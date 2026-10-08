Mercados volátiles: la caída de los bonos globales arrastró a la Argentina y el riesgo país se acercó a los 600 puntos

La volatilidad de los principales títulos soberanos golpea a los activos argentinos. (Foto: AFP)

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La caída de los principales bonos soberanos del mundo priva de refugios a los inversores. En ese escenario, no se cubren con un título alemán, aunque rinda más de 3% y menos con un descontrolado papel francés que tiene rendimientos cercanos a 5 por ciento. Con el bono del Tesoro de Estados Unidos la situación es similar. Ayer se mantuvo en 5,29% a 10 años, pero tras el cierre siguió subiendo y anoche superaba 5,30%, el valor más alto desde 2002.

Tampoco alcanzó la posibilidad de que la Reserva Federal no vuelva a subir las tasas en octubre: apenas el 17% de los analistas considera ese escenario. Las expectativas cambian hacia diciembre, cuando el 70% apuesta por un nuevo aumento de las tasas de interés.

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Ese panorama es el que crea volatilidad y provoca que las euforias duren pocas horas como sucedió con el triunfo electoral de Flávio Bolsonaro en Brasil, que tendrá que ser ratificado en un balotaje el próximo 25 de octubre frente a Lula Da Silva.

Como muestra, las bolsas de Nueva York, donde dos de los tres principales indicadores cotizaban en niveles récord, cerraron ayer con bajas: el Nasdaq y el S&P 500 cedieron 0,22%, mientras que el Dow Jones perdió 0,66 por ciento. El Bovespa de la Bolsa de San Pablo también retrocedió 0,77 por ciento.

El descenso estuvo influido por el índice de confianza del consumidor, que se ubicó en 81,9 puntos el mes pasado, su nivel más bajo desde 2014. Los consumidores prevén nuevas subas de precios ante el encarecimiento de las tasas hipotecarias, los alquileres y los combustibles, un escenario que podría deteriorar los salarios reales ante la proximidad del invierno.

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Los cambios de carteras de los fondos de inversión son rápidos porque hoy no asombraría que lo que sube a niveles récord se desplome con fuerza 24 horas después.

Los bonos argentinos experimentaron esta realidad, pero con red de contención. Las bajas de los títulos cortos fue de 0,2% y la de los más largos no superó 0,6% y el riesgo país subió 13 unidades (+2,3%) a 586 puntos básicos.

La Bolsa local contó con demasiadas órdenes de venta de quienes hicieron diferencias en las dos últimas ruedas. Los bancos fueron los más afectados porque la caída de bonos y acciones afecta a sus balances. El Merval de las acciones líderes bajó 2,5% en pesos y 2,3% en dólares. Los papeles que más bajaron fueron BBVA con 4,8% y Supervielle y Macro con 4 por ciento.

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Pese a la fuerte suba global del dólar, el mercado argentino no registró un impacto relevante. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), la cotización bajó $3, equivalente a 0,2%, con operaciones por USD 420 millones. El Banco Central compró 45 millones de dólares. Las reservas internacionales continuaron en alza, pese a la baja del oro, el yuan y el euro, y cerraron ayer en 49.134 millones de dólares.

Esta vez los datos de la economía acompañaron. Sin alzas estridentes, mejoró la situación de la industria y de la construcción. La primera creció 1,9% en agosto, pero contra el mismo mes del año pasado está 3,2% abajo. La construcción avanzó 0,4%, pero en la comparación interanual cayó 4,4 por ciento. El mercado no se alteró por la noticia porque quiere confirmar el cambio de tendencia de la actividad económica.

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En tanto, anoche en el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York operaban en baja mientras el petróleo subía 1,50% y el Brent cotizaba a USD 101,28 por barril. El oro permanecía estable, pero el dólar seguía firme. Las tasas de los bonos soberanos en estados Unidos, Europa y Japón operaban en alza. Este escenario marca la posibilidad de una nueva rueda negativa.