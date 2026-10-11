Economía

Una provincia vive el mes más grande de su historia minera: se estrenan cuatro plantas de litio por USD 2.000 millones

Las inauguraciones se concentran en el Salar del Hombre Muerto y consolidan a la provincia con la mayor cantidad de proyectos bajo el RIGI, con presencia en seis de las 13 iniciativas aprobadas por el Ministerio de Economía

Fénix Rio Tinto
La expansión Fénix 1B, en el Salar del Hombre Muerto, es una de las dos inauguraciones que Rio Tinto tiene previstas para el tramo final de octubre en Catamarca (Foto: Rio Tinto)
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Catamarca es una de las provincias argentinas que forma parte del Triángulo del Litio, una zona en la Puna de Sudamérica —compartida entre la Argentina, Bolivia y Chile— que concentra la mayor parte de las reservas mundiales del mineral al que se lo conoce como “oro blanco”.

Este mes, la provincia será el epicentro la minería de litio ya que cuatro proyectos inaugurarán plantas y ampliaciones productivas durante el mes, con una inversión combinada que ronda los USD 2.000 millones.

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El gobernador Raúl Jalil lo celebró en sus redes sociales durante la semana. “Este mes Catamarca dará un paso histórico: cuatro grandes proyectos de litio inaugurarán nuevas plantas y ampliaciones productivas en nuestra provincia”. El mandatario vinculó el avance con el marco regulatorio vigente: “Hoy, con herramientas como el RIGI, Catamarca atrae proyectos de escala mundial que fortalecen nuestro lugar en la transición energética”.

Hoy, con herramientas como el RIGI, Catamarca atrae proyectos de escala mundial que fortalecen nuestro lugar en la transición energética (Jalil)

La primera inauguración del mes llegó el 6 de octubre, cuando la minera surcoreana Posco puso en funcionamiento la segunda planta del proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en el límite entre Salta y Catamarca. La nueva instalación tiene capacidad para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología convencional, destinada a baterías y sistemas de almacenamiento energético.

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Rio Tinto tiene previstas dos aperturas adicionales para el tramo final de octubre:

  1. La puesta en marcha de una nueva planta en el proyecto Sal de Vida, con una capacidad prevista de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
  2. La expansión Fénix 1B en el Salar del Hombre Muerto, también en la provincia de Catamarca, que llevará la capacidad de producción de ese proyecto a 38.000 toneladas anuales.
Directivos con cascos blancos en un escenario al aire libre frente a humo de colores y un edificio con el logo de Posco Argentina
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participaron el 6 de octubre de la puesta en marcha de la segunda planta del proyecto Sal de Oro

Esta semana, la empresa informó que ya destinó más de USD 1.800 millones a proveedores argentinos en el conjunto de sus operaciones locales. En Fénix 1B, el 99% de lo adjudicado durante el último periodo informado correspondió a empresas nacionales, con Catamarca como concentradora de USD 153,6 millones, según datos de la compañía.

En tanto, la minera australiana Galan Lithium prevé inaugurar durante octubre la planta del proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), también localizado en el Salar del Hombre Muerto, con una proyección de 5.000 toneladas anuales. La fecha exacta aún no fue confirmada por la empresa.

En forma paralela, Galan Lithium firmó un convenio de contribución directa al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras por USD 300.000, destinado al financiamiento de obras de adecuación y nuevo trazado de la Ruta Provincial N° 43. La empresa también tiene presencia en el RIGI: Hombre Muerto Oeste figura entre los 13 proyectos mineros aprobados bajo el régimen, con una inversión total informada de USD 292 millones.

El sector comprometió USD 25.230 millones bajo el RIGI

Más allá de las inauguraciones de las plantas de aquellos proyectos que ya están bajo el marco regulatorio del RIGI, la semana pasada, durante la visita del presidente Javier Milei a París, el Comité Evaluador del régimen aprobó el ingreso de Minera Alumbrera-Agua Rica (MARA), de Glencore, con una inversión estimada de USD 4.000 millones.

Con esa incorporación, los proyectos mineros bajo el régimen pasaron a 13 y la inversión total asociada trepó a USD 25.230 millones.

Vista aérea de un sitio de construcción en un valle árido: un puente moderno sobre un río, con un puente metálico temporal al lado, vehículos y trabajadores, y montañas
Trabajadores y equipos avanzan en la construcción de un puente y caminos de acceso para los proyectos de cobre Pachón y Agua Rica de Glencore, en un paisaje montañoso árido

MARA es un proyecto de gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno ubicado en Catamarca. Utilizará la infraestructura existente de Alumbrera para el procesamiento del mineral.

La compañía prevé desembolsar USD 771 millones durante los primeros dos años, con inicio de obras en noviembre de 2027 y puesta en operación en octubre de 2031. La producción promedio proyectada es de 200.000 toneladas anuales de cobre, con exportaciones estimadas en USD 2.167 millones por año.

San Juan concentra más de la mitad del capital minero aprobado bajo el RIGI

El capital aprobado no se distribuye de manera uniforme en el territorio: San Juan concentra cuatro proyectos y USD 13.510 millones —más de la mitad del total—, traccionados principalmente por Vicuña y Los Azules.

Catamarca tiene presencia en seis proyectos aprobados: MARA, Tres Quebradas, Fénix, Hombre Muerto Oeste y Diablillos —con jurisdicción total o parcial en la provincia— y Sal de Oro II, compartido con Salta. Si se contabiliza el monto completo de cada iniciativa con presencia en Catamarca, el total asociado asciende a USD 6.844 millones.

En agosto de 2026, el Índice de Producción Industrial Minero creció 8,4% interanual y acumuló un alza de 7,9% en los primeros ocho meses del año (Indec)

Salta concentra el proyecto Rincón, con USD 2.744 millones, más su participación territorial en Diablillos y Sal de Oro II. El total asociado llega a USD 4.055 millones. Jujuy cuenta con la Ampliación Cauchari-Olaroz (USD 1.241 millones) y Mendoza con PSJ Cobre Mendocino (USD 891 millones).

El cobre también ganó peso dentro del régimen. Con Vicuña, Los Azules, PSJ Cobre Mendocino y MARA, ya son cuatro los grandes proyectos cupríferos aprobados, que en conjunto concentran más de la mitad del capital minero total.

El sector llega a este momento con viento a favor: en agosto de 2026, el Índice de Producción Industrial Minero creció 8,4% interanual y acumuló un alza de 7,9% en los primeros ocho meses del año, con el indicador de tendencia-ciclo en un nuevo máximo histórico, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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