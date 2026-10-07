Martín Rapetti, de Equilibra: “Si se saca el agro, la energía y la minería, el PBI está más bajo que en 2023”

El economista analizó la actualidad de la economía argentina y adelantó que puede crecer en 2027

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Si se excluyen del cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) al agro, la energía y la minería, el 85% de la economía argentina se ubica hoy por debajo de los niveles de 2023 y permanece estancado desde comienzos del año pasado. Así lo explicó Martín Rapetti, fundador y director ejecutivo de la consultora Equilibra, en una entrevista con Infobae en Vivo.

El economista explicó que el crecimiento del PBI argentino proyectado para este año, por debajo del 1,5%, esconde una fuerte disparidad entre sectores. “El PBI tiene una virtud que sintetiza lo que ocurre en la economía, aunque esta no exista, porque es un conjunto de actividades heterogéneas”, señaló Rapetti. Según el experto, el indicador funciona bien cuando describe un crecimiento generalizado, pero no cuando el promedio esconde realidades opuestas.

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Rapetti distinguió entre los sectores que crecen a tasas de dos dígitos anuales, como el energético y el minero, y aquellos que atraviesan el estancamiento o la caída, como la industria. “Hay sectores como el energético y minero que por sí solos van volando a una tasa de dos dígitos anuales, y después hay sectores que están estancados o en caída, como la industria”, detalló.

Para el director de Equilibra, el dato agregado del PBI no alcanza para caracterizar lo que ocurre en la economía argentina actual. “Cuando se habla de que crece el PBI, tal vez no está caracterizando bien lo que ocurre”, afirmó.

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El economista ubicó el fenómeno en una perspectiva de largo plazo. Según Rapetti, la Argentina no crece desde 2011 y no genera empleo neto desde entonces. “La actividad económica medida por habitante cae desde 2011”, sostuvo, y agregó que la tendencia de fondo muestra una economía estancada, más allá de los vaivenes anuales.

El economista trazó un paralelismo con la “década perdida” que se atribuyó a varios países latinoamericanos en los años 80. “Argentina, por el momento, con independencia de los gobiernos, lleva más de una década perdida. Si se mira el PBI per cápita, la producción por habitante, está más bajo que en 2011”, remarcó.

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Rapetti diferenció el actual ciclo de crecimiento de otros procesos expansivos de la economía argentina. “En los procesos de crecimiento, cuando la actividad y el PBI crecen y crecen los ingresos, crece el empleo”, explicó. Sin embargo, según analizó, el empleo privado formal se contrajo y el ingreso de los trabajadores registrados cae, mientras aumenta el empleo informal, principalmente a través del monotributo.

El economista reconoció que el Gobierno tiene fundamentos para sostener que la economía crece, dado que el PBI se expandió en 2025 y proyecta un crecimiento moderado este año, con la posibilidad de una nueva suba en 2027.

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Un “milagro económico” limitado a algunas provincias

Rapetti consideró que el equipo económico enfrenta limitaciones para un análisis desapegado de la coyuntura política. “El equipo económico no tiene la facilidad o la posibilidad de ser analítico, en el sentido de que están jugando un partido y están tratando de influenciar a los tomadores de decisión, por lo que tratan de mostrar los datos más positivos”, sostuvo.

Pese a esa observación, el economista no desconoció la magnitud del fenómeno en los sectores vinculados a los recursos naturales. “Es evidente que es una economía donde claramente están pasando cosas muy potentes en los sectores de petróleo, gas y minería, y efectivamente las cosas van bien”, afirmó. “Si la Argentina fuera Neuquén, estaríamos hablando de un milagro económico, y es un país mucho más grande que eso”, agregó, en referencia a la provincia donde se concentra buena parte de la producción de Vaca Muerta.

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Según Rapetti, en el Gobierno prevalece la idea de que el dinamismo de la minería y la energía resulta suficiente para traccionar al conjunto de la economía. “Ellos entienden que lo que está pasando en minería y energía basta por sí solo para que toda la economía finalmente se termine expandiendo”, explicó, a la vez que cuestionó esa lectura por la escala demográfica del país. “Si tenés un país tan grande como la Argentina en términos de población, no podés pensar que solamente con esos sectores vas a poder tener un despegue sostenible”, concluyó.

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