Se aprobó otro RIGI para minería de cobre: Glencore invertirá USD 4.000 millones

El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle

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Desde París, Francia - El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron en París un acuerdo para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en Catamarca, durante la visita del mandatario a Francia. El Comité Evaluador aprobó el ingreso de la iniciativa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se trata de una inversión de USD 4.000 millones.

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El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027 y la operación comenzaría en octubre de 2031. La construcción, destacó la minera, generaría hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que la etapa operativa contempla 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos.

De la inversión de capital inicial del proyecto, los USD 4.000 millones mencionados, USD 771 millones se ejecutarán durante los primeros dos años, financiados mediante aportes de capital y deuda de Glencore. Su producción promedio alcanzaría 200.000 toneladas de cobre al año, con exportaciones estimadas en USD 2.167 millones anuales destinadas por completo a mercados internacionales.

Los funcionarios y ejecutivos de la minera luego del anuncio

Agua Rica utilizará infraestructura existente: el mineral será procesado en la planta de Alumbrera y trasladado por un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí, será transportado por tren hasta el puerto de Rosario.

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La iniciativa también contempla obras vinculadas con rutas, energía y agua, además de medidas para impulsar el empleo local y las cadenas de valor de la región. El proyecto pertenece a Minera Agua Rica, compañía de Glencore.

Ayer, en la primera jornada de Argentina Week, Nagle participó de uno de los paneles en la OCDE y remarcó que “sin el RIGI, no hay forma de que El Pachón sea un negocio”.

En un diálogo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el CEO aseguró que “cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras”.

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También se refirió a los costos y los beneficios de la estabilidad económica: “Nos lleva cuatro, cinco, seis años hacer un agujero de USD 4.000 millones en el suelo. Si el país cambia las reglas del juego después de eso, no podés levantar tu agujero y mudarlo a otro país”. Ambos factores, dijo, son “el facilitador clave para que Glencore pueda invertir entre USD 14.000 y USD 20.000 millones en la Argentina en los próximos diez años”.

Nagle también habló de las inversiones en energía que se necesitan para el sector. “Eso es absolutamente crítico, poder tener energía, acceso a la energía. El sector privado puede construir, pero las condiciones tienen que estar, la estabilidad, la confianza, los retornos de capital tienen que estar también para permitir que se construya esta infraestructura”, expresó.

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