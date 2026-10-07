A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas del país

Los expertos estiman que en los últimos tres meses del año el dólar subirá a mayor ritmo que el IPC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A menos de tres meses del cierre de 2026, los analistas que consulta el Banco Central (BCRA) ajustaron sus proyecciones y calcularon a cuánto cerrarán el dólar y la inflación a fin de año. Aunque se trata sólo de estimaciones que luego pueden coincidir o no con la realidad, los pronósticos muestran hacia dónde apuntan las expectativas del sector privado.

Las estimaciones surgen del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Para diciembre, la mediana de los participantes anticipa una inflación mensual de 1,8% y un dólar mayorista de 1.614 pesos. De esta forma, el 2026 terminaría con una inflación de 30% medida de diciembre a diciembre. El grupo de los diez analistas que mejor acertaron en el pasado, conocido como Top 10, proyecta un dólar algo más bajo, de $1.602, y una inflación algo más alta, de 30,3 por ciento.

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Un dato a tener en cuenta respecto al dólar, es que el REM no presenta la cotización del último día hábil de diciembre, sino el promedio de todos los días hábiles del mes del tipo de cambio mayorista. Los $1.614 y los $1.602 son, entonces, valores promedio de diciembre.

Inflación descendente

El 30% proyectado para diciembre implica una desaceleración frente al dato más reciente del Indec. La inflación interanual de agosto fue de 33,5%, de modo que el REM anticipa una baja de 3,5 puntos porcentuales en cuatro meses.

El camino mensual de desaceleración de precios no es lineal. Los analistas esperan un IPC de 1,9% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. En diciembre, en cambio, el índice volvería a subir a 1,8%. De cumplirse esos valores, el IPC terminaría el año sin volver a alcanzar la “barrera” del 2 por ciento mensual.

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Si se cumple la proyección de los especialistas, el IPC de noviembre será el más bajo en todo el 2026. (Bloomberg)

La inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y los regulados, muestra una trayectoria parecida pero más baja. Los analistas esperan que 2026 cierre con una suba de 28,0%, desde el 31,9% de agosto. Para diciembre prevén una variación mensual de 1,7 por ciento.

El nivel actual contrasta con lo que se esperaba hace un año. En los relevamientos de fines de 2025, la mediana para la inflación de 2026 rondaba 20 por ciento, un pronóstico que ya en agosto quedó completamente descartado. En los últimos informes se mantuvo cerca de 30%.

Cuánto subiría el dólar en el año

En el caso del tipo de cambio, el REM proyecta una escalera ascendente en el último trimestre. La mediana ubica el promedio de octubre en $1.545, el de noviembre en $1.580 y el de diciembre en 1.614 pesos. En todos los casos, las proyecciones bajaron frente al relevamiento anterior. Para diciembre, el recorte del pronóstico fue de 15,30 pesos.

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Con $1.614, el dólar mayorista tendría en diciembre una suba interanual de 11,5% respecto de diciembre de 2025. Es una variación considerablemente menor que la inflación esperada para el año, de 30%. Si ambas proyecciones se cumplen, el tipo de cambio habría subido bastante menos que los precios a lo largo de 2026.

Si se cumplen los pronósticos, el dólar cerrará el 2026 con una suba del 11,5% de punta a punta. (La Prensa)

Esa comparación tiene un matiz. El camino previsto hacia fin de año implica subas mensuales de alrededor de 2,2% de octubre a noviembre y de 2,15% de noviembre a diciembre. Son variaciones superiores a la inflación esperada para esos meses, de 1,6% y 1,8%.

Las tasas de interés acompañan ese escenario. Los analistas estimaron una Tamar de bancos privados de 23,56% nominal anual para octubre, equivalente a 1,94% efectivo mensual, y de 23,50% para diciembre, equivalente a 1,93% mensual. En ambos casos queda por encima de la inflación mensual esperada, de 1,7% y 1,8% respectivamente.

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El contexto: actividad, empleo y cuentas externas

Los pronósticos de precios y de dólar se dan en un escenario de menor actividad. Los analistas esperan que el PBI haya caído 1,0% en el tercer trimestre (en relación al segundo), después de la contracción de 0,6% del segundo, lo que configuraría una recesión técnica. Para el cuarto trimestre prevén una recuperación de 1,8 por ciento. En el promedio de 2026, el crecimiento sería de 1,5% frente a 2025, 0,6 puntos menos que en el relevamiento anterior y un valor muy por debajo del crecimiento proyectado por el Gobierno (5% en el Presupuesto 2026).

No hay perspectivas de que la desocupación baje antes de fin de año. (Freepik)

En el mercado laboral, la desocupación llegaría a 7,5% de la población económicamente activa en el tercer trimestre y a 7,7% en el cuarto. El Top 10 espera 7,6% y 7,9%, respectivamente. Ambas estimaciones subieron 0,2 puntos frente a la encuesta previa.

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En el frente externo, los participantes proyectan exportaciones por USD 101.200 millones e importaciones por USD 75.499 millones en 2026. El resultado sería un superávit comercial de USD 25.701 millones, USD 667 millones más que en el relevamiento anterior. Es un saldo positivo en el comercio de bienes, es decir, un ingreso neto de divisas.

En las cuentas públicas, los especialistas estiman un superávit primario de $15,0 billones para el Sector Público Nacional no Financiero, unos $400.000 millones menos que en el REM previo.