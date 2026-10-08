Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 5% y el riesgo país tuvo una leve baja

El sector tecnológico de Wall Street acusó una toma de ganancias.

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Las acciones y los bonos de Argentina exhibieron leve tendencia positiva, mientras que Wall Street operó con números rojos, ante una nueva suba del precio del petróleo -que amenaza con una aceleración de la inflación en los EEUU- y amplias tomas de ganancias en acciones ligadas a la producción de microchips y la IA.

Los índices de las bolsas de Nueva York mostraron caídas de hasta 1,3%, con mayores bajas para los papeles tecnológicos. Con peso regional, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo subió 1%, a 206.402 puntos.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 0,3% en pesos, en los 2.832.472 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street la dinámica fue de mayor a menor, aunque hubo alzas destacadas, como en el caso de Loma Negra (+5,1%) y Globant (+4,4%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negocian con una mejora de 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cayó un entero para la Argentina, en los 588 puntos básicos, tras un piso de 585 puntos por la mañana.

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“Pese a la pausa en los mercados del norte, los activos domésticos continúan más alineados con el desempeño de Brasil. Tras un breve respiro posterior al rally electoral, el EWZ (ETF de acciones brasileñas) retoma un tono favorable que se traslada al mercado local, mientras algunos operadores buscan aprovechar un posible ‘efecto contagio’ a partir de las valuaciones castigadas”, definió el economista Gustavo Ber.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre avanzó 3,3%, a USD 103,50 por la tensión en Oriente Medio. Además, la nueva alza del precio del crudo se produjo después de que un huracán en el Golfo de México obligó a paralizar más de 510.000 barriles diarios, equivalente a un cuarto de la capacidad de la región.

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Las acciones estadounidenses operaron en baja después de que los precios del petróleo revirtieran su tendencia, aunque alivió en parte las preocupaciones de los inversores un descenso en los rendimientos de los bonos del gobierno norteamericano.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU retrocedieron desde máximos en 23 años, con la tasa del Treasury a 10 años en 5,23% y el rendimiento a 30 años en 5,61%-, con una ligera relajación en un rango de 5 a 6 puntos básicos del reciente endurecimiento de las condiciones financieras.

Las acciones tecnológicas sufrieron un revés después de que el Financial Times informara que los ingresos anualizados de OpenAI fueron 20.000 millones de dólares inferiores a lo estimado previamente. Gigantes de los semiconductores como Nvidia (-2,9%), Micron (-4,8%) e Intel (-5,3%) en el tramo final de la rueda neoyorquina.

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“Microsoft (-1,4%) fue objeto de escrutinio directo por parte del gobierno estadounidense tras el anuncio de la suspensión de su programa PERM de visados por presuntos abusos en la contratación extranjera mientras realizaba recortes locales”, comentó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

“Esta desarmonía entre altas valoraciones y menor dinamismo comercial se reflejó de lleno en el mercado de renta fija privada, donde los CDS y rendimientos de los bonos de Oracle (-5,5%) tocaron máximos históricos, la deuda de SpaceX (-4,2%) marcó mínimos de precio, los bonos vinculados al centro de datos Hyperion de Meta (-0,1%) cotizaron en mínimos y los CDS de Paramount alcanzaron niveles comparables a la crisis financiera de 2008″, acotó Laura Torres.

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En cuanto al dólar, el mercado mayorista negoció este jueves USD 501,6 millones en el segmento de contado, oferta suficiente para presionar a una baja marginal de 1,50 peso o 0,1% en el tipo de cambio, a 1.515,50 pesos.

El dólar mayorista regresó así a un mínimo desde el 22 de septiembre. En lo que va de 2026 la divisa comercial sube 60,50 pesos o 4,2%, muy lejos de la inflación del período, cercana al 24 por ciento.

“Recién sobre el final, la presión vendedora logró imponerse y, tras retirarse prácticamente todos los compradores, la divisa profundizó la baja y terminó cerrando en $1.515,50, el mínimo operado del día”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.927,77 pesos. El dólar mayorista quedó a 412,27 pesos o 27,2% de ese límite para la flotación administrada, que la divisa “testeó” en ruedas de septiembre y octubre del año pasado, dada la tensión financiera en el marco del calendario electoral. Se trata de la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025 (28,4%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del 2025.

El dólar al público permaneció invariable a $1.540 para la venta por quinto día seguido, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.539,30 para la venta y $1.486,60 para la compra.

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La cotización blue del dólar descontó 15 pesos o 1%, a $1.540 para la venta, ahora a la par del precio minorista en bancos y en su nivel más bajo desde el 9 de septiembre.

Este jueves, los contratos de dólar futuro marcaron cierres de a $1.533,50 en octubre, a $1.561,50 en noviembre y a $1.589,50 en diciembre, también reflejo de las débiles expectativas de devaluación.

El BCRA compro USD 43 millones en el mercado, el 8,6% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 187 millones, a USD 49.321 millones, con la contribución del alza de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.159,10 la onza.

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