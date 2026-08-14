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Por qué la billetera virtual más grande de la Argentina cobra intereses de hasta 1.375% en sus préstamos

Detrás de la cifra que más llama la atención hay un mecanismo de cálculo que combina intereses, cargos e impuestos, y una lógica de scoring que asigna condiciones distintas según el perfil de cada usuario

Mercado Pago - Inclusión Financiera
La TNA mínima para la línea de consumo y los préstamos personales de Mercado Pago es de 48%, mientras que la máxima llega a 249%.
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Los créditos a través de billeteras virtuales y fintechs despiertan dudas respecto a cuál es el costo de financiarse fuera de la banca tradicional. Los préstamos personales, las líneas de consumo y las tarjetas de crédito conviven con distintas formas de expresar una tasa de interés, y esa multiplicidad suele generar confusión a la hora de saber cuánto termina pagando realmente quien pide un crédito.

En el caso de Mercado Pago, la plataforma de pagos y créditos del ecosistema de Mercado Libre, esa discusión se activó a partir de una cifra que llama la atención a primera vista: un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) que puede llegar hasta 1.375,94 por ciento. El número, tomado de manera aislada, puede llevar a interpretaciones erróneas sobre lo que efectivamente paga un usuario.

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Para entender ese porcentaje es necesario primero diferenciar los tres indicadores que conviven en cualquier producto de crédito: la Tasa Nominal Anual (TNA), la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el propio CFTEA. Cada uno de ellos responde una pregunta distinta y su combinación permite tener una lectura completa del costo de un préstamo.

Tres tasas, tres preguntas distintas

La TNA es la tasa de interés nominal que se aplica sobre el capital prestado, sin contemplar la capitalización de intereses a lo largo del año. Es la referencia más habitual y la que suele comunicarse primero, pero por sí sola no refleja el costo final de un crédito, ya que no incorpora el efecto de que los intereses se acumulan período a período.

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La TEA, en cambio, sí incorpora ese efecto de capitalización. Es la tasa que resulta de aplicar el interés compuesto a lo largo de un año y, por lo tanto, siempre es más alta que la TNA de la que se desprende. La TEA responde a la pregunta de cuánto crece efectivamente la deuda en términos de interés puro, sin sumar todavía otros conceptos.

Al puesto de contador le pagan S/ 3.116.
El CFTEA suma a la tasa de interés los cargos administrativos y los impuestos, por lo que siempre resulta más alto que la TNA de un mismo crédito.

El CFTEA es el indicador que más información concentra. A la TEA le suma los cargos administrativos, los seguros cuando corresponden y los impuestos, como el IVA, que se aplican sobre el crédito. Es, en definitiva, el costo total que asume quien toma un préstamo, expresado en términos anuales. Por eso es el número que exige la normativa vigente para que los créditos de distintas entidades puedan compararse entre sí, más allá de que cada una arme su oferta con una combinación distinta de tasa, plazos y cargos.

Las tasas vigentes en los préstamos de Mercado Pago

De acuerdo a la información publicada por la propia compañía, la línea de consumo y los préstamos personales de Mercado Pago tienen hoy una TNA que va de un mínimo de 48,00% a un máximo de 249 por ciento. Esa TNA mínima equivale a una TEA de 60,12% y a un CFTEA de 76,36%, mientras que la TNA máxima se traduce en una TEA de 863,48% y en el mencionado CFTEA de 1.375,94 por ciento.

En el caso de la tarjeta de crédito, las tasas compensatorias parten de una TNA de 84,11%, con una TEA de 125,54% y un CFTEA de 165,76%, mientras que las tasas punitorias, que se aplican ante un incumplimiento de pago, tienen una TNA de 42,06%, una TEA de 51,20% y un CFTEA de 64,63 por ciento. Los plazos vigentes para la línea de consumo y los préstamos personales van de un mínimo de 7 días a un máximo de 24 meses.

Quiénes pagan las tasas más altas

La brecha entre la TNA mínima y la máxima, y su correlato en el CFTEA, responde a que Mercado Pago define la tasa de cada usuario en función de un perfil de riesgo individual. Desde la compañía explicaron que “la TNA que ofrece Mercado Pago (hoy la mínima es de 48%) se determina en función del perfil de riesgo individual y mejora a medida que el usuario construye historial y demuestra buen comportamiento de pago”. En los segmentos de menor riesgo, agregaron, “somos muy competitivos con las tasas respecto a la banca tradicional”.

Esa lógica es la que explica los valores más altos de la escala. “Si se trata de alguien a quien aún no conocemos, ofrecemos una línea inicial mínima (desde $5.800) con una tasa que refleja ese escenario de riesgo; pero cuando el usuario demuestra un comportamiento de pago saludable, sus condiciones mejoran automáticamente: el límite se amplía y la tasa baja”, detallaron desde Mercado Pago. El CFTEA de 1.375,94% corresponde, entonces, a los montos más bajos y a los usuarios sobre los que la compañía todavía no cuenta con información suficiente para ofrecer condiciones más favorables. Actualmente, cerca de un 2% de los préstamos otorgados por Mercado Pago se ofrecen con el CFTEA más alta.

El modelo de evaluación crediticia de la empresa analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real para definir las condiciones de cada usuario. (Europa Press)
El modelo de evaluación crediticia de la empresa analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real para definir las condiciones de cada usuario. (Europa Press)

Para definir esas condiciones, Mercado Pago recurre a un sistema propio de evaluación crediticia. “Para ampliar el acceso a financiamiento a millones de personas que no son alcanzadas por el sistema tradicional, contamos con un modelo de scoring propio que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios dentro y fuera de nuestro ecosistema, analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real”, señalaron desde la empresa. Ese modelo, agregaron, “nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, personalizar condiciones y otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios”.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el Costo Financiero Total Efectivo Anual no se condice exactamente con lo que el usuario debe reintegrar. Si una persona toma un crédito de 100.000 pesos a una TNA de 50%, a pagar en 12 cuotas, el CFTEA de esa operación podría ubicarse en torno al 100 por ciento. Eso no significa que al cabo del año deba devolver 200.000 pesos. En ese ejemplo específico, el total a pagar, sumando capital, intereses, cargos administrativos e impuestos, rondaría los 135.000 pesos. La diferencia se explica porque el CFTEA es una tasa anualizada que expresa el costo financiero como si el crédito se extendiera durante los doce meses completos, mientras que en la práctica el capital se va devolviendo de a cuotas y el saldo sobre el que se calculan los intereses disminuye mes a mes.

Morosidad y respaldo del modelo de crédito

Uno de los puntos que suele discutirse cuando se analiza el crédito otorgado por fintechs es el nivel de morosidad, que habitualmente se compara con el de la banca tradicional. Sobre ese punto, desde Mercado Pago sostuvieron que “el ratio de mora de Mercado Pago se encuentra en línea con el de los principales bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas”. Y remarcaron que “este nivel de irregularidad es comparable al de la banca privada, aún cuando incluimos a segmentos que el sistema tradicional suele considerar de mayor riesgo, y está significativamente por debajo del promedio de irregularidad de entidades no bancarias”.

El acceso al crédito, de todos modos, no siempre se agota en una sola entidad. Según un relevamiento de CENDEU, más del 40% de las personas que toman su primer crédito con Mercado Pago cuentan, a los seis meses, con asistencias crediticias tomadas en otras entidades del sistema financiero.

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