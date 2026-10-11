Costa Rica

Becas para estudiar en Estados Unidos: costarricenses con notas superiores a 85 podrán aplicar hasta el 30 de octubre

El programa Opportunity Funds busca facilitar el acceso a universidades estadounidenses mediante apoyo económico para exámenes, trámites de admisión y otros gastos. También ofrece asesoría especializada a los estudiantes seleccionados.

Estudiantes costarricenses con promedios superiores a 85 podrán postularse al programa de becas Opportunity Funds 2026-2027 para acceder a universidades estadounidenses. Crédito: EducationUSA Costa Rica
Estudiantes costarricenses con promedios superiores a 85 podrán postularse al programa de becas Opportunity Funds 2026-2027 para acceder a universidades estadounidenses. Crédito: EducationUSA Costa Rica
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Los estudiantes costarricenses que destacan por sus calificaciones académicas y aspiran a continuar sus estudios superiores en Estados Unidos tendrán una nueva oportunidad para acercarse a universidades de ese país, mediante un programa de becas que busca eliminar algunas de las barreras económicas que enfrentan durante los procesos de admisión.

Se trata del Opportunity Funds Program 2026-2027, una iniciativa impulsada por EducationUSA Costa Rica, cuya oficina se encuentra en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), que brinda respaldo económico y asesoramiento especializado a personas con alto rendimiento académico y recursos financieros limitados.

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La convocatoria estará disponible hasta el próximo 30 de octubre de 2026 y permitirá la participación de estudiantes interesados en cursar un bachillerato universitario, una maestría o un doctorado en instituciones de educación superior estadounidenses.

Uno de los principales requisitos consiste en contar con un promedio académico superior a 85, además de demostrar competencias en inglés, participación en actividades extracurriculares y una trayectoria que permita competir por becas o programas de financiamiento ofrecidos directamente por las universidades.

La asesora de EducationUSA Costa Rica, Ana Gabriel Solís, explicó que la iniciativa responde a las dificultades que enfrentan numerosos jóvenes para asumir los gastos previos a una postulación internacional, incluso cuando reúnen condiciones académicas para ingresar a instituciones de prestigio.

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“Hay estudiantes con un buen desempeño académico y logros en áreas como liderazgo, actividades extracurriculares, investigación o servicio comunitario, pero que no cuentan con los recursos para cubrir los primeros gastos del proceso. Opportunity Funds busca reducir esa barrera”, indicó Solís.

El objetivo es que las limitaciones financieras para completar las solicitudes universitarias no impidan que los aspirantes participen en procesos de selección y tengan la posibilidad de obtener ayuda económica para sus estudios.

¿Qué gastos cubre la beca para estudiar en Estados Unidos?

A diferencia de otros programas de financiamiento académico, Opportunity Funds no cubre directamente la totalidad de una carrera universitaria, sino que concentra sus recursos en los gastos necesarios para solicitar la admisión a instituciones de educación superior de Estados Unidos.

Entre los rubros que pueden recibir apoyo económico se encuentran los exámenes estandarizados exigidos por las universidades, así como la preparación necesaria para presentar estas evaluaciones.

También se contempla el pago de las cuotas de solicitud de ingreso, que pueden representar un gasto importante para estudiantes interesados en postularse a varias instituciones.

El programa puede financiar las traducciones de documentos académicos y otros requisitos administrativos relacionados con la postulación. Asimismo, dependiendo de las circunstancias y condiciones del beneficio, podría cubrir determinados gastos asociados con el viaje a Estados Unidos.

Sin embargo, la organización enfatizó que recibir este apoyo no significa obtener automáticamente una beca completa para estudiar en el extranjero.

Una vez desarrolladas las solicitudes, los beneficiarios deberán competir por las alternativas de ayuda financiera que ofrecen las propias universidades estadounidenses, algunas de las cuales contemplan financiamiento significativo o completo, sujeto a sus respectivos criterios de selección.

Además del componente económico, EducationUSA proporciona orientación durante las diferentes etapas del proceso, desde la identificación de instituciones hasta la preparación de documentos y el cumplimiento de los requisitos particulares de cada universidad.

“Una postulación internacional requiere planificación. Los estudiantes deben identificar universidades, conocer sus requisitos, preparar documentación y, cuando corresponde, presentar exámenes. El acompañamiento busca orientar al estudiante durante esas etapas”, explicó Ana Gabriel Solís.

Una docente señala una pizarra con frases en inglés frente a cuatro estudiantes sentados en un aula con la bandera de Costa Rica.
El programa puede cubrir gastos de exámenes estandarizados, traducciones, solicitudes universitarias y determinados costos relacionados con el viaje a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inscribirse y dónde obtener información

Los interesados deberán completar su postulación antes del viernes 30 de octubre de 2026, fecha establecida como límite para participar en esta edición del programa.

La inscripción se realiza mediante el formulario oficial del Opportunity Funds Program 2026-2027, disponible en el siguiente enlace:

Formulario de postulación al Opportunity Funds 2026-2027.

Quienes requieran orientación adicional también pueden acudir a EducationUSA Costa Rica, cuya oficina se encuentra en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en San Pedro de Montes de Oca, San José.

Esta oficina forma parte de una red internacional de asesoramiento educativo respaldada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que proporciona información sobre estudios superiores en instituciones estadounidenses acreditadas.

El programa ya cuenta con antecedentes de estudiantes costarricenses que lograron acceder a universidades de ese país. Según información de EducationUSA, una generación integrada por cuatro beneficiarios en 2020 consiguió 12 ofertas de admisión de universidades estadounidenses, con oportunidades de financiamiento para continuar sus estudios.

Con la convocatoria 2026-2027, la organización pretende seguir facilitando la participación de estudiantes con perfiles académicos sobresalientes en procesos internacionales de admisión.

La iniciativa representa una posibilidad para quienes consideran que los costos iniciales de postulación constituyen uno de los principales obstáculos para estudiar fuera de Costa Rica, aunque la admisión definitiva y el financiamiento de la carrera dependerán de las universidades a las que cada estudiante decida aplicar.

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