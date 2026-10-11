Qué modelos icónicos podrían llegar a Argentina en 2027 debido a los nuevos valores para importar autos eléctricos

La decisión de elevar el precio FOB a USD 35.000 permitirá que no solo Tesla traiga sus autos eléctricos a Argentina con precios competitivos.

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La decisión de subir el valor FOB para poder importar autos 100% eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%, parece estar hecha a medida de Tesla, porque sus autos tienen un precio más alto de los USD 16.000 que admitía el programa del Gobierno para calificar al cupo, y ahora, con el nuevo valor de USD 35.000 pueden aplicar sin problema alguno.

La compañía, que ya desembarcó en Argentina con otras operaciones vinculadas red de cargadores y Datacenter, y en Uruguay con venta directa de autos con precios muy agresivos como para romper el mercado, tiene una oficina en Buenos Aires que dirige Joaquín Lizarralde en el cargo de CEO.

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Sin embargo, la decisión del Gobierno de subir el valor máximo que podrán tener los autos eléctricos para quedar alcanzados por el beneficio arancelario, abre también la puerta para que otros fabricantes puedan calificar por la misma razón que Tesla.

Chevrolet Blazer EV, un modelo eléctrico que General Motors mostró en 2024 pero tuvo que postergar por el precio elevado que tendría en Argentina al pagar arancel extrazona.

En esa lista entran las automotrices clásicas europeas, pero también japonesas, coreanas y estadounidense, algunas de las cuales habían evaluado lanzar vehículos eléctricos en Argentina, pero no lo concretaron al quedar en una posición desventajosa por tener que pagar un arancel del 35% que las marcas chinas esquivaban por sus menores costos y por las conocidas subvenciones.

Modelos que están en el radar

Una de ellas es General Motors, que en 2024 llegó a mostrar y anunciar la llegada del SUV Blazer EV en una presentación de su nuevo portafolio en Buenos Aires, que incluyó la nueva pickup Silverado importada de México también como novedad.

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Otra marca icónica que ya está evaluando posibles alternativas de autos eléctricos es Renault, que fue pionera en Argentina cuando comenzó a vender el Kangoo ZTE y luego amplió la gama con Kangoo E-Tech, Kwid E-Tech y Mégane E-Tech, pero que debió discontinuar la importación de estos últimos dos modelos por el cambio de estrategia de la marca a nivel global.

Sin embargo, a comienzos de esta semana, durante el lanzamiento industrial de la pickup Renault Niagara en Córdoba, Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, dijo que están evaluando qué modelos podrían traer ante la suba del valor FOB a USD 35.000, “ahora sí las automotrices tenemos productos para traer con precios competitivos”, dijo.

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“No quiero generar una expectativa enorme, pero estamos pensando traer algún eléctrico. Renault tiene eléctricos muy lindos, así que estamos trabajando con el equipo”, agregó.

El Renault 5 es el auto europeo eléctrico más vendido en 2026, pero "no es barato" según dijo el presidente de Renault, Pablo Sibilla.

R5 o Twingo

Actualmente, en Europa, Renault tiene una de las “joyas del mercado” con el icónico Renault 5 E-Tech, que se lanzó a la venta oficialmente en noviembre de 2024 y que hoy es el modelo europeo 100% eléctrico de mayores ventas, obligando a la marca a aumentar la velocidad de producción para cumplir con la demanda.

Probablemente ese sería el mejor auto para traer a Argentina por su popularidad, pero Sibilla explicó que “el Renault 5 se vende muy bien en Europa, es un auto hermoso. Pero no es barato. Entonces, esa es la está la cuestión, porque la gente quiere que venga el Renault 5 y que valga USD 20.000 y eso no es compatible con la realidad”, señaló.

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El Renault 5 E-Tech tiene una gama amplia de versiones que van desde los € 25.000 hasta los € 29.000, y aunque eso le permitiría entrar al cupo, el precio de venta en Argentina podría estar cerca de los USD 40.000. Las otras dos opciones de Renault también están en la lista.

El Renault Twingo eléctrico sería el modelo más adecuado para llegar a Argentina con los nuevos valores FOB que admite el cupo 2027.

Pero el Renault R4 E-Tech es más caro aún que el R5 con precios en Europa cercanos a los € 30.000. En cambio, el Renault Twingo eléctrico podría encajar perfectamente en el mercado local porque se comercializa con un precio de € 19.900, lo que posibilitaría su llegada con un valor muy competitivo a Argentina. Como ese es el precio de venta al público y el valor FOB es cerca de un 15% menor, un Twingo podría venderse en el mercado local entre USD 25.000 y USD 28.000.

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“No quiero llenar la gama de Renault de un montón de autos porque entren en el precio FOB y que después cueste generar la diversidad en la red de concesionarios. Entonces, estamos trabajando en elegir poco, pero bien. Algo vamos a tener”, aseguró el ejecutivo.