NUNCA”.

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La publicación de Marcos Galperín sobre el CFTEA. (X)

El cuestionamiento del fundador de Mercado Libre se dirige, así, al indicador que el BCRA exige publicar y a los supuestos con los que, según plantea, se calcula.

Qué establece la normativa del BCRA

Las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito” disponen que las tasas deben expresarse de forma homogénea y transparente, con el objetivo de que los usuarios del crédito cuenten con “elementos comparables para su evaluación”. Para eso, en los contratos, recibos y demás documentos donde se detallen tasas o importes de intereses, debe constar la tasa de interés anual pactada, la tasa efectiva anual, si la tasa es fija o variable y el Costo Financiero Total (CFT). Cuando se publicita un crédito y se menciona la cantidad de cuotas, su importe o la tasa de interés, la publicidad debe exponer de forma legible y destacada la TNA, la TEA, el CFT y el carácter fijo o variable de la tasa.

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Tuit Agustín Etchebarne (VisualesIA)

La norma también regula cómo se muestra el dato. En una publicidad, el CFT debe colocarse en una tipografía de color destacado y de un tamaño al menos cinco veces mayor que el utilizado para informar la TNA. En los documentos de relación con usuarios de servicios financieros, el valor numérico del CFT y el signo “%” deben identificarse de manera legible y destacada: con al menos el doble del tamaño del resto de la información, o con una tipografía resaltada o un color distinto. Estas exigencias alcanzan a las entidades financieras y también a los proveedores no financieros de crédito comprendidos en las normas del BCRA.

Qué es el CFT y en qué se diferencia del CFTEA

En su sitio web, el BCRA define al CFT de la siguiente manera: “El Costo Financiero Total (CFT) es la principal variable que se debe tener en cuenta al elegir un préstamo personal, prendario o hipotecario, ya que es el mejor indicador del costo global que deberá afrontar el cliente. El CFT está compuesto por la tasa de interés nominal anual (TNA) y por todos aquellos costos asociados a la operación que impliquen la retribución de un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos”. Y agrega: “El CFT se expresa en forma de tasa de interés nominal anual, en tanto por ciento con dos decimales”.

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El Banco Central sostiene que el CFT es el mejor indicador del costo global que deberá afrontar el cliente.

La normativa, por su parte, establece que “el CFT se expresará en forma de tasa efectiva anual, en tanto por ciento con al menos un decimal, y se determinará agregando a la tasa de interés el efecto de las comisiones y cargos asociados a la operación, cualquiera sea su concepto”. El texto detalla qué conceptos se computan, entre ellos las primas de seguros requeridas como condición para obtener el crédito, los gastos de apertura y mantenimiento de cuentas asociadas a la financiación y el IVA sobre los intereses cuando quien toma el préstamo es consumidor final. Otros conceptos, como los impuestos que gravan los préstamos personales y prendarios, no se incluyen en el cálculo.

La diferencia entre el CFT y el CFTEA está, entonces, en la forma de expresarlo: el CFTEA es el costo financiero total expresado como tasa efectiva anual, que es la que la norma establece. La TNA es la tasa de interés que se aplica sobre el capital sin contemplar que los intereses se acumulan período a período. La TEA sí incorpora esa capitalización.

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En la simulación difundida por Etchebarne, una TNA de 60% equivale a una tasa mensual de 5%; aplicada mes a mes durante un año, con los intereses acumulándose, da como resultado la TEA de 79,59%. A esa TEA, el CFTEA le suma los cargos y los impuestos asociados al préstamo, y en la simulación llega a 102,36%. A esa capitalización de los intereses remite el planteo de Galperín cuando señala que el indicador asume que se paga “interés sobre los intereses”.

Las recomendaciones del BCRA a los usuarios

Además de la normativa, el BCRA difunde recomendaciones para quienes piden un préstamo personal. El organismo indica que, antes de aceptar, conviene comparar opciones y revisar cuánto dinero se recibirá, cuánto se pagará por mes, cuánto se devolverá en total, la cantidad de cuotas, el plazo, el CFT y qué sucede si hay una demora en el pago. Sobre la cuota, señala que no alcanza para comparar: “La cuota, por sí sola, no alcanza para saber cuánto cuesta un préstamo”.

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El BCRA recomienda analizar con cuidado las tasas de interés de los préstamos antes de solicitarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el CFT, el BCRA sostiene que “muestra cuánto cuesta realmente un préstamo. Incluye intereses, comisiones, seguros, IVA y otros cargos”. Por eso, recomienda mirar ese dato y no solo la cuota o la tasa de interés, ya que la TNA, explica, “muestra únicamente la tasa de interés”. El organismo agrega que el CFT se expresa como una tasa anual y permite comparar el costo de distintas alternativas de financiación, y que para saber cuánto se devolverá en total también hay que considerar el monto recibido, el plazo y las cuotas. Finalmente, recomienda revisar las fechas de vencimiento y conocer qué cargos o consecuencias están previstos en caso de demora.

Las tasas de Mercado Pago

No es la primera vez que se discute públicamente sobre el valor de las tasas de interés de los préstamos otorgados por las empresas. En agosto, cuando se difundió que Mercado Pago cobraba intereses de hasta 1.375% por sus préstamos, la empresa explicó cuáles son las variables que entran en juega la momento de determinar el costo del financiamiento.

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En concreto, desde Mercado Pago explicaron que la tasa de cada usuario se determina según su perfil de riesgo individual y mejora a medida que construye historial de pago. El CFTEA más alto corresponde a los montos más bajos y a usuarios sobre los que la compañía todavía no tiene información suficiente, y cerca del 2% de los préstamos se otorga con ese valor.

En ese momento, la empresa también precisó que “el CFTEA no equivale a lo que el usuario devuelve”: en un préstamo de $100.000 a una TNA de 50% en 12 cuotas, por ejemplo, el CFTEA podría ubicarse en torno al 100%, pero el total a pagar rondaría los $135.000, porque “el indicador expresa el costo como si el crédito se extendiera los doce meses, mientras que en la práctica el capital se devuelve en cuotas”.

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