ANSES: cuándo cobro en octubre de 2026 si mi DNI termina en 8

La Resolución 284/2026 estableció un incremento del 1,66 % y un bono extraordinario de hasta $ 70.000 para las prestaciones de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con DNI finalizado en 8 tendrán fechas de acreditación diferentes durante octubre de 2026, según la prestación que reciban. El cronograma contempla el incremento de 1,66 % aplicado a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La actualización fue fijada por la Resolución 284/2026. A su vez, el Gobierno dispuso un bono extraordinario previsional de hasta $ 70.000 para los beneficiarios alcanzados por los requisitos definidos para este mes. El refuerzo se suma de manera completa o parcial, según el nivel del haber.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes perciban jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 8 recibirán el pago el miércoles 21 de octubre.

El haber mínimo previsional de octubre quedó establecido en $ 435.748,51. Para quienes accedan al refuerzo completo, el ingreso mensual llegará a $505.748,51.

En este segmento se incluye a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El valor de esa prestación es de $ 348.598,81 antes del bono. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU), que forma parte del cálculo de determinadas jubilaciones, quedó en $ 199.335,05.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con ingresos por encima de la mínima y documento finalizado en 8 cobrarán el jueves 29 de octubre, fecha prevista para las terminaciones 8 y 9.

El haber máximo vigente desde octubre asciende a $ 2.932.174,85. Los beneficiarios que superen el umbral establecido para el complemento no recibirán el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI finalice en 8 tendrán acreditado el pago el 21 de octubre.

La AUH tiene un importe general de $ 156.588 por hijo y llega a $ 203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto general es de $ 509.863, mientras que en la zona 1 asciende a $ 662.822.

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Para trabajadores registrados, la asignación familiar por hijo es de $ 78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no excede $ 1.212.301. El importe baja de acuerdo con cada escala de ingresos, hasta un mínimo de $ 16.487.

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 8 cobrarán el 80 % de la prestación el 22 de octubre (ANSES)

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 8 cobrarán el jueves 22 de octubre.

El valor general de la prestación es de $ 156.588 y alcanza $ 203.565 en la zona 1. La liquidación mensual contempla el pago del 80 % del importe; el 20 % restante queda sujeto a la acreditación de los controles y requisitos correspondientes.

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Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acreditará el 20 de octubre para los documentos finalizados en 8 y 9. El monto depende del ingreso del grupo familiar: el valor más alto es de $ 78.304 para ingresos de hasta $ 1.212.301.

En los tramos siguientes, los importes son de $ 52.821, $ 31.949 y $ 16.487. En la zona 1, la escala parte de $ 32.231 y puede alcanzar $ 78.304. La Asignación por Maternidad se paga el primer día previsto en el calendario para todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizado en 8, junto con quienes terminan en 9, cobrarán el jueves 15 de octubre.

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La PNC por invalidez o vejez equivale al 70 % de la jubilación mínima y tendrá un valor de $ 305.023,96. Con el bono completo, el total llegará a $ 375.023,96.

La pensión para madres de siete hijos o más equivale a la jubilación mínima: será de $ 435.748,51, o de $ 505.748,51 con el refuerzo completo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Por ese motivo, las personas con documento finalizado en 8 podrán cobrar dentro de ese período.

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La asignación por hijo va de $ 16.487 a $ 78.304, según el ingreso. Para hijo con discapacidad, los montos se ubican entre $ 113.829 y $ 254.943.

Asignaciones de pago único

Las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio estarán disponibles para todos los documentos, incluido el terminado en 8, desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

El pago por nacimiento es de $ 91.273; por adopción, de $ 545.685; y por matrimonio, de $ 136.662. La ayuda escolar anual es de $ 55.672 en el valor general y de $ 74.257 en la zona 1.

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Desempleo 1

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 cobrarán el miércoles 28 de octubre, junto con las personas cuyos documentos finalizan en 9.

El importe se calcula de acuerdo con los aportes y la remuneración previa de cada trabajador. En octubre, el beneficio tiene un piso de $ 191.900 y un tope de $ 383.800.

Desempleo Plan 2

Los beneficiarios del Desempleo Plan 2 podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre. Para esta prestación, el calendario no distingue la terminación del DNI.