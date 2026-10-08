Telecentro oficializó la compra iPlan: cuánto pago, sus planes para el futuro y qué pasará con los clientes

Telecentro suma más de 6 millones de hogares “pasados” y una tasa de penetración del 30 por ciento

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Este medio lo adelantó hace poco más de un mes y hoy, luego del cierre completo de la operación llegó la confirmación oficial.

En un movimiento que impacta fuerte en el mundo de las telecomunicaciones –después de que Telecom se quedara con Telefónica, a comienzos de 2025– Telecentro, el operador cuyo principal accionista es Alberto Pierri, compró iPlan, uno de los jugadores más jóvenes del mercado local, aunque tiene 20 años y fuerte presencia en conexiones de fibra óptica.

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El negocio se cerró en unos USD 260 millones, según fuentes que participaron del deal a las que tuvo acceso Infobae.

Alberto Pierri

“Esta operación fortalece nuestra presencia incorporando infraestructura, servicios y la fortaleza de la marca iPlan. En su equipo y en su posicionamiento encontramos un activo clave para nuestro plan de expansión: vamos a sumar capacidades de red para potenciar la llegada a más hogares y empresas, cuidando y consolidando lo que iPlan construyó exitosamente durante todos estos años”, dijo Fernando Herrera, CEO de Telecentro.

Por su parte, Pablo Saubidet, cofundador de iPlan, afirmó que “con esta operación iPlan accederá a una nueva escala y a mayores recursos que le permitirán profundizar el liderazgo alcanzado en los segmentos residenciales premium y de las pymes, ambos complementarios a los que han sido foco de Telecentro”.

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Según detalló la empresa de Pierri en un comunicado, con la operación “Telecentro suma un jugador relevante del mercado, con fuerte ritmo de crecimiento”.

Pablo Saubidet, cofundador de iPlan

Además destacaron que iPlan les aporta su “sólida trayectoria en el segmento corporativo, complementando la amplia oferta en el mercado residencial que posee, y permitiéndole el acceso inmediato a nuevas plazas como Rosario, Córdoba y Tucumán, además de ampliar su cobertura en CABA”.

Telecentro, un jugador de peso en el negocio de las telecomunicaciones, que ahora consolida el segmento corporativo. En las últimas semanas la familia Pierri participó también de la licitación por la mayoría accionaria de Metrogas.

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Como resultado del negocio, se estima que los ingresos consolidados ascenderían a USD 750 millones. Y, según pudo saber este medio, más allá de las sinergias de negocios producto de la fusión, no están previstos cambios en los servicios y prestaciones para los clientes de ambas compañías.

De parte de los vendedores el asesor financiero fue JP Morgan y los estudios de abogados fueron Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Mitrani Caballero. Por Telecentro, en tanto, el asesor financiero fue F&G Advisors y el legal, DLA Piper.

Telecentro tiene 35 años en el mercado y es uno de los líderes del sector. Ofrece servicios de televisión por cable, banda ancha e internet, y telefonía fija, y cuenta con una extensa red de fibra óptica a través de la cual brinda servicios a una significativa base de clientes residenciales y corporativos. Suma más de 6 millones de hogares “pasados” (el total donde puede brindar servicios) y una tasa de penetración del 30 por ciento. En 2025, alcanzó ingresos por más de USD 600 millones.

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iPlan, en tanto, fue fundada en 1999 por Pablo Saubidet, Daniel Nofal y George Stewart, quien falleció en 2001. Todos eran ex Cablevisión. Cuenta con una red 100% subterránea de última generación y atiende el segmento corporativo y residencial con conectividad de fibra, servicios de IT, datacenter y soluciones de internet de alta velocidad FTTH. Suma más de 1 millón de hogares pasados, una tasa de penetración del 11% en el segmento residencial y del 17% en el segmento corporativo. El año pasado tuvo ingresos por unos USD 130 millones.

Daniel Nofal es hijo de Luis Nofal, histórico empresario de medios –fallecido en 2010– quien fue fundador, junto a Carlos Ávila, de Torneos y Competencias. Además, es hermano de Esteban Nofal, quien recientemente adquirió Celulosa Argentina.

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