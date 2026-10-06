Economía

Estos son los cursos que ofrecen el Gobierno y las empresas para aprender oficios: quiénes pueden acceder y cómo inscribirse

La plataforma Formando Capital Humano reúne capacitaciones presenciales y virtuales impulsadas por organismos públicos, empresas e instituciones

Tres paneles con herramientas de electricidad a la izquierda, útiles de carpintería al centro y accesorios de plomería a la derecha.
Las capacitaciones pueden dictarse de forma presencial o virtual, según cada propuesta y la disponibilidad de cupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Capital Humano y empresas del sector privado ofrecen una oferta de cursos de formación laboral y profesional con vouchers para personas que buscan capacitarse en oficios y otras áreas vinculadas al empleo. Entre las alternativas que figuran en el portal oficial aparecen propuestas de plomería, electricidad y carpintería, junto con capacitaciones presenciales y virtuales.

La iniciativa forma parte del programa Formando Capital Humano, creado en abril de 2026 por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Según la normativa, el esquema apunta a ampliar el acceso a cursos que permitan adquirir o actualizar habilidades para la inserción laboral, la mejora de las condiciones de empleo o el desarrollo de proyectos ocupacionales.

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El portal reúne propuestas impulsadas por el Estado, empresas, cámaras empresariales, instituciones educativas, centros de formación profesional y organizaciones sin fines de lucro. Cada curso cuenta con información sobre su modalidad, contenidos, cronograma de clases, objetivos y requisitos de cursada.

Los cursos incluyen propuestas para aprender oficios

La página oficial de vouchers permite consultar capacitaciones en distintos rubros. Entre los ejemplos se encuentran cursos de plomería, electricidad y carpintería, tres oficios vinculados con tareas de construcción, mantenimiento e instalaciones.

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La plataforma del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, reúne cursos presenciales y virtuales de oficios y formación laboral.

A modo ilustrativo, se ofrece una capacitación de “Plomería Reparaciones y Emergencias” que comienza el 20 de octubre y se extiende hasta el 11 de noviembre. En este caso particular, se trata de un curso con modalidad presencial que se dicta los martes por la mañana en el barrio porteño de Paternal.

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Otro ejemplo es el de soldadura. Se realiza en la misma sede de Paternal pero tiene una duración de un mes y medio, comenzando el 21 de octubre y finalizando el 9 de diciembre. Las clases son los miércoles y tienen una extensión de cuatro horas diarias.

La oferta puede variar según la disponibilidad de vacantes, la modalidad de cursada y el lugar donde se dicte la capacitación. El Ministerio señala que las personas pueden ingresar desde cualquier punto del país para revisar las alternativas habilitadas.

Además de los cursos de oficios, el portal incorpora formaciones laborales y profesionales de otras áreas. La plataforma busca centralizar propuestas de organismos públicos, instituciones de enseñanza y empresas adheridas al programa.

Qué cursos incluye

  • Plomería
  • Soldadura
  • Cuidador domiciliario
  • Barista
  • Carpintería
  • Servicios para bares y restaurantes
  • Adiestramiento básico y cuidados caninos
  • Maquinista vial
  • Formación en Panadería
  • Mecánica Ligera
  • Pintor de obra domiciliaria
  • Conceptos básicos de ciberseguridad
  • Electricidad domiciliaria
  • Instalador de aire acondicionado
  • Jardinería general
  • Operador de dron
  • Formación en Atención al cliente
  • Marroquinería
  • Telar
  • Corte y confección
  • Sanitario y gas
  • Modista
Tres paneles verticales muestran clases prácticas con instructores en talleres de electricidad, plomería y carpintería.
El programa está destinado a mayores de 18 años sin empleo formal registrado y a otros grupos definidos por la normativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden acceder al programa

El programa está dirigido a mayores de 18 años que se encuentren desocupados o no tengan un empleo formal registrado. También pueden inscribirse monotributistas sociales, monotributistas de categoría A, trabajadores de casas particulares y trabajadores rurales temporarios o estacionales.

La Resolución 295/2026 también incluye a empleados del sector privado cuya remuneración bruta mensual no supere el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Es decir, que ganen hasta 1.173.600 pesos en octubre.

El acceso está sujeto a las condiciones establecidas por el programa, a los requisitos particulares de cada capacitación y a la disponibilidad de cupos. La normativa aclara que, tras la inscripción y la asignación de una vacante, la persona recibe un voucher personal e intransferible que habilita la asistencia al curso.

El texto oficial establece que las capacitaciones podrán ser parcial o totalmente gratuitas, según la reglamentación y las condiciones que se definan para cada propuesta.

Paso a paso para anotarse a los cursos

  1. Ingresar al portal oficial de vouchers de Formando Capital Humano del Ministerio de Capital Humano.
  2. Revisar la oferta de capacitaciones disponible. Allí se pueden consultar cursos por temática, modalidad y características de cada propuesta.
  3. Elegir el curso de interés. Antes de avanzar, conviene verificar el plan de estudios, el cronograma de clases, los objetivos y las condiciones de regularidad.
  4. Completar la preinscripción desde la plataforma, siempre que se cumplan los requisitos previstos para ingresar al programa y a la capacitación elegida.
  5. Esperar la confirmación de la vacante. La inscripción no garantiza por sí sola el ingreso, ya que la asignación depende de los cupos y de los criterios de priorización que se establezcan.
  6. Recibir el voucher. Si la vacante es otorgada, el sistema asigna un comprobante personal e intransferible para asistir a la formación.

La cartera indicó que el portal también permite a los usuarios acceder a un perfil personal y buscar propuestas académicas. La plataforma fue presentada como un espacio de aprendizaje de alcance nacional, disponible desde dispositivos con conexión a internet.

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